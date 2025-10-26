ETV Bharat / state

દેશભરમાં દિવાળી પૂર્ણ, પણ છોટાઉદેપુરમાં આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી હવે થઈ શરુ

ભારત દેશમાં દિવાળી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આદિવાસી સમુદાયની દિવાળીની શરૂઆત થઈ છે. જાણો વર્ષોથી ચાલી આવતી અનોખી પરંપરા.

છોટાઉદેપુરમાં આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી શરુ
છોટાઉદેપુરમાં આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી શરુ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
છોટાઉદેપુર: સમગ્ર દેશમાં આસો મહિનાની વાઘ બારસથી શરૂ થઈને ભાઈબીજ સુધી દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠ પ્રદેશ માં હવે દિવાળી ની શરૂઆત થઈ છે. આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આદિવાસીઓનાં દરેક તહેવારો ઋતુચક્ર સાથે જોડાયેલા છે, અને દરેક તહેવારો ગામની અનુકૂળતા મુજબ જુદા જુદા દિવસે જુદા જુદા ગામમાં યોજાતા હોય છે, ત્યારે દિવાળીનો તહેવાર પણ ગામની અનુકૂળતા મુજબ ગામ લોકોએ નક્કી કરેલા દિવસે યોજવામાં આવે છે.

આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી

દિવાળીનો તહેવાર કયારે ઉજવવો તે નક્કી કરવા ગામનાં આગેવાનોની 10 દિવસ પૂર્વે એક બેઠક મળે છે, જેમાં ગામમાં કોઈ બીમાર તો નથીને,આવી બધી ચર્ચા કર્યા બાદ દેવને પુજવાનો થતો ખર્ચ સરખા ભાગે કુટુંબ દીઠ ફાળો એકઠો કરીને એકત્ર કરવામાં આવે છે. દિવાળીનો તહેવાર નક્કી થયા બાદ નજીકમાં ભરાતા હાટ બજારમાં દિવાળીના તહેવારની ખરીદી કરવાની સૂચના આપવામાં આવે છે. જેથી ગામના કોટવાલ અથવા ગામ પુંજારો, ઘરે ઘરે જઈ ને વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે મોટા અવાજે દિવાળીના તહેવારની જાણ કરે છે.

છોટાઉદેપુરમાં આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી શરુ (Etv Bharat Gujarat)

દેવી દેવતાઓને દિવાળીના તહેવારનું નિમંત્રણ

ચૌદસના તહેવારના દિવસે દરેક ઘરના લોકો ઉપવાસ કરે છે અને સાંજે કોદરી રાંધીને ખાય છે અને બીજા દિવસે દેવોને પુજીને મળસ્કે ચાર વાગ્યે, ગામના લોકો ડાંડો બટકો કાઢવાની વિધી કરે છે. દિવાળીના દિવસના તહેવારે સવારમાં ગામ પટેલ, ગામ પુંજારો, જ્ઞાની અને આગેવાનો યુવાનો જઈને ગામની સીમમાં આવેલા દેવોને નવા ધાન ધરાવી, મહુડાના અર્કની ધાર કરીને પૂજા કરે છે, દેવી દેવતાઓને દિવાળીના તહેવારનું નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે.

આદિવાસી સમુદાય કરે છે ગામ દેવની પૂજા
આદિવાસી સમુદાય કરે છે ગામ દેવની પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

આ રીતે મનાવાઈ છે દિવાળીનો પર્વ

દિવાળીનાં દિવસે સવારે ઘરનાં આંગણામાં ઝાંપલાની પૂજા કરવામા કરવામાં આવે છે, પશુધનને નવડાવીને તેમા શિંગડા ગેરૂ કલર રંગીને પશુઓની પૂજા કરવામાં આવે છે અને પોતના સ્નેહીજનોને દિવાળીના તહેવારમાં આવવાનું નિમંત્રણ આપવામાં આવે છે.દિવાળીના તહેવારની સાંજે ઘરના આંગણામાં છાણથી લિંપણ કરી દીવડા સળગાવી, ગામના દેવોના ડોળા (આંખો) ખોલવાની વિધી દરમિયાન ડોળા ઉઘાડવા માટેનું પારંપરીક ગીત ગાવામાં આવે છે.

ઘરમાં આવેલું નવું ધાન પોતાના ઈષ્ટ દેવને અર્પણ કરવાનો મહિમા
ઘરમાં આવેલું નવું ધાન પોતાના ઈષ્ટ દેવને અર્પણ કરવાનો મહિમા (Etv Bharat Gujarat)

આદિવાસીઓની અનોખી પરંપરા

ગામ દેવની આંખો ઉઘાડયા બાદ ગામમાં જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોય તે,તમામ લોકોના નામ લઈ ડોળા ઉઘાડવામાં આવે છે, પૂર્વજોના ડોળા ઉઘાડ્યા બાદ, જીવિત લોકોના પણ ડોળા ઉધવાડવાની વિધી કરવાંમાં આવતી હોય છે. દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન દેવોની આંખો ઉઘાડવા પાછળની માન્યતા રહી છે કે, પ્રકૃતિના દરેક તત્વો જીવો સાથે સંતુલન જાળવીને પ્રકૃતિના દરેક તત્વો આદિવાસીઓ માટે દેવ છે. દેવોના ડોળા (આંખો) ઉઘાડવી તે આદિવાસીઓના જીવન માટેનો દ્રષ્ટિ કોણ દર્શાવે છે, જે પરંપરા મુજબ દેવોની આંખો ઉઘાડવાથી દેવોની કૃપા (અમી દ્રષ્ટિ) રહે તેવા હેતુથી દિવા પ્રગટાવી ડોળા ઉઘાડવાની વિધી આજે પણ સચવાયેલી જોવા મળે છે.

દિવાળીના પર્વે બનાવાઈ છે ખાસ પ્રકારની પરંપરાગત વાનગીઓ
દિવાળીના પર્વે બનાવાઈ છે ખાસ પ્રકારની પરંપરાગત વાનગીઓ (Etv Bharat Gujarat)

નવા ધાનની વાનગીઓ

ડોળા ઉઘાડાવાની વિધી બાદ,ચોમાસાની સીઝન દરમિયાન પાકેલા ધાન્ય પાકોમાં અડદના ઢેબરા, નવી ડાંગરના ચોખાના લોટમાંથી બનવવામાં આવેલા તાંયાંની વાનગીઓ સગા સંબંધીઓ સાથે જમીને દિવાળી ના તહેવારને ઉજવવામાં આવે છે. આદિવાસી સમાજની દિવાળીની પરંપરાને લઈને સામાજિક આગેવાન અને પ્રોફેસર અર્જુન રાઠવા જણાવે છે કે, આદિવાસી સમુદાય માટે દરેક તહેવાર ઋતુગત હોય છે, તેને કોઈ કથા-વાર્તા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આદિવાસીઓની દિવાળી એટલે આ સીઝનમાં પકવેલું ધાન ઘરમાં આવે તેની પૂજા સાથે જોડાયેલો અવસર છે જે આદિવાસી સમુદાય પોતાની અનુકૂળતાએ મનાવે છે.

