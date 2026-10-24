દિવાળીમાં 2 કલાક, બેસતા વર્ષે રાત્રે 35 મિનિટ જ ફટાકડા ફોડી શકાશે, રાજકોટમાં પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું
રાજકોટમાં દિવાળી, દેવ-દિવાળી તથા અન્ય તહેવાર દરમ્યાન ફટાકડા રાત્રે 8થી 10 વાગ્યા સુધી તેમજ નૂતન વર્ષના તહેવાર દરમિયાન રાત્રે 11.55થી 12.30 સુધી જ ફોડી શકાશે.
Published : October 24, 2026 at 3:01 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ પોલીસ કમિશનર દ્વારા દિવાળીના તહેવારને લઇ જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દિવાળીના તહેવારને લઇ ફટાકડા વેચાણ તેમજ ફોડવા અંગે ખાસ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રીન ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા ફટાકડાના વેચાણ/ફોડવા બાબતે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધે નહીં તે બાબતે નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે જે ધ્યાને લેતા રાજકોટ શહેરમાં ગ્રીન ફાયર ક્રેકર્સનો જ ઉપયોગ કરવા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ જાહેરનામું આગામી 29 ઓક્ટોબરથી 25 નવેમ્બર દરમિયાન લાગુ રહેશે. જો કોઈ આ જાહેરનામાનો ભંગ કરશે તો તેના વિરુધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
રાજકોટ પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જાહેરનામામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા ગ્રીન તથા માન્યતા પ્રાપ્ત ફટાકડા કે જે ઓછા એમિશન ઉત્પન્ન કરે છે તેના ઉત્પાદન અને વેચાણની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. આ સિવાયના તમામ પ્રકારના ફટાકડાના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત ભારે ઘોંઘાટવાળા ફટાકડા સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ હાનિકારક હોવાથી તથા વધુ પ્રમાણમાં હવાનું પ્રદુષણ અને ઘન કચરો પેદા કરતા બાંધેલા ફટાકડા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. તથા કોઇપણ પ્રકારના વિદેશી ફટાકડા આયાત કરી શકાશે નહી, કે રાખી શકાશે નહી, કે વેચાણ કરી શકાશે નહી અને ખાસ તમામ ઇ-કોમર્સ વેબસાઇટને ઓનલાઇન તમામ પ્રકારના ફટાકડાના વેચાણ પર, ફટાકડા બનાવવા માટે બેરીયમના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે.
ધ્વની પ્રદૂષણ રોકવા માટે પેટ્રોલિયમ અને એક્સ્પ્લોઝિવ સેફટી ઓર્ગેનાઇઝેશન (PESO) સંસ્થા દ્વારા અધિકૃત બનાવટવાળા અને માન્ય ધ્વનિ સ્તર ધરાવતા સ્થળથી 4 મીટરની દૂરી સુધીમાં 125 dB(A) અથવા 145 dB(C) પી.કે.થી ઓછો અવાજ પેદા કરે તેવા જ ફટાકડા વેંચી અને વાપરી શકાશે. (PESO) દ્વારા એવા અધિકૃત/માન્ય ફટાકડાના દરેક બોકસ ઉપર સુચના પ્રમાણેનું માર્કિંગ હોવું જરુરી છે.
દિવાળી, દેવ-દિવાળી તથા અન્ય તહેવાર દરમ્યાન ફટાકડા રાત્રે 8થી 10 વાગ્યા સુધી ફોડી શકાશે. તેમજ નૂતન વર્ષના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા રાત્રે 11.55થી 12.30 સુધી જ ફોડી શકાશે. આ ઉપરાંત રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરેટ સમગ્ર વિસ્તારમાં આવેલ તમામ કોર્ટ કચેરી, હોસ્પીટલ, શાળાઓ, કોલેજો - શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ધાર્મીક સ્થળો, એરપોર્ટની નજીક 100 મીટરની ત્રિજ્યાના વિસ્તારને સાયલન્ટ ઝોન તરીકે ગણવામાં આવશે અને ત્યાં કોઇ પણ પ્રકારના ફટાકડા ફોડી શકાશે નહી.
કોઇ પણ પ્રકારના સ્કાય લેન્ટન (ચાઇનીઝ તુક્કલ, આતશબાજી બલૂન)નું ઉત્પાદન, સંગ્રહ તથા વેચાણ કરી શકાશે નહી. તેમજ કોઇ પણ સ્થળે ઉડાડી શકાશે નહીં. આ ઉપરાંત કોઇ પણ ભયજનક પરિસ્થિતીનું નિર્માણ ન થાય તે માટે રાજકોટ શહેરના બજારો, શેરીઓ, જાહેરરસ્તાઓ, ધાર્મિકસ્થળો, પેટ્રોલપંપ, સી.એન.જી. પંપ, એલ.પી.જી., બોટલિંગપ્લાન્ટ, એલ.પી.જી. ગેસના સ્ટોરેજ અન્ય સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થોનો સંગ્રહ કરેલા ગોદામો તથા હવાઇ મથકની નજીક કોઇ પણ પ્રકારના ફટાકડા ફોડી શકાશે નહીં.
ફટાકડાના સ્ટોલ કરવા ઇચ્છતા લોકોએ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરવામાં આવી હોવાથી તમામ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કર્યા બાદ લાયસન્સ બ્રાન્ચ દ્વારા નિયમ મુજબ લાયસન્સ આપવામાં આવશે. રાજકોટમાં કાયમી ફટાકડાનું વેચાણ કરતા 30 વેપારીઓ છે અને હંગામી વેચાણ કરતા વેપારીઓ દ્વારા દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્તાર મુજબ અરજી કરવામાં આવી છે જેને યોગ્ય નિયમ મુજબ હશે તો મંજૂરી આપવામાં આવશે.
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