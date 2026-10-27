વડોદરાના વેપારીઓની દિવાળી સુધરી: 2000 કરોડથી વધુના વેપારની શક્યતા, ગત વર્ષ કરતાં 20% વધુ ખરીદીની આશા
આ વર્ષે વડોદરામાં દિવાળીના તહેવારોની ખરીદીનો આંકડો 2 હજાર કરોડ રૂપિયાના પાર કરી જાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : October 27, 2026 at 5:02 PM IST
વડોદરાઃ દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. વડોદરાના બજારોમાં ખરીદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરા વેપારી એસોસિયેશનના પ્રમુખ પરેશ પરીખે ચાલુ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ 18થી 20 ટકા વધુ ખરીદી થવાની આશા વ્યક્ત કરી છે. તેમના અંદાજ મુજબ, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન શહેરમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ₹2000 કરોડથી વધુનો વેપાર થવાની શક્યતા છે. સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો અને કર્મચારીઓને મળેલા બોનસથી વેપારીઓને સારા વેપારની અપેક્ષા છે.
વડોદરા શહેરમાં દિવાળીના પર્વને લઈને બજારોમાં રોનક જોવા મળી રહી છે. તહેવાર નજીક આવતાં વિવિધ બજારોમાં ગ્રાહકોની અવરજવર વધી રહી છે અને વેપારીઓ પણ સારા વેપારની આશા સાથે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઘરવખરી, સોના-ચાંદીના દાગીના, મીઠાઈ અને ફરસાણ સહિતનાં ક્ષેત્રોમાં દિવાળીની ખરીદી વધવાની અપેક્ષા છે.
2 હજાર કરોડથી વધુના વેપારની શક્યતા
વડોદરા વેપારી એસોસિયેશનના પ્રમુખ પરેશ પરીખે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે, ચાલુ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ 18થી 20 ટકા વધુ ખરીદી થવાની શક્યતા છે. તેમના અંદાજ પ્રમાણે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વડોદરામાં વિવિધ વેપારી ક્ષેત્રોમાં ₹2,000 કરોડથી વધુનો વેપાર થઈ શકે છે. જોકે, આ આંકડો હાલનો અંદાજ છે અને તહેવાર પૂર્ણ થયા બાદ જ વાસ્તવિક વેપારની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
વડોદરાના બજારો ગ્રાહકોથી ઉભરાયા
દિવાળીના તહેવારમાં લોકો નવા કપડાં, ઘરવખરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરતા હોય છે. આ ઉપરાંત ધનતેરસ અને દિવાળીના શુભ પ્રસંગે સોના-ચાંદીના દાગીના ખરીદવાની પરંપરા પણ છે. આ વર્ષે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થતાં કિંમતી ધાતુઓની ખરીદી કરવા ઇચ્છતા ગ્રાહકોને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. આ પરિબળને કારણે જ્વેલરી ક્ષેત્રના વેપારીઓને પણ સારા વેચાણની આશા છે. જોકે વાસ્તવિક ખરીદીનો આધાર તહેવાર દરમિયાનના ભાવ અને ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ પર રહેશે.
બીજી તરફ સરકાર અને ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા કર્મચારીઓને બોનસ આપવામાં આવ્યું હોવાની બાબત પણ બજારો માટે સકારાત્મક માનવામાં આવી રહી છે. બોનસની રકમ મળતાં કર્મચારીઓ તહેવારની ખરીદી પાછળ ખર્ચ કરી શકે છે. કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઘરવખરી અને અન્ય ચીજવસ્તુઓની માંગમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. મીઠાઈ અને ફરસાણના વેપારીઓને પણ દિવાળીના દિવસોમાં સારા વેપારની અપેક્ષા છે. તહેવાર દરમિયાન પરિવારજનો, મિત્રો અને સગાં-સંબંધીઓને મીઠાઈ તથા ભેટસોગાદો આપવાની પરંપરાને કારણે આ ક્ષેત્રોમાં ખરીદી વધવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
જોકે, ઓનલાઇન ખરીદીનું વધતું ચલણ સ્થાનિક વેપારીઓ માટે એક પડકાર છે. મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ગ્રાહકો ઘરે બેઠાં ખરીદી કરી શકે છે. તેમ છતાં સ્થાનિક બજારોમાં વસ્તુઓને પ્રત્યક્ષ જોઈને ખરીદવાની સુવિધા અને તહેવારનો માહોલ ગ્રાહકોને દુકાનો સુધી ખેંચી શકે છે. વેપારીઓને આશા છે કે દિવાળીના અંતિમ દિવસોમાં બજારોમાં ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધુ વધારો થશે અને ખરીદીની ગતિ તેજ બનશે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, કર્મચારીઓને મળેલું બોનસ અને દિવાળીની પરંપરાગત ખરીદીના આધારે વડોદરાના વેપારીઓને આ વર્ષે સારા વેપારની આશા છે. કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઘરવખરી, જ્વેલરી અને મીઠાઈ સહિતનાં ક્ષેત્રોમાં ખરીદી વધવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હવે દિવાળીના અંતિમ દિવસોમાં બજારોમાં ખરીદી કેટલી વધે છે અને ₹2,000 કરોડથી વધુના વેપારનો અંદાજ કેટલો સાકાર થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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