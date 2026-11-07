દિવાળીએ વતન જવા અમદાવાદ એસટી સ્ટેન્ડ પર ઉમટી ભીડ, બસોમાં ભારે ઘસારો
દિવાળીએ વતન જવા અમદાવાદ એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, ગઈકાલે વધુ ભીડ, આજે રાહત, એસટી તંત્રની વ્યવસ્થાથી મુસાફરો ખુશ.
Published : November 7, 2026 at 7:13 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે વતન જવા માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દિવાળી નિમિત્તે અમદાવાદમાં રોજગારી અને વ્યવસાય માટે રહેતા પરપ્રાંતિય લોકો સહિત સ્થાનિક પરિવારો પણ પોતાના માદરે વતન જવા નીકળી રહ્યા છે. એક તરફ રેલવે સ્ટેશનો પર ટ્રેનોમાં મુસાફરોનો ભારે ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ અમદાવાદના એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર પણ મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. બસ સ્ટેન્ડ પર કોઈ પરિવાર સાથે તો કોઈ મિત્રો સાથે પોતાના વતન જવા માટે બસની રાહ જોતું જોવા મળી રહ્યું છે.
દિવાળીના તહેવારને લઈને બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોની અવરજવર વધી છે. કોઈને બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને અન્ય રાજ્યોમાં જવાનું છે, તો કોઈને રાજકોટ, ધોળકા, અંબાજી સહિત ગુજરાતના અલગ-અલગ સ્થળોએ પહોંચવાનું છે. મુસાફરોમાં વતન પહોંચીને પરિવાર સાથે દિવાળી મનાવવાનો અને તહેવારની ખુશીઓ વહેંચવાનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
મુઝફ્ફરપુર, બિહારથી આવેલા વિનોદકુમારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ક્રેન ચલાવવાનું કામ કરે છે. આજે તેમને અમદાવાદથી સુરત જવાનું છે. દિવાળીના કારણે મોટાભાગના લોકોને રજા મળી ગઈ છે, પરંતુ તેમને કામ માટે સુરત જવું પડી રહ્યું છે. તેઓ એક કલાક પહેલાં જ બસ સ્ટેન્ડ પર આવી ગયા હતા અને બસની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
બીજી તરફ અંબાજી જવા માટે આવેલા એક મહિલા મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અંબાજી જઈને માતાજીનાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોવાથી તેઓ બસ પકડવા આવ્યા છે. થોડા સમયમાં બસ આવી જશે. જોકે, અત્યારે બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોની ભીડ છે અને બસોમાં પણ ભારે ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ધોળકા જવા માટે આવેલા એક મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ધોળકામાં રહે છે અને દિવાળીની ખરીદી કરવા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા. શહેરનાં બજારોમાં ખરીદી માટે ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. હવે પરિવાર સાથે ધોળકા જઈને દિવાળીનો તહેવાર મનાવશે. હાલ તેઓ પણ બસ સ્ટેન્ડ પર બસની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
રાજકોટ જવા માટે નીકળેલાં હર્ષાબેને જણાવ્યું હતું કે, તેમને દસ દિવસની રજા મળી હોવાથી તેઓ પોતાના જેઠના ઘરે રાજકોટ જઈ રહ્યાં છે. પતિ-પત્ની બંને સાથે જઈને પરિવારજનો સાથે દિવાળી મનાવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોની સંખ્યા વધારે હોવા છતાં એસટી તંત્ર દ્વારા સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લોકોને સમયસર બસ મળી રહી છે અને ટિકિટ કાઉન્ટર પર પણ ઝડપથી ટિકિટ આપવામાં આવી રહી છે. ટિકિટ લેવા માટે થોડી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. જોકે, તેમના જણાવ્યા મુજબ ગઈકાલે આજની સરખામણીએ વધુ ભીડ હતી અને આજે થોડી રાહત જોવા મળી રહી છે.
દિવાળીના તહેવારમાં છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ મેળવવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે કેટલાક મુસાફરોએ અગાઉથી જ ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવી લીધું હતું. એક મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે એક અઠવાડિયા પહેલાં જ એસટી બસની ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરાવી લીધી હતી. દિવાળીના સમયે મુસાફરોનો ભારે ઘસારો રહેતો હોવાથી છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ મેળવવી મુશ્કેલ બની શકે છે, તે જાણીને અગાઉથી બુકિંગ કરાવ્યું હતું. હવે ટિકિટ કન્ફર્મ હોવાથી તેઓ નિશ્ચિંત છે. સમયસર બસ સ્ટેન્ડ પર પહોંચી ગયા છે અને બસ આવતાં જ પોતાના વતન જવા રવાના થશે.
આમ, દિવાળીના પર્વને લઈને અમદાવાદના એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર વતન જવા નીકળેલા મુસાફરોનો ઉત્સાહ અને ભીડ બંને જોવા મળી રહ્યાં છે. કોઈ પરિવાર સાથે તો કોઈ ધાર્મિક સ્થળે દર્શન કરવા જઈ રહ્યું છે. મુસાફરો હવે પોતાના માદરે વતન પહોંચીને પરિવારજનો સાથે ફટાકડા ફોડી, મીઠાઈઓ વહેંચી અને ધામધૂમથી દિવાળીની ઉજવણી કરવા આતુર છે.
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