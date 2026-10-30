દિવાળીના તહેવારમાં સાયબર ઠગો સક્રિય, અજાણ્યા નંબર પરથી શોપિંગ લિંક અને ગિફ્ટ વાઉચર આવે તો થઈ જજો સાવધાન!
દિવાળીના તહેવારોમાં ઓનલાઈન સેલ મોટા પ્રમાણમાં લાગતા હોય છે, આવા સમયમાં અજાણી લિંક તમારું એકાઉન્ટ ખાલી કરી શકે છે.
Published : October 30, 2026 at 10:34 PM IST
અમદાવાદઃ દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી વચ્ચે સાયબર ગુનેગારો પણ લોકોને છેતરવા માટે અલગ-અલગ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી રહ્યા છે. તહેવારો દરમિયાન લોકો ઓનલાઇન શોપિંગ, ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર, ગિફ્ટ વાઉચર અને ડિજિટલ પેમેન્ટનો વધુ ઉપયોગ કરતા હોય છે. સાયબર ઠગો આ જ બાબતોનો ફાયદો ઉઠાવી લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને શોપિંગના નામે આવતી આકર્ષક જાહેરાતો, ડિસ્કાઉન્ટની લિંક્સ અને ગિફ્ટ વાઉચર રિડીમ કરવાના મેસેજ દ્વારા સાયબર ફ્રોડ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અજાણી લિંક અને ગિફ્ટ વાઉચરથી સાવધાન
આ અંગે DCP સાયબર ક્રાઈમ લવિના સિન્હાએ લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન શોપિંગ માટે અલગ-અલગ ડિસ્કાઉન્ટ અને ગિફ્ટ વાઉચરની જાહેરાતો લોકોના મોબાઈલ પર આવે છે. જેમાં વાઉચર ક્લેમ કરવા અથવા ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માટે એક લિંક આપવામાં આવે છે. લોકો આકર્ષક ઓફરના લોભમાં આવી લિંક પર ક્લિક કરે છે, પરંતુ આવી લિંક સાયબર ઠગો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી હોઈ શકે છે. તેના પર ક્લિક કરવાથી મોબાઈલ હેક થવાની શક્યતા રહે છે, એટલું જ નહીં, મોબાઈલમાં કોલ ફોરવર્ડિંગ પણ ચાલુ થઈ શકે છે અને ત્યારબાદ બેંક ખાતામાંથી નાણાં કપાઈ જવાની ઘટનાઓ બની શકે છે. જેથી કોઈપણ અજાણી લિંક પર ક્લિક કરતાં પહેલાં તેની વિશ્વસનીયતા તપાસવી અત્યંત જરૂરી છે.
ગિફ્ટ કાર્ડના નામે પણ છેતરપિંડી
આ ઉપરાંત ગિફ્ટ કાર્ડના નામે પણ સાયબર છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. લોકોને મેસેજ મોકલીને જણાવવામાં આવે છે કે, તેમના નામે ગિફ્ટ કાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અથવા તેમને કોઈ ખાસ ઓફર અને વાઉચર મળ્યા છે. આ ગિફ્ટ કાર્ડ રિડીમ કરવા માટે લિંક પર ક્લિક કરવાનું કહેવામાં આવે છે. લોકો ગિફ્ટ મળવાની ખુશીમાં લિંક ખોલે છે અને સાયબર ઠગોની જાળમાં ફસાઈ જાય છે. DCP લવિના સિન્હાએ ખાસ અપીલ કરી છે કે, અજાણ્યા નંબર પરથી કોઈ ગિફ્ટ કાર્ડ, વાઉચર, ડિસ્કાઉન્ટ કે અન્ય કોઈ સ્કીમનો મેસેજ આવે તો તેના પર વિશ્વાસ કરવો નહીં. માત્ર મેસેજમાં દર્શાવવામાં આવેલી ઓફરના આધારે કોઈપણ પ્રકારની વ્યક્તિગત અથવા બેંકિંગ માહિતી આપવી નહીં.
જાણીતી શોપિંગ કંપનીના નામે પણ ઠગાઈ
જાણીતી શોપિંગ એપ્લિકેશનના નામે પણ સાયબર ઠગો લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મીશો સહિતની જાણીતી એપ્લિકેશનના નામે લોકોને મેસેજ મોકલીને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક આપવામાં આવે છે. ઘણીવાર આવી લિંક અસલી એપ્લિકેશન જેવી જ દેખાતી હોય છે, જેના કારણે સામાન્ય લોકો સરળતાથી વિશ્વાસ કરી લે છે. જોકે આવી લિંકના માધ્યમથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાથી મોબાઈલની સુરક્ષા જોખમાઈ શકે છે. તેથી કોઈપણ શોપિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની હોય તો માત્ર અધિકૃત પ્લે સ્ટોર અથવા એપ સ્ટોરનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મેસેજ, વોટ્સએપ અથવા અજાણ્યા નંબર પરથી મળતી લિંક દ્વારા કોઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ઓનલાઇન શોપિંગ પણ હંમેશાં અધિકૃત એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટના માધ્યમથી જ કરવું જોઈએ.
દિવાળી, નવા વર્ષની શુભેચ્છા પણ પડી શકે છે મોંઘી
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન શુભેચ્છા સંદેશના નામે પણ સાયબર ઠગો નવી રીત અપનાવી રહ્યા છે. લોકોને અજાણ્યા નંબર પરથી હેપ્પી દિવાળી, હેપ્પી ધનતેરસ જેવા મેસેજ સાથે વીડિયો, PDF ફાઇલ અથવા ઇમેજ ફાઇલ મોકલવામાં આવે છે. ઘણીવાર આ મેસેજ સામાન્ય તહેવારની શુભેચ્છા જેવો જ દેખાતો હોય છે, જેના કારણે લોકો કોઈપણ પ્રકારની તપાસ કર્યા વગર ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી લે છે. પરંતુ અજાણ્યા નંબર પરથી મોકલવામાં આવેલી આવી ફાઇલમાં જોખમી લિંક અથવા માલવેર હોવાની શક્યતા રહે છે. પરિણામે મોબાઈલની સુરક્ષા સાથે ચેડાં થઈ શકે છે અને વ્યક્તિગત માહિતીનો દુરુપયોગ થવાની શક્યતા ઊભી થઈ શકે છે. આથી અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા ગ્રીટિંગ્સ, વીડિયો, PDF કે અન્ય કોઈ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતાં પહેલાં સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
આ સાથે દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન પાર્ટી ઇન્વિટેશન, ગિફ્ટ મેસેજ અને અન્ય આમંત્રણોના નામે આવતા મેસેજ બાબતે પણ સતર્ક રહેવું જોઈએ. ખાસ કરીને જે વ્યક્તિને આપણે ઓળખતા નથી અથવા જે નંબર વિશે કોઈ જાણકારી નથી, ત્યાંથી આવતા મેસેજ કે ફાઇલ પર વિશ્વાસ કરવો નહીં. ઓળખીતા લોકો તરફથી આવતા મેસેજ હોવા છતાં કોઈ શંકાસ્પદ લિંક હોય, તો તેને ખોલતા પહેલાં મોકલનાર વ્યક્તિ સાથે ખાતરી કરી લેવી જોઈએ. તહેવારો દરમિયાન લોકો એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે ઉત્સાહિત હોય છે, ત્યારે સાયબર ગુનેગારો આ ઉત્સાહનો લાભ લઈને લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનો કે તરત ડાયલ કરો 1930
DCP સાયબર ક્રાઈમ લવિના સિન્હાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, જો ભૂલથી પણ કોઈ શંકાસ્પદ લિંક પર ક્લિક થઈ જાય અથવા કોઈ વ્યક્તિ સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બને તો ગભરાવાને બદલે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ. સાયબર ફ્રોડની ઘટના બને ત્યારે તરત જ 1930 હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરીને ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ. આ ઉપરાંત નજીકના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરીને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવી જોઈએ, જેથી પોલીસ દ્વારા જરૂરી ફરિયાદ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય. ખાસ કરીને બેંક ખાતામાંથી નાણાં કપાયાની જાણ થાય તો વિલંબ કર્યા વગર ફરિયાદ કરવી જરૂરી છે.
આમ, દિવાળીના તહેવારમાં ઓનલાઇન શોપિંગ, ગિફ્ટ વાઉચર, ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર અને શુભેચ્છા સંદેશનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. થોડી બેદરકારી પણ મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તેથી અજાણી લિંકથી દૂર રહેવું અને માત્ર અધિકૃત માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો એ જ સાયબર ફ્રોડથી બચવાનો સૌથી અસરકારક ઉપાય છે.
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