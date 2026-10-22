દિવાળીના ફટાકડાનો વિવાદ હત્યા સુધી પહોંચ્યો, જૂનાગઢમાં મહિલાને આજીવન કેદ
જૂનાગઢમાં ગત વર્ષે દિવાળીના દિવસે ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલો વિવાદ યુવકની હત્યા સુધી પહોંચ્યો હતો.
Published : October 22, 2026 at 9:39 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં ગત વર્ષે દિવાળીના દિવસે ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલો વિવાદ યુવકની હત્યા સુધી પહોંચ્યો હતો. આ ચકચારી કેસમાં જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ચુકાદો આપતાં હત્યામાં સામેલ મહિલાને આજીવન કેદ અને 10 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે, જ્યારે અન્ય ચાર આરોપીઓને 3-3 મહિનાની સાદી કેદની સજા સંભળાવી છે.
એક વર્ષ કરતા ઓછાં સમયમાં કોર્ટનો ચુકાદો
ગત વર્ષે દિવાળીના દિવસે મધ્યરાત્રીએ જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવતા મધુરમ વિસ્તારમાં એક યુવકનો ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે ઝઘડો થયો હતો. ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે મહિલા અને અન્ય ચાર વ્યક્તિઓએ સાથે મળીને યશ ચુડાસમા પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જેમાં યુવકનું મોત થયું હતું.
જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં પ્રિન્સિપલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ સંજય લવજીભાઇ ઠક્કરની કોર્ટમાં સમગ્ર મામલાની સુનાવણી શરૂ થઇ હતી. 21 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ મધ્યરાત્રીએ યુવકની હત્યા થઇ હતી જેમાં સી ડિવિઝન પોલીસ મથક દ્વારા 16 જાન્યુઆરી, 2026ના દિવસે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. 22 ઓક્ટોબર, 2026ના દિવસે સમગ્ર મામલામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ સંજય લવજીભાઇ ઠક્કરે હત્યામાં સામેલ મહિલાને આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે.
સમગ્ર મામલામાં કોર્ટે ડૉક્ટર રોહિત કરમટા સહિત 26 જેટલા પંચ સાક્ષીઓને પણ સાંભળ્યા હતા. આ સિવાય ઘટનાસ્થળ પરથી મળેલા 110 જેટલા પુરાવાઓ અને પોલીસ તેમજ તપાસ એજન્સી દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલા 47 જેટલા મુદ્દામાલના રિપોર્ટ, CCTV, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક સાયન્સના રિપોર્ટને ધ્યાને રાખીને ડિસ્ટ્રીક્ટ જજ સંજય લવજીભાઇ ઠક્કરે ચુકાદો જાહેર કર્યો હતો. ચુકાદો જાહેર કરતા પહેલા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી આવા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરીને ચુકાદો લખવાની શરૂઆત કરી હતી. મહિલાની સાથે હત્યામાં સામેલ અન્ય ચાર આરોપીને પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ દ્વારા ત્રણ માસની સાદી સજાનો હુકમ કર્યો છે.
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