ગોધરામાં દિવાળીનો ઉત્સાહ: પ્રકાશના પર્વમાં માટીના દીવડાઓની માંગ વધી

દિવાળીના આગમન સાથે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં ખાસ કરીને ગોધરા, શહેરા અને આસપાસના બજારોમાં દીવડાઓનું વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 5:14 PM IST

પંચમહાલ: દિવાળી એ હિંદુ ધર્મનો મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે, જે માનવીના દુર્ગુણો પર સદગુણોના વિજયના પ્રતીક તરીકે ઉજવાય છે. આ પર્વ દરમિયાન માટીના નાના દીવાઓમાં રૂની દિવેટ મૂકી, તેલ ભરીને દીવા પ્રગટાવવામાં આવે છે. દિવાળીનો પ્રકાશમય તહેવાર આજથી શરૂ થઈ ગયો છે. આ પર્વ, જેને દીપોનો તહેવાર પણ કહેવાય છે, તેમાં દીવડા પ્રગટાવવાનું વિશેષ મહત્વ છે.

દિવાળીના આગમન સાથે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં, ખાસ કરીને ગોધરા, શહેરા અને આસપાસના બજારોમાં દીવડાઓનું વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે. બજારોમાં અવનવી ડિઝાઇનના દીવડાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ખાસ કરીને માટીના દીવડાઓની માંગ વધુ જોવા મળે છે. આ દીવડાઓની કિંમત 10 રૂપિયાથી શરૂ થઈ 30 રૂપિયા સુધીની છે. લોકો ઉત્સાહભેર દીવડાઓની ખરીદી કરી રહ્યા છે, જે દિવાળીના પાંચ દિવસના પર્વ દરમિયાન ઘરના ઉંબરે પ્રગટાવવામાં આવશે.

દીવડાઓ બનાવતા કારીગરો મહિનાઓ પહેલાંથી તેની તૈયારી શરૂ કરી દે છે. બજારમાં વિવિધ પ્રકારના અને આકર્ષક ડિઝાઇનના દીવડાઓ ઉપલબ્ધ છે. દિવાળીના દીવડાઓનું ધાર્મિક મહત્વ પણ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે દીવડા પ્રગટાવવાથી મનુષ્ય જીવનમાં અંધકાર દૂર થાય છે અને સદગુણોનો વિજય થાય છે.

દિવાળીનો તહેવાર ભગવાન રામના 14 વર્ષના વનવાસ બાદ પત્ની સીતા અને ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે અયોધ્યા પરત ફરવાની ખુશીમાં પણ ઉજવાય છે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન રામના આગમન વખતે અયોધ્યામાં અમાસની રાત હતી. અંધકારમાં પ્રકાશ પાથરવા માટે અયોધ્યાના લોકોએ ઘીના દીવા પ્રગટાવ્યા હતા, જેથી અયોધ્યા દીવાઓથી ઝળહળી ઊઠી હતી. આ પરંપરા આજે પણ દિવાળીના પર્વમાં જળવાઈ રહી છે, જે આ તહેવારને બધા તહેવારોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.

