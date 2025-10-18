યુવક-યુવતીઓની દિવાળીની ઉજવણી અને નવા વર્ષના સંકલ્પો: ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીત
દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવતાં યુવાનોમાં નવા વર્ષની ઉજવણી અને સંકલ્પોનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે.
Published : October 18, 2025 at 6:33 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં દિવાળીનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આવા સમયે યુવક-યુવતીઓ કઈ રીતે દિવાળીની ઉજવણી કરશે અને નવા વર્ષમાં તેમના સંકલ્પો શું હશે, તે જાણવા માટે ETV ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીઓએ શું જણાવ્યું?
દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવતાં યુવાનોમાં નવા વર્ષની ઉજવણી અને સંકલ્પોનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. ETV ભારતની ટીમે ભાવનગરની પ્રખ્યાત અને જૂની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક એન્જિનિયરિંગ કોલેજ (BPTI)ના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી. આ વિદ્યાર્થીઓ મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ સહિતના વિભાગોમાં અભ્યાસ કરે છે. તેમને દિવાળીની ઉજવણી અને નવા વર્ષના સંકલ્પો વિશે પૂછવામાં આવ્યું.
વિદ્યાર્થીનીઓના જવાબ
ETV ભારતે જ્યારે વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે વાતચીત કરી, ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારની યુવતીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ પોતાના ગામડે જઈને ભાઈઓ સાથે ફટાકડા ખરીદીને તેનો આનંદ માણશે અને નવા વર્ષમાં વડીલોના આશીર્વાદ લેશે. કેટલીક યુવતીઓએ દિવાળીમાં રંગોળી બનાવવાનું અને ફટાકડાથી દૂર રહેવાનું આયોજન કર્યું છે. તેમનો સંકલ્પ છે કે નવા વર્ષમાં એવું કોઈ કાર્ય ન હોવું જોઈએ જે તેઓ ન કરી શકે; બધું જ શીખવું અને કરવું. અન્ય યુવતીઓએ પરિવાર સાથે એકઠા થઈને દિવાળીની ઉજવણી કરવાનું આયોજન કર્યું છે.
વિદ્યાર્થીઓના મંતવ્યો
વિદ્યાર્થીઓએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે દિવાળીના દિવસે તેઓ પરિવાર સાથે સમય વિતાવશે અને નવા વર્ષમાં અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ પર્યાવરણ પ્રત્યે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે ફટાકડા ન ફોડીને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ નવા વર્ષના સંકલ્પમાં અભ્યાસને પ્રાથમિકતા આપી. આમ, વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીઓએ પોતાના વિચારો અને સંકલ્પો રજૂ કર્યા.
