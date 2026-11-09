ડાકોરના ઠાકોરે વેપારી બની સ્વીકારી ભક્તોની હૂંડી, દિવાળીએ યોજાયા હાટડી દર્શન
દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં હાટડીના દર્શન યોજાયા હતા.
Published : November 9, 2026 at 5:01 PM IST
ખેડાઃ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે દિવાળી પર્વની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મંદિરમાં દિવાળી નિમિત્તે હાટડી દર્શન યોજાયા હતા. રાત્રે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી મહારાજ વેપારી બન્યાં હતાં. હાટડી ભરી શેઠ બની ડાકોરના ઠાકોરે ભક્તોની હૂંડી સ્વીકારી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ હાટડી દર્શન કરી ભગવાનને હૂંડી લખાવી ધન્યતા અનુભવી હતી.
ડાકોરના ઠાકોરે વેપારી સ્વીકારી ભાવિકોની હૂંડી
દિવાળીના દિવસે રાત્રે રાજાધિરાજ ભગવાન રણછોડરાયજીના હાટડી દર્શન યોજાયાં હતાં. રણછોડરાયજીએ વેપારી બની હાટડી ભરી ભક્તોની હૂંડી સ્વીકારી પોતાના ચોપડામાં તેની નોંધ કરી હતી. ભાવિકોએ મોટી સંખ્યામાં રણછોડરાયજીના દર્શનનો લાભ લઇ ભગવાનને પોતાની હૂંડી લખાવી ધન્યતા અનુભવી હતી. પ્રાચીન સમયથી પરંપરાગત રીતે મંદિરમાં હાટડી દર્શન યોજવામાં આવે છે. જેના દર્શનનો ખુબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો લાભ લેતા હોય છે.
દીવાળીની બોણી લખાવવાથી વેપાર ધંધો સારો ચાલતો હોવાની માન્યતા
દિવાળીએ રાજાધિરાજ વેપારીનું સ્વરૂપ લે છે. ભગવાન વિવિધ વસ્તુઓ લઈને બેસે છે. ભાવિકો ભગવાનને હૂંડી લખાવે છે.દિવાળી બોણી લખાવે છે. જે ભગવાન સ્વીકારે છે. જેનાથી મનોકામના પુર્ણ થાય છે. વેપારીનુ સ્વરૂપ લેવાનું કારણ એ છે કે, દિવાળીની બોણી લખાવવાથી ધંધો રોજગાર સારો ચાલતો હોય છે તેવી માન્યતા છે.
મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા ભાવિકો
દિવાળી હોઈ વહેલી સવારથી જ ભાવિકોનો મહેરામણ રાજાધિરાજના દર્શન માટે ઉમટ્યો હતો. મંગળા આરતીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. રાત્રે હાટડી દર્શન માટે પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ભગવાન રણછોડરાયજીના દર્શન કરી હૂંડી લખાવીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
હાટડીમાં શામળીયા શેઠ બનીને બેસે છે ભગવાન: પૂજારી
રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે, દિપાવલીના પાંચ દિવસ દરમિયાન ઉજવાતા સર્વે પર્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પર્વ તરીકે દિપાવલી છે. દિપાવલીની સંધ્યાકાળે મંદિરમાં દિપમાળા પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભગવાન સંધ્યા સમયે સખડી ભોગ બાદ વેપાર કરવા બેસે છે અને હાટડી કહેવાય છે. વ્રજમાં જ્યારે કૃષ્ણને પ્રેરણા થઈ હતી, ત્યારે યશોદાજીએ હાટડી ખોલી આપી હતી. ભગવાન અહીં સોનાના ત્રાજવા લઈ મીઠાઈ, ડ્રાયફ્રૂટ લઈને બેસે છે. વ્રજ ભક્તો જેમ કૃષ્ણ સંગ જતાં તેમ ડાકોરના ભક્તો રણછોડરાયની સમક્ષ જઈ દિવાળી બોણી લખાવી ભગવાનને ત્યાં બોણી કરે છે.ભગવાન હાટડીમાં બિરાજમાન શામળીયા શેઠ બનીને બેસે છે ત્યારે ભક્તો તેમના આશીર્વાદ લે છે.
દર્શન કરવાનો અનેરો આનંદ
શ્રદ્ધાળુ પારૂલબેને જણાવ્યું હતું કે, હાટડીમાં એવુ હોય છે કે, રણછોડજી પોતે જ વેપારી બને છે રાજા રણછોડ, પછી સોનાના ત્રાજવે બધું તોલીને શાકભાજીને બધુ હોય એ બધું તોલતા હોય છે. એમાં હૂંડી જે હોય એ હૂંડી અર્પણ કરવાની હોય છે. જેની જે યથાશક્તિ હોય એ પ્રમાણે લખાવતા હોય છે અને બધા ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. ડાકોર ઠાકોરના દર્શન કરવાનો ખૂબ આનંદ આવે છે.
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