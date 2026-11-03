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આનંદો! અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત

રાજ્ય સરકારના ધોરણે આશરે 16,800 કર્મચારીઓને મળશે બોનસનો લાભ:AMC પર અંદાજે રૂ.12 કરોડનો ખર્ચ થશે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2026 at 7:15 PM IST

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અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવાર પહેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને બોનસ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. AMCમાં કાર્યરત 16,800 વર્ગ-4 કર્મચારીઓને આનો લાભ મળશે.

રાજ્ય સરકારના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બનસ-102013/જીઓઆઇ/10/ચ તા.02/11/2026 અન્વયે નાણાં ખાતાના સરક્યુલર નંબર-21 તા.03/11/2026 અનુસાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને બોનસ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

આ નિર્ણય અનુસાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આશરે 16,800 વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારના ધોરણે નક્કી કરવામાં આવેલી મર્યાદામાં પ્રતિ કર્મચારી રૂ.7000નું બોનસ ચૂકવવામાં આવશે. આ બોનસની ચુકવણી પાછળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આશરે રૂ.12 કરોડનો ખર્ચ થશે. આ નિર્ણયથી કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપશે.

TAGGED:

AHMEDABAD DIWALI BONUS
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
દિવાળી બોનસ
AMCના કર્મચારીઓને બોનસ

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