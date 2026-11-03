આનંદો! અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત
રાજ્ય સરકારના ધોરણે આશરે 16,800 કર્મચારીઓને મળશે બોનસનો લાભ:AMC પર અંદાજે રૂ.12 કરોડનો ખર્ચ થશે
Published : November 3, 2026 at 7:15 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવાર પહેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને બોનસ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. AMCમાં કાર્યરત 16,800 વર્ગ-4 કર્મચારીઓને આનો લાભ મળશે.
રાજ્ય સરકારના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બનસ-102013/જીઓઆઇ/10/ચ તા.02/11/2026 અન્વયે નાણાં ખાતાના સરક્યુલર નંબર-21 તા.03/11/2026 અનુસાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને બોનસ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
આ નિર્ણય અનુસાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આશરે 16,800 વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારના ધોરણે નક્કી કરવામાં આવેલી મર્યાદામાં પ્રતિ કર્મચારી રૂ.7000નું બોનસ ચૂકવવામાં આવશે. આ બોનસની ચુકવણી પાછળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આશરે રૂ.12 કરોડનો ખર્ચ થશે. આ નિર્ણયથી કોર્પોરેશનના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપશે.