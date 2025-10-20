ETV Bharat / state

દેવભૂમિ દ્વારકામાં દિવાળી અને નૂતન વર્ષની ભવ્ય ઉજવણી, જુઓ મંદિરમાં દર્શનનું સમયપત્રક

દેવભૂમિ દ્વારકા ધામમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાયો છે અને ભક્તોના હર્ષોલ્લાસ સાથે દિવાળીની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે.

Published : October 20, 2025 at 1:07 PM IST

દ્વારકા: દિવાળી અને નૂતન વર્ષના પવિત્ર અવસરને લઈને ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના જગત મંદિરે ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મંદિર પરિસર રંગબેરંગી લાઇટો, ફૂલોના હાર અને આકર્ષક સજાવટથી ઝળહળી રહ્યું છે. દેવભૂમિ દ્વારકા ધામમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાયો છે અને ભક્તોના હર્ષોલ્લાસ સાથે દિવાળીની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. દેશ-વિદેશમાંથી હજારો ભક્તો ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન માટે દ્વારકા નગરીએ પહોંચી રહ્યા છે.

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મંદિરમાં પરંપરાગત રીત-રિવાજો અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે દિવાળી તેમજ નૂતન વર્ષના પવિત્ર તહેવારોની ઉજવણી થશે. આજે ખાસ કરીને ભગવાનના અન્નકૂટના દર્શન તેમજ સાંજે હાટડીના દર્શન ભક્તો માટે ખુલ્લા રહેશે. ભક્તોના વધતા પ્રવાહને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. સુરક્ષા કર્મચારીઓ, સેવાભાવી કર્મચારીઓ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભીડ નિયંત્રણ અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ચુસ્ત તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

મંદિર સંચાલન દ્વારા દિવાળી મહોત્સવ દરમિયાન દર્શન સમયમાં ફેરફાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને ખાસ દર્શનની વિગતો પણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

દર્શન સમય (20 થી 23 ઓક્ટોબર 2025):

20 ઓક્ટોબર 2025 – સોમવાર (રૂપ ચતુર્દશી/દિવાળી)

  • મંગળા આરતી: સવારે 05:30
  • સ્નાન દર્શન બંધ: 06:30 થી 07:30
  • અન્નકૂટ દર્શન બંધ: બપોરે 01:00
  • ઉત્થાપન: સાંજે 05:00
  • હાટડી દર્શન: સાંજે 08:15
  • શયન આરતી: રાત્રે 09:45

21 ઓક્ટોબર 2025 – મંગળવાર (ગોવર્ધન પૂજા)

  • મંગળા આરતી: સવારે 06:30
  • ગોવર્ધન પૂજા: સવારે 11:30
  • અન્નકૂટ દર્શન બંધ: બપોરે 01:00
  • અન્નકૂટ દર્શન: સાંજે 05:00 થી 07:00
  • શયન આરતી: રાત્રે 09:45

22 ઓક્ટોબર 2025 – બુધવાર (નૂતન વર્ષ)

  • દર્શન નિત્યક્રમ મુજબ

23 ઓક્ટોબર 2025 – ગુરુવાર (ભાઈબીજ)

  • મંગળા આરતી: સવારે 07:00
  • દર્શન નિત્યક્રમ મુજબ

મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોને વિનંતિ કરવામાં આવી છે કે તેઓ દર્શન સમયે નિયમોનું પાલન કરે, ભીડથી દૂર રહી શાંતિપૂર્ણ રીતે દર્શન કરે અને વ્યવસ્થામાં સહકાર આપે. દિવાળી મહોત્સવને ધાર્મિક ભાવના સાથે ભવ્ય રીતે ઉજવવા દ્વારકા ધામ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.

