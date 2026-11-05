દિવાળી પર્વે ગુજરાતી ઘરોમાં બનતા પરંપરાગત નાસ્તા, ગૃહિણીઓ, દીકરીઓ અને વહુઓએ જાળવી રાખી વર્ષો જૂની રેસિપીની પરંપરા
સમયની અછતને કારણે લોકો તૈયાર નાસ્તો ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ ગુજરાતી ઘરોમાં આજે પણ દિવાળી પહેલાં પરિવાર સાથે મળીને નાસ્તો બનાવવાની પરંપરા જીવંત છે.
Published : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતી સંસ્કૃતિમાં દિવાળીનો તહેવાર આવે એટલે ઘરના આંગણામાં રંગોળી, દરવાજે તોરણ, ઘરમાં દીવડાં અને રસોડામાં ફરસાણની સુગંધ પ્રસરી જાય છે. દિવાળી માત્ર લક્ષ્મીપૂજન, નવા કપડાં, મીઠાઈ અને ફટાકડાનો તહેવાર નથી, પરંતુ પરિવારને એકસાથે જોડતો અને પેઢી દર પેઢી ચાલતી આવતી પરંપરાઓને જીવંત રાખતો ઉત્સવ પણ છે. ગુજરાતી પરિવારોમાં દિવાળીના દિવસોનું એક આગવું મહત્ત્વ છે. ઘરમાં મહેમાનોનું આવનજાવન હોય, સગાંસંબંધીઓની મુલાકાત હોય કે નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપવા આવતા લોકોનું સ્વાગત કરવાનું હોય, દરેક પ્રસંગે ઘરમાં તૈયાર કરેલા નાસ્તાની થાળીનું આગવું સ્થાન હોય છે. મઠિયાં, ઘૂઘરા, સુવાળી, શક્કરપારા, ચકરી, ફરસી પૂરી અને તીખી સેવ જેવી વાનગીઓ વગર જાણે દિવાળીની ઉજવણી અધૂરી લાગે છે.
દિવાળી પહેલાં પરિવાર સાથે મળીને નાસ્તો બનાવવાની પરંપરા
આજે બજારમાં તૈયાર ફરસાણની અનેક જાતો અને વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. સમયની અછતને કારણે લોકો તૈયાર નાસ્તો ખરીદવાનું પસંદ પણ કરે છે, પરંતુ ગુજરાતી ઘરોમાં આજે પણ દિવાળી પહેલાં પરિવાર સાથે મળીને નાસ્તો બનાવવાની પરંપરા જીવંત છે. આ પરંપરામાં માત્ર વાનગીઓ તૈયાર થતી નથી, પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલી રેસિપી, વડીલોની શીખ, રસોડાની ટિપ્સ અને પરિવારની યાદો પણ નવી પેઢી સુધી પહોંચે છે. અમદાવાદના બીનાબેન બારોટના પરિવારમાં પણ દિવાળીની તૈયારીઓ કંઈક આવી જ રીતે થાય છે. બીનાબેન સાથે તેમની પુત્રવધૂ પલકબેન અને દીકરી વિધિ પણ રસોડાની તૈયારીઓમાં જોડાય છે. ત્રણેય પેઢીનો આ સહકાર બતાવે છે કે દિવાળીના ફરસાણનો સ્વાદ માત્ર સામગ્રીથી નહીં, પરંતુ પરિવારના સ્નેહ અને સાથે મળીને કામ કરવાની ભાવનાથી પણ તૈયાર થાય છે.
પરિવારની ત્રણેય પેઢીનું રસોડામાં જોડાણ, વડીલોની રેસિપી નવી પેઢી સુધી
બીનાબેન બારોટના જણાવ્યા પ્રમાણે, દિવાળી આવે એટલે ઘરમાં વિવિધ પ્રકારની પરંપરાગત વાનગીઓ બનાવવાની શરૂઆત થાય છે. તેઓ દર વર્ષે પૂરી, ઘૂઘરા, મઠિયાં અને તીખી પૂરી સહિતનો નાસ્તો તૈયાર કરે છે. આ કામ માત્ર એક વ્યક્તિ કરતી નથી, પરંતુ પરિવારના સભ્યો પણ તેમાં સહભાગી બને છે. ઘરમાં પુત્રવધૂ પલકબેન અને દીકરી વિધિ પણ તૈયારીઓમાં જોડાય છે. આ રીતે રસોડામાં સાથે કામ કરતાં માત્ર નાસ્તો જ તૈયાર થતો નથી, પરંતુ વડીલો પાસેથી મળેલી બનાવટની રીત અને અનુભવ પણ નવી પેઢી શીખે છે.
ગુજરાતી સંસ્કૃતિની આગવી ઓળખ
પુત્રવધૂ પલકબેન માટે પણ આ પરંપરા ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે. ઘરમાં વડીલો જે રીતે વર્ષોથી વાનગીઓ બનાવતા આવ્યા છે, તે પદ્ધતિને સમજવી અને આગળ જાળવી રાખવી એ પણ દિવાળીની તૈયારીઓનો એક ભાગ છે. દીકરી વિધિ પણ આ પારિવારિક માહોલમાં જોડાય છે. આ રીતે સાસુ, વહુ અને દીકરી સાથે મળીને રસોડામાં કામ કરે છે અને દિવાળીના નાસ્તાને પરિવારના ઉત્સવ સાથે જોડે છે. આજના સમયમાં જ્યારે અનેક પરંપરાગત વાનગીઓ તૈયાર સ્વરૂપે બજારમાં મળી રહે છે, ત્યારે ઘરે તેની બનાવટ શીખવી અને જાળવી રાખવી એ ગુજરાતી સંસ્કૃતિની આગવી ઓળખ બની રહી છે.
મુઠ્ઠીબંધ મોણથી બને છે ખસ્તા સુવાળી, વધેલા ગળ્યા પાણીમાંથી શક્કરપારા
દિવાળીના નાસ્તામાં સુવાળીનું સ્થાન ખાસ છે. બહારથી કરકરી અને અંદરથી યોગ્ય રીતે ખસ્તા બનેલી સુવાળી તૈયાર કરવા માટે લોટમાં મોણનું પ્રમાણ ખૂબ મહત્ત્વનું હોય છે. સુવાળી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેંદો લેવામાં આવે છે. તેમાં મુઠ્ઠીબંધ મોણ આવે એટલું તેલ કે ઘી ઉમેરવામાં આવે છે. બીજી તરફ પાણીમાં ખાંડ ઓગાળીને તેને ગરમ કરવામાં આવે છે અને તેમાં સહેજ મીઠું ઉમેરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ ખાંડવાળા પાણીથી મેંદાનો લોટ બાંધવામાં આવે છે. લોટ બાંધ્યા પછી તેને આશરે પાંચ મિનિટ ઢાંકીને રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી પાતળી સુવાળી વણીને તળવામાં આવે છે.
પ્રેમની મીઠાશ
આ બનાવટની ખાસિયત એ છે કે ખાંડવાળા પાણીમાં ઉમેરવામાં આવતું ચપટી મીઠું ગળ્યા સ્વાદને સંતુલિત કરે છે. સુવાળીનો લોટ બાંધ્યા પછી જો ગળ્યું પાણી વધે તો તેનો ઉપયોગ શક્કરપારા બનાવવા માટે પણ કરી શકાય છે. આ રીતે વધેલા ગળ્યા પાણીથી મેંદાનો લોટ બાંધી નાના-નાના શક્કરપારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે એક જ તૈયારીમાંથી બે અલગ સ્વાદની વાનગીઓ બનાવવાની તક મળે છે. બાળકોને ખાસ પસંદ આવતા શક્કરપારા દિવાળીના નાસ્તાની થાળીમાં મીઠાશ ઉમેરે છે.
કાંટાવાળી જાળીથી તૈયાર થાય છે કુરકુરી ચકરી
દિવાળીના ફરસાણમાં ચકરી પણ એક લોકપ્રિય વાનગી છે. ચકરીનો આકાર, તેની કુરકુરાપણું અને તળ્યા પછી લાંબા સમય સુધી જળવાતો સ્વાદ તેને ખાસ બનાવે છે. ચકરી બનાવવા માટે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લોટમાં જરૂરી મસાલા અને મોણ ઉમેરીને મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચકરીના સંચામાં ખાસ કાંટાવાળી જાળી મૂકીને તેમાંથી ગોળાકાર ચકરી પાડવામાં આવે છે અને ગરમ તેલમાં તળવામાં આવે છે.
ચકરીની બનાવટમાં લોટની ગુણવત્તા અને તેની ઝીણવટ મહત્ત્વ ધરાવે છે. લોટને એકદમ ઝીણો રાખવાને બદલે સહેજ કકરો રાખવાની ટિપ આપવામાં આવી છે. જોકે, ચકરીનું તેલ શોષવાનું પ્રમાણ માત્ર લોટ પર નહીં, પરંતુ મોણ, લોટની બાંધણી અને તળવાની પ્રક્રિયા પર પણ આધારિત હોય છે. યોગ્ય રીતે તૈયાર થયેલી ચકરી દિવાળીના નાસ્તામાં કરકરો સ્વાદ ઉમેરે છે.
મઠના લોટને ખાંડીને અને ટીચીને બને છે પરંપરાગત મઠિયાં
દિવાળીની ઓળખ સમાન મઠિયાં બનાવવાની રીત અંગે બીનાબેન બારોટે જણાવ્યું હતું કે, મઠિયાં બનાવવા માટે મઠનો લોટ લેવામાં આવે છે. આ લોટને ખાંડીને અને ટીચીને ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી મઠિયાં બનાવવામાં આવે છે. બીનાબેનના જણાવ્યા પ્રમાણે, મઠિયાંની બનાવટમાં આ પ્રક્રિયા મહત્ત્વની છે. લોટને યોગ્ય રીતે તૈયાર કર્યા પછી જ મઠિયાંની પરંપરાગત બનાવટ શક્ય બને છે.
મઠિયાં બનાવવાની આ રીતમાં અનુભવ અને ધીરજ બંને જરૂરી છે. લોટ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયાથી લઈને તેને આકાર આપવાની કામગીરી સુધી દરેક તબક્કે કાળજી રાખવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઘરમાં બનતાં મઠિયાંનો સ્વાદ દરેક પરિવારની પોતાની બનાવટ પ્રમાણે અલગ હોઈ શકે છે.
મેંદાની પૂરી અને ફરસી પૂરીમાં મોણ, મરી-જીરું અને પડની ખાસિયત
બીનાબેન બારોટે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીમાં તેઓ મેંદાની પૂરી પણ બનાવે છે. મેંદાનો લોટ બાંધીને થોડો સમય રાખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સરખો કરીને પૂરી તૈયાર કરવામાં આવે છે. બીજી તરફ, ફરસી પૂરીમાં મોણ અને મસાલાની બનાવટ સ્વાદ માટે મહત્ત્વ ધરાવે છે. મેંદાના લોટમાં પૂરતું તેલનું મોણ ઉમેરી તેમાં આખા મરી અને જીરું નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લોટ બાંધીને તેના બે-ત્રણ પડ વાળી ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પૂરી વણવામાં આવે છે. આખા મરી અને જીરું ફરસી પૂરીને અલગ સ્વાદ આપે છે, જ્યારે પડ વાળવાની પદ્ધતિ તેને ખસ્તી બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ચા સાથે ખાવા માટે ફરસી પૂરી અનેક પરિવારોમાં પસંદગીની વાનગી છે. બીનાબેનના પરિવારમાં પણ ફરસી પૂરીની ખાસ માગ રહે છે.
સોજીમાંથી તૈયાર થાય છે ઘૂઘરા, બાળકોની પસંદગીમાં તીખી સેવ સૌથી આગળ
બીનાબેન બારોટે પોતાના ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીમાં તેઓ ઘૂઘરા પણ બનાવે છે. ઘૂઘરા માટે સોજીનો લોટ અને અન્ય સામગ્રીનું મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેની મદદથી ઘૂઘરા બનાવવામાં આવે છે. ઘૂઘરાની અંદર ભરવામાં આવતું પૂરણ અને બહારના પડની બનાવટ તેના સ્વાદને ખાસ બનાવે છે. જોકે, બીનાબેને ઇન્ટરવ્યૂમાં પૂરણની તમામ સામગ્રી અને તેનું ચોક્કસ પ્રમાણ વિગતે જણાવ્યું નથી.
તેમના પરિવારના નાસ્તામાં ફરસી પૂરી અને તીખી સેવની ખાસ માગ છે. બીનાબેનના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમના બંને દીકરાઓને આ બે વાનગીઓ ખૂબ જ ભાવે છે. ખાસ કરીને નાના દીકરાની તીખી સેવ માટેની ફરમાઈશ તો રોજ સાંભળવા મળે છે. બીનાબેન કહે છે કે, તેમનો નાનો દીકરો વારંવાર કહે છે, “મમ્મી, તીખી સેવ જ બનાવ, બીજું કંઈ જ નહીં બનાવું.” બાળકોની આ પસંદગી દિવાળીના નાસ્તાની તૈયારીઓને વધુ ખાસ બનાવે છે. પરિવારના સભ્યો માટે કોઈ વાનગી માત્ર નાસ્તો નથી હોતી, પરંતુ તેની સાથે બાળપણની યાદો અને ઘરના સ્વાદની લાગણી જોડાયેલી હોય છે.
રસોડામાં સાથે વિતાવેલી પળો જ દિવાળીની સાચી મીઠાશ
દિવાળીનો નાસ્તો તૈયાર કરવાની આ પરંપરા ગુજરાતી પરિવારોમાં આજે પણ એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. એક તરફ વડીલો પોતાની વર્ષોની જાણકારી અને બનાવટની રીત નવી પેઢીને શીખવે છે, તો બીજી તરફ વહુઓ અને દીકરીઓ આ પરંપરાને આગળ વધારવામાં ભાગીદાર બને છે. બીનાબેન બારોટ, પલકબેન અને દીકરી વિધિનું સાથે મળીને રસોડામાં કામ કરવું એ આ જ પારિવારિક પરંપરાનું ઉદાહરણ છે. મઠિયાં માટે લોટ તૈયાર કરવો હોય, સુવાળી માટે મોણનું પ્રમાણ નક્કી કરવું હોય, ઘૂઘરા બનાવવા હોય કે બાળકોની પસંદગીની તીખી સેવ તૈયાર કરવી હોય, દરેક વાનગી પાછળ પરિવારના સભ્યોનો સહકાર અને લાગણી જોડાયેલી છે.
દિવાળીના દિવસોમાં તૈયાર થતી આ વાનગીઓ પછી મહેમાનોને પીરસાય છે, સગાંસંબંધીઓ સાથે વહેંચાય છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે બેસીને માણવામાં આવે છે. બજારમાંથી ખરીદેલા નાસ્તામાં સ્વાદ મળી શકે, પરંતુ ઘરના રસોડામાં પરિવાર સાથે મળીને બનાવેલી વાનગીઓમાં યાદો અને લાગણીનો સ્વાદ પણ ભળેલો હોય છે. દીવડાં ઘરને પ્રકાશિત કરે છે, રંગોળી આંગણાને રંગીન બનાવે છે, પરંતુ રસોડામાં સાસુ, વહુ અને દીકરીઓ સાથે મળીને બનાવેલો નાસ્તો દિવાળીને પરિવારનો તહેવાર બનાવે છે. કદાચ આ જ ગુજરાતી સંસ્કૃતિની સૌથી સુંદર ખાસિયત છે. અહીં પરંપરા માત્ર યાદ રાખવામાં આવતી નથી, પરંતુ દરેક દિવાળીએ રસોડામાં ફરીથી જીવંત કરવામાં આવે છે.
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