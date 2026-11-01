ડિજિટલ યુગમાં પણ દિવાળીએ ચોપડા પૂજનની પરંપરા અકબંધ, માણેક ચોકના કાગદી બજારમાં વેપારીઓની ભીડ
નવા વર્ષમાં વેપારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને બરકત જળવાઈ રહે તેવી કામના સાથે વેપારીઓ લક્ષ્મી પૂજનની સાથે ચોપડા પૂજન પણ કરે છે.
Published : November 1, 2026 at 9:09 PM IST
અમદાવાદઃ દિવાળી એટલે માત્ર દીપોત્સવનો તહેવાર નહીં, પરંતુ વેપારીઓ માટે નવા વર્ષના હિસાબ-કિતાબની શરૂઆત કરવાનો પણ પવિત્ર અવસર. ગુજરાતમાં દિવાળીના પર્વે ચોપડા પૂજનની વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ જળવાઈ રહી છે. નવા વર્ષમાં વેપારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને બરકત જળવાઈ રહે તેવી કામના સાથે વેપારીઓ લક્ષ્મી પૂજનની સાથે ચોપડા પૂજન પણ કરે છે.
આ જ પરંપરાને અનુસરીને પુષ્ય નક્ષત્રના શુભ દિવસે અમદાવાદના માણેક ચોક સ્થિત કાગદી બજારમાં નાના-મોટા વેપારીઓ ચોપડા ખરીદવા પહોંચ્યા હતા. દિવાળીના દિવસોમાં ખાસ કરીને મારવાડી સહિતના વેપારી પરિવારોમાં ચોપડા ખરીદવા અને દિવાળીની રાત્રે મોડી રાત સુધી પૂજન કરવાની પરંપરા જોવા મળે છે.
ડિજિટલ યુગમાં ચોપડાની ઘરાકીમાં 30 ટકાનો ઘટાડો
ગુજરાત બુક સેલર્સ એન્ડ સ્ટેશનરી એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે વેપારીઓ શુભ મુહૂર્તમાં ચોપડા ખરીદે છે અને દિવાળીના દિવસે વિધિપૂર્વક તેનું પૂજન કરે છે. વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા આ ચોપડા ખાસ એકાઉન્ટ્સ પેપર, પીળા અને સફેદ કાગળ તેમજ ગાદી પૂંઠામાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ધાર્મિક આસ્થા અને જળવાતી પરંપરા
વેપારીઓ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ ઉઘરાણીના ચોપડા, ખાતાવહી, રજિસ્ટર અને ઓફિસ ફાઇલોની ખરીદી કરે છે. જોકે, ડિજિટલાઇઝેશન અને જીએસટીના અમલ બાદ વેપારના હિસાબો કમ્પ્યુટર પર રાખવાનું પ્રમાણ વધ્યું છે, જેના કારણે પરંપરાગત ચોપડાની ઘરાકીમાં અંદાજે 30 ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે. અગાઉ વેપારીઓ 10થી 15 ચોપડા ખરીદતા હતા, જ્યારે હવે પૂજનના હેતુથી 4થી 5 ચોપડા ખરીદે છે. તેમ છતાં ધાર્મિક આસ્થા અને પરંપરાને જાળવી રાખવા વેપારીઓ ચોપડા ખરીદવાનું ચૂકતા નથી.
માણેક ચોકના કાગદી બજારમાં દિવાળીની રોનક
અમદાવાદનું માણેક ચોક સ્થિત કાગદી બજાર સ્ટેશનરી અને પરંપરાગત ચોપડાની ખરીદી માટે જાણીતું છે. દિવાળી અને પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસોમાં અહીં વેપારીઓની અવરજવર વધે છે. નરેશ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, સામાન્ય પુસ્તકો અને દિવાળીના મુહૂર્તના ચોપડામાં મોટો તફાવત હોય છે. દિવાળી માટેના ચોપડા ખાસ એકાઉન્ટ્સ પેપરમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ વર્ષ દરમિયાન હિસાબ-કિતાબ માટે કરતા હોય છે. ટેક્નોલોજીના કારણે ચોપડાની ખરીદી ઘટી છે, પરંતુ પૂજન માટે ચોપડા ખરીદવાની પરંપરા આજે પણ બજારમાં ઘરાકીને જીવંત રાખે છે.
ચોપડા થકી થાય છે બરકતનો અનુભવ
કાગદી બજારમાં ચોપડાની ખરીદી કરવા આવેલા શાકભાજીનો વ્યવસાય કરતા વેપારી અશોકભાઈ જમનાદાસ શાહે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી માણેક ચોકના કાગદી બજારમાં ચોપડા ખરીદવા આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ વર્ષોથી આ પરંપરા નિભાવે છે અને ચોપડામાં તેમને બરકતનો અનુભવ થાય છે.
આજના સમયમાં ભલે વેપારના હિસાબો ડિજિટલ માધ્યમથી રાખવામાં આવતા હોય, પરંતુ દિવાળીના પવિત્ર અવસરે ચોપડા પૂજનનું મહત્વ અલગ જ છે. વેપારીઓ માટે આ માત્ર ચોપડાની ખરીદી નથી, પરંતુ નવા વર્ષમાં વ્યવસાયની શુભ શરૂઆત અને સમૃદ્ધિની આશા સાથે જોડાયેલી શ્રદ્ધા છે.
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