4 કલાકની મહેનત, હથોડીના હજારો ઘા ! લુપ્ત થઈ રહી છે ચાંદીની વરખ બનાવવાની પરંપરાગત કળા
1948થી સોના-ચાંદીની વરખ બનાવતા પરિવારો આજે આધુનિક મશીનોના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે પોતાની પરંપરાગત હસ્તકલાને જીવંત રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.
Published : October 30, 2026 at 1:46 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદઃ દિવાળીની મીઠાઈ હોય કે કોઈ ખાસ પ્રસંગની મીઠાઈની પાટ, તેના પર ચમકતી ચાંદીની વરખ મીઠાઈની શોભા વધારે છે. પરંતુ આ પાતળી વરખ તૈયાર કરવા પાછળ કલાકોની મહેનત અને પેઢી દર પેઢીથી ચાલી આવતી કારીગરી છુપાયેલી છે.
1948થી સોના-ચાંદીની વરખ બનાવતા પરિવારો આજે આધુનિક મશીનોના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે પોતાની પરંપરાગત હસ્તકલાને જીવંત રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ, બજારમાં ચાંદી જેવી દેખાતી સસ્તી એલ્યુમિનિયમની વરખ અને તેની ગુણવત્તા અંગે પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
1 કિલો ચાંદીમાંથી શરૂ થાય છે કારીગરીની સફર
શેખ મહંમદ નાસીર ચાંદીની વરખ બનાવવાના પરંપરાગત વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા કારીગર છે. તેમની કામગીરી સમજીએ તો ખ્યાલ આવે કે મીઠાઈ પર દેખાતી વરખ તૈયાર કરવી માત્ર ધાતુને પાતળી કરવાની પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ તેમાં ચોકસાઈ, ધીરજ અને અનુભવની પણ જરૂર પડે છે. નાસીર શેખના જણાવ્યા પ્રમાણે, માણેકચોકમાંથી 1 કિલો ચાંદીનો ચોરસ લાવીને સૌપ્રથમ તેની પટ્ટી બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી 12 ગ્રામના 160 પીસ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પીસને ટીસ્યુ પેપરમાં મૂકીને હથોડી વડે સતત ટીપવામાં આવે છે. કલાકોની મહેનત પછી ચાંદી એટલી પાતળી બને છે કે તે વરખનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આખી પ્રક્રિયામાં અંદાજે 4 કલાકનો સમય લાગે છે. દરેક ઘા સાથે ધાતુને પાતળી બનાવવાની આ કળામાં કારીગરનો અનુભવ મહત્વનો છે.
1948થી પરિવારનો વ્યવસાય, હવે મશીન સામે પડકાર
શેખ મહંમદ નાસીર કહે છે કે તેમનો પરિવાર 1948થી સોના-ચાંદીની વરખ બનાવવાના વ્યવસાયમાં છે. વર્ષો સુધી હાથથી વરખ બનાવવાની પરંપરા જ આ કામની ઓળખ રહી છે. જોકે, હવે આધુનિક મશીનો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં વરખ તૈયાર થવા લાગી છે.નૌશાદ ખાન, જેઓ પણ ચાંદીની વરખ બનાવવાના કારીગર છે, તેઓ આ બદલાવને પરંપરાગત હસ્તકલા માટેનો મોટો પડકાર માને છે.
તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, હાથથી વરખ બનાવવી એ હેન્ડીક્રાફ્ટ જેવી કળા છે. મશીનથી ઝડપથી અને વધુ માત્રામાં ઉત્પાદન થઈ શકે છે, જ્યારે હાથથી બનાવવામાં કલાકોની મહેનત લાગે છે. આ કારણે બજારમાં ઝડપથી ઉત્પાદન કરતી પદ્ધતિ તરફ લોકોનો ઝુકાવ વધી રહ્યો છે. કારીગરોનો સવાલ એ છે કે જ્યારે મશીનથી ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન શક્ય બને છે, ત્યારે પરંપરાગત રીતે કામ કરતા કારીગરો પોતાની કળા અને વ્યવસાયને કેવી રીતે ટકાવી રાખશે?
મીઠાઈની વરખની કિંમત કેટલી ?
નાસીર દ્વારા જણાવવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, હાથથી તૈયાર થતી વરખની કેટલીક સાઇઝ અને તેના ભાવ આ પ્રમાણે છે. 7×5 ઇંચની સાઇઝની 150 વરખની કિંમત અંદાજે 1600થી 2,000 રૂપિયા હોય છે. જ્યારે જમ્બો સાઇઝની 100 નંગ વરખની કિંમત 1,600 રૂપિયાની આસપાસ હોય છે. આ ભાવ કારીગર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પર આધારિત છે. વરખની સાઇઝ, ઉત્પાદન પદ્ધતિ અને ગુણવત્તા પ્રમાણે બજારમાં અન્ય વિકલ્પો પણ મળી શકે છે.નાસીર શેખના જણાવ્યા મુજબ, સોનાની વરખનો ઉપયોગ હકીમો અને વૈદ્યો દ્વારા દવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. જોકે, તેનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે અને કઈ માત્રામાં કરવો તે અંગે નિષ્ણાતની સલાહ મહત્વની છે.
ચાંદીની વરખ કે એલ્યુમિનિયમ ? અસલી-નકલીનો સવાલ
ચાંદીની વરખના વ્યવસાયમાં એક મહત્વનો મુદ્દો તેની અસલિયતનો પણ છે. નૌશાદ ખાનના જણાવ્યા પ્રમાણે, બજારમાં સસ્તા ભાવે મળતી કેટલીક વરખ ચાંદીની નહીં, પરંતુ એલ્યુમિનિયમની હોઈ શકે છે. દેખાવમાં બંને સરખી લાગતી હોવાથી સામાન્ય ગ્રાહક માટે માત્ર જોઈને તફાવત સમજવો મુશ્કેલ બની શકે છે. તેમનું કહેવું છે કે એલ્યુમિનિયમની વરખનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સજાવટ માટે થાય છે, પરંતુ તેનો ખાદ્ય પદાર્થોમાં ઉપયોગ થતો હોય તો તેની સુરક્ષા અંગે ચિંતા ઊભી થાય છે. તેમણે મશીનથી બનતી વરખમાં કેમિકલ અને ઓઇલના ઉપયોગ અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. જોકે, દરેક મશીનથી બનેલી વરખમાં આવા પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે એવું માનવું યોગ્ય નથી. વરખની ગુણવત્તા અને તેમાં વપરાતી સામગ્રીની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે.
મીઠાઈ ઉત્પાદકો શું કહે છે ?
ગુજરાત મીઠાઈ-ફરસાણ ઉત્પાદક વેપારી મહામંડળના પ્રમુખ કમલેશ કંદોઇના જણાવ્યા પ્રમાણે, ચાંદીની વરખ મીઠાઈની સુંદરતા અને શોભામાં વધારો કરે છે. તેમના મતે, અગાઉ હાથથી વરખ બનાવવાની પદ્ધતિ પ્રચલિત હતી, જ્યારે હવે કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ મશીનોના કારણે ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. કંદોઇ જણાવે છે કે મશીનની મદદથી જરૂરિયાત પ્રમાણે વરખની જાડાઈ નિયંત્રિત કરી શકાય છે અને મોટી સાઇઝની વરખ પણ તૈયાર થઈ શકે છે. પરિણામે મીઠાઈની મોટી પાટ પર આખી વરખની પટ્ટી લગાવવાનું શક્ય બન્યું છે. તેમણે ભૂતકાળની પરંપરાગત પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે હાથથી વરખ ટીપવા માટે ચામડાનો ઉપયોગ થતો હતો. આ કારણે જૈન ધર્મના કેટલાક લોકો આવી વરખથી દૂર રહેતા હતા. આધુનિક મશીન આધારિત પદ્ધતિથી આ પ્રક્રિયામાં ફેરફાર આવ્યો છે.
આયુર્વેદમાં સોના-ચાંદીની વરખનો ઉપયોગ
મણીબેન સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. પ્રણવ દલવાડીના જણાવ્યા પ્રમાણે, આયુર્વેદમાં સોના અને ચાંદીના ઉપયોગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ માને છે કે યોગ્ય રીતે તૈયાર કરેલી અને નિર્ધારિત માત્રામાં ઉપયોગમાં લેવાતી સોના-ચાંદીની ભસ્મ અથવા વરખના કેટલાક ઉપયોગ આયુર્વેદિક સારવારમાં જોવા મળે છે. જોકે, સોના-ચાંદીની વરખ ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, બેક્ટેરિયા અટકે છે કે ગંભીર રોગોમાં ફાયદો થાય છે જેવા દાવાઓને સામાન્ય આરોગ્યલાભ તરીકે સ્વીકારવા માટે વિશ્વસનીય વૈજ્ઞાનિક પુરાવા જરૂરી છે. વરખને દવા તરીકે લેવી હોય તો લાયક તબીબની સલાહ વિના તેનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી. એ જ રીતે, એલ્યુમિનિયમની વરખને કારણે અલ્ઝાઇમર સહિતના ગંભીર રોગો થાય છે એવા દાવાઓને પણ પૂરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા વિના નિશ્ચિત હકીકત તરીકે રજૂ કરી શકાય નહીં. ખાદ્ય પદાર્થોમાં વપરાતી વરખની સામગ્રી અને તેની ખાદ્ય-સુરક્ષા ચકાસવી એ વધુ મહત્વનું છે.
અસલી વરખ ઓળખવા માટે શું ધ્યાન રાખવું?
કારીગરો દ્વારા કેટલીક પરંપરાગત તપાસની રીતો જણાવવામાં આવે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે, વરખને આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે ઘસવાથી અસલી ચાંદીની વરખ ઓગળી જાય છે, જ્યારે એલ્યુમિનિયમની વરખની ગોળી બની શકે છે. આગમાં ગરમ કરતાં ચાંદી લાલ ગોળી જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એલ્યુમિનિયમ કાળું પડે છે એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ રીતોને અસલી-નકલી ઓળખવાની નિશ્ચિત અને સુરક્ષિત કસોટી માનવી નહીં. ઘરમાં વરખને આગમાં ગરમ કરવી જોખમી બની શકે છે. તેની ખરાઈ માટે વિશ્વસનીય વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવી, સામગ્રી અંગેની માહિતી મેળવવી અને જરૂર પડે તો માન્ય પરીક્ષણનો સહારો લેવો વધુ યોગ્ય છે.
હથોડીના ઘાથી તૈયાર થતી કળાનું ભવિષ્ય શું?
એક તરફ મશીનથી ઝડપી ઉત્પાદન અને મોટી સાઇઝની વરખ ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ હાથથી વરખ બનાવતા કારીગરોની કલાકોની મહેનત પાછળ રહી જવાની ભીતિ છે. 1948થી ચાલતો વ્યવસાય માત્ર રોજગાર નહીં, પરંતુ પરંપરાગત કારીગરીનો વારસો પણ છે. એક સમયે અમદાવાદના કાળુપુર અને ટંકશાળની પોળમાં હાથથી ટીપીને ચાંદીની વરખ બનાવતા અનેક કારીગરો હતા, પરંતું ટેક્નોલોજી સામે આ કારીગરોની કારીગરી ધીમી પડી અને આજે આંગળીના વેઢે ગણાય તેટલાં જ કારીગરો આ વ્યવસાયમાં વધ્યા છે, જો કે રાજસ્થાનના જયપુરમાં હજી પણ આ કળા જીવંત હોવાનું કારીગરોનું કહેવું છે.
મીઠાઈની ચમક પાછળ રહેલી આ મહેનતને ઓળખવાની સાથે ગ્રાહકો માટે વરખની અસલિયત અને ખાદ્ય-સુરક્ષા અંગે જાગૃત રહેવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. આધુનિક ટેક્નોલોજી અને પરંપરાગત હસ્તકલા વચ્ચે સંતુલન જળવાય, તો ચાંદીની વરખ બનાવવાની આ કળાને આગળની પેઢી સુધી પહોંચાડવાની શક્યતા ટકી શકે છે.
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