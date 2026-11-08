દિવાળીએ મહાલક્ષ્મીના દર્શનનું મહાત્મય, જુનાગઢવાસીઓએ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરી દિવાળીના પર્વની કરી શરૂઆત
આજથી હવે પાંચ દિવસ સુધી સતત તહેવારોની વણજાર શરૂ થાય છે, ત્યારે દિવાળીના પ્રથમ પર્વે જુનાગઢ વાસીઓએ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી હતી.
Published : November 8, 2026 at 10:19 AM IST
જુનાગઢઃ દિવાળીનો દિવસ મહાલક્ષ્મીને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આજે વિક્રમ સવંતના નવા વર્ષની પ્રથમ દિવાળીના તહેવારને લઈને જૂનાગઢમાં આવેલા અતિ પ્રાચીન અને બે સદી કરતા પણ વધુ પૌરાણિક મહાલક્ષ્મી મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભાવિક વહેલી સવારથી જ કમળ પુષ્પ લઈને મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા.
આજથી હવે પાંચ દિવસ સુધી સતત તહેવારોની વણજાર શરૂ થાય છે, ત્યારે તહેવારના પ્રથમ દિવસે એટલે કે દિવાળીએ જુનાગઢ વાસીઓએ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી હતી.
દિવાળીના તહેવારની મહાલક્ષ્મીના દર્શનથી થઈ શરૂઆત
આજે દિવાળીનો તહેવાર ધામધૂમ પૂર્વક અને મહાલક્ષ્મીના દર્શન સાથે શરૂ થયો છે. જૂનાગઢની દાણાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલા અને અંદાજિત બે સદી કરતા પણ વધારે પૌરાણિક મહાલક્ષ્મી મંદિરે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ વહેલી સવારે કમળ પુષ્પ સાથે મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા. હજારો વર્ષની પરંપરા અનુસાર દિવાળીનો તહેવાર મહાલક્ષ્મીને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આજના દિવસે વહેલી સવારે મંગળા આરતીના દર્શન અને પૂજા સાથે દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત કરી હતી.
આજે દિવસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં અને ખાસ કરીને જૂનાગઢમાં રહેતો પ્રત્યેક ઘરનો એક વ્યક્તિ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવા માટે અચૂક આવે છે. આજે પ્રથમ પહોરમાં ચૌદશ અને દ્વિતીય પહોરમાં દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થાય છે, જે આવતી કાલે બપોરના દ્વિતીય પહોર સુધી દિવાળી મનાવવામાં આવશે.
ભાવિકોનો પ્રતિભાવ
દિવાળીના પાવન પર્વે દાણાપીઠ સ્થિત જૂનાગઢનું પ્રથમ અને ઐતિહાસિક મહાલક્ષ્મી મંદિરે વહેલી સવારે દર્શનના કપાટ ખુલે તે પૂર્વે જ કમળ પુષ્પ સાથે મંદિરે આવેલા જ્યોતિબેન વાછાણીએ ઈટીવી ભારત સાથે દિવાળીના તહેવાર અને મહાલક્ષ્મીના દર્શનને લઈને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પાછલા 20 વર્ષથી અચૂક અને સતત દિવાળીના દિવસે પ્રથમ પહોરમાં મંદિરના કપાટ ખુલે તે પૂર્વેજ દર્શન માટે આવી જાય છે, અને દિવાળીના દિવસે થનાર પ્રથમ પહોરની પહેલી આરતીમાં પણ સામેલ થઈને મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને પોતાની જાતને ધન્ય બનાવે છે.
મંદિરના પૂજારી રાજેન્દ્રભાઈ પંડિતે પણ મહાલક્ષ્મી માતાને તહેવારની પહેલી આરતી કરીને જુનાગઢ વાસીઓ સુખ સંપ્રદા આરોગ્ય અને ધંધામાં ખૂબ જ બરકત મળે અને આવનારુ વર્ષ પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે સારું નીકળે તેવી પ્રાર્થના અને મનોકામના સાથે દિવાળીના દિવસની પહેલી આરતી મહાલક્ષ્મીને અર્પણ કરી હતી.
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