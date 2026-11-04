આગામી 6થી 13 નવેમ્બર સુધી જુનાગઢનું APMC બંધ રહેશે, લાભ પાંચમથી ફરી થશે ધમધમતુ
દિવાળીના તહેવારને લઈને આ વખતે પણ એક અઠવાડિયા સુધી જુનાગઢનું માર્કેટ યાર્ડ બંધ રહેશે, અને લાભ પાંચમ એટલે કે 14મી નવેમ્બર શનિવાર થી ફરી ખુલશે.
Published : November 4, 2026 at 3:46 PM IST
જુનાગઢઃ દિવાળીના તહેવારને લઈને જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ 6 નવેમ્બર થી લઈને 13 નવેમ્બર સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય યાર્ડના સત્તાધીશો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. પાછલા વર્ષોની પરંપરા અનુસાર દિવાળીના તહેવારોમાં માર્કેટિંગ યાર્ડ એક અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેતું હોય છે, ત્યારે આ વખતે પણ એક અઠવાડિયા સુધી માર્કેટ યાર્ડ બંધ થયા બાદ લાભ પાંચમ એટલે કે 14મી નવેમ્બર અને શનિવાર થી ફરી એક વખત નવા વર્ષના સોદા કરવાની સાથે જ યાર્ડ શરૂ થશે.
દિવાળીના તહેવારોમાં માર્કેટિંગ યાર્ડ સદંતર બંધ
દિવાળીના તહેવારોને લઈને જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિનું કામકાજ સદંતર બંધ રાખવાનો નિર્ણય યાર્ડના સત્તાધીશો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. 6ઠી નવેમ્બર થી લઈને 13 મી નવેમ્બર સુધી માર્કેટિંગ યાર્ડનુ તમામ કામકાજ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 14 મી નવેમ્બર અને લાભ પાંચમના દિવસ થી નવા વર્ષના સોદા થવાની સાથે જ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી એક વખત ધમધમતું થશે.
દિવાળીના આ દિવસો દરમિયાન યાર્ડમાં તમામ પ્રકારની ખરીદ અને વેચાણ પ્રક્રિયા બંધ રાખવામાં આવશે. જેથી ખેડૂતો કે કમિશન એજન્ટો દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની જણસી આ દિવસોમાં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ન લાવવાની વિનંતી યાર્ડના સતાધીશો દ્વારા ખેડૂતો અને કમિશન એજન્ટોને કરવામાં આવી છે.
ગુરૂવારે માત્ર હરાજી
જુનાગઢ APMCના ઇન્સ્પેક્ટર રક્ષિત ઠુમરે આપેલી વિગતો અનુસાર આજે બુધવારે કૃષિ જણશોની આવક થયા બાદ તમામ પ્રકારની જણસોની આવક બંધ કરી દેવામાં આવશે. આજે જે જણશોની આવક થઈ ચૂકી છે તેની આવતી કાલે ગુરૂવારે સવારે 9:00 થી 12:00 વાગ્યા દરમિયાન જાહેર હરાજી થી ખરીદ અને વેચાણ થશે, ત્યારબાદ માર્કેટિંગ યાર્ડનું તમામ કામકાજ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવામાં આવશે.
ફરીથી 13મી નવેમ્બર અને શુક્રવારના દિવસે કૃષિ જણસોની તમામ આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શરૂ કરી દેવામાં આવશે. શુક્રવારે આવેલી તમામ કૃષિ જણશોની જાહેર અને ખુલ્લી હરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડના નિયમો અનુસાર લાભ પાંચમના દિવસથી ફરી એક વખત થશે ત્યાં સુધી માર્કેટિંગ યાર્ડનું તમામ કામકાજ બંધ રાખવામાં આવ્યું છે.
કલોલ, દહેગામ અને ચિલોડાની APMC પણ બંધ
મહત્વપૂર્ણ છે કે, કલોલ અને દહેગામ એપીએમસીમાં તા 6-11-26 થી 15-11-26 સુધી રજા જાહેર કરાઈ છે, જ્યારે 16 તારીખથી રાબેતામુજબ કાર્યરત થશે. જ્યારે ચિલોડા શાકમાર્કેટ એપીએમસી 9,10, 11 એમ ત્રણ દિવસ બંધ રહેશે, જ્યારે ચિલોડાની અનાજ વિતરણ કરતી એપીએમસી 8 થી 11 દરમિયાન બંધ રહેશે
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