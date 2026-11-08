શેઠે દિલ જીત્યું, લાખો રૂપિયાની થાળી સજાવી 20 કર્મચારીઓને વેપારીએ આપ્યું બોનસ, હર્ષ ભીની થઈ સ્ટાફની આંખો
સુરતના મોટા વરાછાના એક શેઠ સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ વાયરલ થયા છે, જેનું કારણ છે સ્ટાફ પ્રત્યે તેમનો પ્રેમ,સન્માન અને ઉદારતા.
Published : November 8, 2026 at 9:46 AM IST
સુરતઃ દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન સામાન્ય રીતે વેપારીઓ અને કંપનીઓ દ્વારા કર્મચારીઓને મીઠાઈ, ભેટસોગાદ અથવા રોકડ બોનસ આપીને તહેવારની ખુશીમાં સહભાગી બનાવવામાં આવતા હોય છે. જોકે, સુરતના મોટા વરાછામાં કાપડનો વેપાર કરતા એક વેપારીએ પોતાના કર્મચારીઓ માટે કંઈક અનોખું કરીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
સુરતના કાપડના વેપારી રામસ્વરૂપ મુંડેએ પોતાની દુકાનમાં વર્ષોથી મહેનત કરતા 20 કર્મચારીઓને લાખો રૂપિયાનું રોકડ બોનસ આપીને દિવાળીની ખુશી બમણી કરી દીધી હતી. ખાસ વાત એ છે કે, તેમણે કર્મચારીઓને સામાન્ય કવર કે ચેક આપવાને બદલે પૂજાની થાળીમાં ચલણી નોટોના બંડલો સજાવીને પત્નીના હાથે બોનસ આપ્યું હતું. આ અનોખી ભેટ જોઈ કર્મચારીઓ ભાવુક થઈ ગયા હતા અને કેટલાકની આંખોમાં ખુશીનાં આંસુ આવી ગયાં હતાં.
સુરતના આ શેઠે જીત્યું સૌ કોઈનું દિલ જીત્યું, 20 કર્મચારીઓને થાળીમાં સજાવી આપ્યું લાખોનું રોકડ બોનસ, હર્ષ ભીની થઈ સ્ટાફની આંખો #Surat #DiwaliBonus #viralvideo https://t.co/zHFehPMtVI— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) November 8, 2026
મળતી માહિતી મુજબ, સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં સુદામા ચોક ખાતે આવેલી મહાદેવ ક્લોથ સેન્ટરના સંચાલક રામસ્વરૂપ મુંડેએ દિવાળીના અવસરે પોતાના 20 કર્મચારીઓ માટે ખાસ આયોજન કર્યું હતું. સામાન્ય રીતે બોનસની રકમ કર્મચારીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવતી હોય છે અથવા કવરમાં આપીને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ અહીં વેપારીએ અનોખી પરંપરા અપનાવી હતી. તેમણે ચાંદી જેવી ચમકતી પૂજાની થાળીમાં ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 અને ₹500ની કડકડતી ચલણી નોટોના બંડલો વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમની પત્નીએ એક પછી એક કર્મચારીઓને હાથોહાથ રોકડ બોનસ આપ્યું હતું.
આ સમગ્ર આયોજનમાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચનારી બાબત એ હતી કે, દરેક કર્મચારીને એક લાખ રૂપિયાથી વધુનું રોકડ બોનસ આપવામાં આવ્યું હતું. થાળીમાં નોટોના બંડલો જોઈને કર્મચારીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. વર્ષભર કરેલી મહેનતનું આટલું મોટું સન્માન અને શેઠ તરફથી મળેલી અણધારી ભેટને પગલે કર્મચારીઓની ખુશીનો પાર રહ્યો નહોતો. બોનસ મેળવતી વખતે કેટલાક કર્મચારીઓ ભાવુક બની ગયા હતા અને તેમની આંખોમાંથી હર્ષનાં આંસુ સરી પડ્યાં હતાં.
દુકાનમાં કામ કરતા કર્મચારી રેખાબેન ભલાડાએ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તેમને ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કે આ રીતે આટલું મોટું બોનસ મળશે. હાલના સમયમાં પોતાના ઘરનું સપનું સાકાર કરવા માટે તેમને નાણાંની જરૂરિયાત હતી. ત્યારે શેઠ તરફથી મળેલી આર્થિક સહાય તેમના માટે આશીર્વાદરૂપ બની છે. આ રકમ નવા મકાનની ખરીદીના સપનાને સાકાર કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે.
બીજી તરફ, પૂજાની થાળીમાં ચલણી નોટોના બંડલો સજાવીને કર્મચારીઓને બોનસ આપવાનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર વીડિયો વાયરલ થતાં લોકો વેપારીની દિલદારીને બિરદાવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ 'શેઠ હોય તો આવા દિલદાર', 'આવી જગ્યાએ નોકરી કરવાની તક મળે તો મજા આવી જાય' અને 'કર્મચારીઓની મહેનતનું સાચું સન્માન આને કહેવાય' જેવી પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.
આજના સમયમાં જ્યાં કર્મચારી અને માલિક વચ્ચેના સંબંધો માત્ર કામકાજ પૂરતા સીમિત બની જતા હોય છે, ત્યાં સુરતના આ વેપારીએ પોતાના કર્મચારીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ અનોખી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે. દિવાળીના પર્વે કર્મચારીઓના ચહેરા પર સ્મિત લાવતી આ પહેલે સાબિત કર્યું છે કે વેપાર માત્ર નફા-નુકસાનનો હિસાબ નથી, પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલા લોકોની ખુશીઓનું પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે. સુરતના આ દિલદાર શેઠની ઉદારતાની હાલ ચારેકોર પ્રશંસા થઈ રહી છે.
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