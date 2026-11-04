જુનાગઢમાં મોટાભાગના માર્ગો વાહન વ્યવહાર માટે બંધ, દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામના માટે પગપાળા જવું પડે તેવી સ્થિતિ
દિવાળીના દિવસોમાં પણ જુનાગઢવાસીઓ અને જુનાગઢમાં આવતા લોકોને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવવા માટે પગપાળા જવુ પડે તેવી સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે.
Published : November 4, 2026 at 5:11 PM IST
જુનાગઢઃ દિવાળી અને ત્યારબાદ નવા વર્ષના દિવસે જુનાગઢ વાસીઓએ એક મેકને શુભકામના અને નવા વર્ષના રામરામ કહેવા માટે પગપાળા જવું પડશે. આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે પાછલા કેટલાક દિવસોથી જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં જુનાગઢ-રાજકોટ ધોરી માર્ગથી લઈને શહેરના મોટાભાગના આંતરિક માર્ગો કે જ્યાં દિવાળીના દિવસોમાં સૌથી વધારે ટ્રાફિક જોવા મળે છે.
આ તમામ માર્ગોનું નવીનીકરણ કામ ચાલી રહ્યું છે, માર્ગો બનાવવાનું કામ પૂરું થયું છે, પરંતુ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના માર્ગ બનવાને કારણે તેને મજબૂતી માટે વાહન વ્યવહાર પ્રતિબંધિત કરાયો છે, જે આગામી દિવાળીના તહેવારો બાદ માર્ગો ખુલે તેવી શક્યતા છે. જેથી દિવાળીના દિવસોમાં લોકોએ એકબીજાને શુભકામના પાઠવવા માટે પગપાળા જવું પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
દિવાળીના દિવસે પગપાળા સાલ મુબારક
દિવાળીના દિવસોની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે દિવાળીના આ દિવસોમાં તેમજ નવું વર્ષ અને ભાઈબીજના દિવસે લોકો એકબીજાને સાલ મુબારક અને દિવાળીના તહેવારની શુભકામના પાઠવવા માટે એકબીજાના ઘરે વ્યાપારિક સંકુલો અને દેવસ્થાનો એ જતા હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારના મોટાભાગના આંતરિક ભાર્ગોનું નવીનીકરણ અને સમારકામ ચાલી રહ્યું છે, જેથી આ વખતે સાલ મુબારક કે નવા વર્ષના રામરામ કહેવા માટે જુનાગઢ વાસીઓએ પગપાળા જવું પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. રાજકોટ, જુનાગઢ રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગથી લઈને જુનાગઢ શહેરના મોટા ભાગના આંતરિક માર્ગો હાલ નવીનીકરણને કારણે બંધ રખાયા છે.
નવા બનેલા માર્ગો પર વાહન વ્યવહાર મુશ્કેલ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલ જુનાગઢ શહેરમાં નવા પીસીસી એટલે કે સિમેન્ટના માર્ગોનું કામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે દોલતપરા થી મજેવડી દરવાજા વચ્ચે આવતો એક માર્ગ બંધ રખાયો છે, જેને જીઆઇડીસી વિસ્તાર માંથી પસાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેને કારણે આખો માર્ગ બંધ છે. જેથી મોટાભાગનો ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે રેલ્વે સ્ટેશનથી ગાંધી ચોક સુધી જવાનો એક માર્ગ પણ સિમેન્ટનો બની રહ્યો છે, જેને કારણે પણ આ માર્ગ બંધ રાખવામાં આવ્યો છે, અને વૈકલ્પિક રૂપે જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશનથી સરદાર પટેલ દરવાજા થઈ જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ ચિત્તાખાના ચોક અને ત્યાંથી એસટી સ્ટેશન વિસ્તારમાં જવાનો વૈકલ્પિક માર્ગ શરૂ થયો છે, જેને કારણે ગાંધી ચોકથી રેલવે સ્ટેશન સુધીનો સળંગ અને સીધો માર્ગ બંધ છે, તો બીજી તરફ ભવનાથ તરફ જવાનો ગોધાવાવ ની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો આખો માર્ગ બંધ કરાયો છે, તેના પર પણ કામ ચાલી રહ્યું છે, જેને કારણે લોકોને મજેવડી દરવાજેથી ભરડાવા થઈ અને ભવનાથ જવું પડી શકે છે.
તો બીજી તરફ કાળવા ચોક વિશાલ ટાવરથી લઈને લીમડા ચોક સુધીનો નવો માર્ગ પણ બની રહ્યો છે, રસ્તામાં આવતું સ્વામિનારાયણ મંદિર પણ મોટું ધાર્મિક સ્થાન છે, અને દિવાળી તેમજ નવા વર્ષ અને ભાઈબીજના તહેવારને લઈને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે. આવા પ્રત્યેક દર્શનાર્થીઓને પણ વૈકલ્પિક માર્ગે પસાર થવું પડે છે. અન્યથા તેના નિર્ધારિત સ્થળેથી બે ચાર કિલોમીટર દૂર વાહન પાર્ક કરીને આ પગપાળા જવું પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ પણ દિવાળીના દિવસોમાં થશે.
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