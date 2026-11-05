દિવાળી-બેસતા વર્ષને લઈને જુનાગઢ-ભાવનગરની બજારોમાં કેવો છે માહોલ, મુખવાસ સહિત ગૃહસુશોભનની ખરીદી
જુનાગઢમાં 70 કરતાં વધારે જાતના અલગ અલગ મુખવાસો બજારમાં જોવા મળી રહ્યાં છે. જ્યારે ભાવનગરમાં મુખવાસ, રંગોળીના કલર અને ગૃહસુશોભનની ખરીદી થઈ રહી છે.
Published : November 5, 2026 at 8:47 PM IST
જુનાગઢ/ ભાવનગર: દિવાળીના તહેવારમાં નવા કપડા, મીઠાઈ, રોશની અને માટી માંથી બનેલા અવનવા દીવડાઓ તો ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે, પરંતુ નૂતન વર્ષના દિવસે પ્રત્યેક ઘરમાં મુખવાસ પણ એક અનોખું સ્થાન ધરાવે છે. નવા વર્ષના સાલ મુબારક કરવા માટે આવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને નવા વર્ષે મોઢું મીઠું કરાવવાના ભાગરૂપે પ્રત્યેક લોકો ઘરમાં અવનવા મુખવાસો રાખતા હોય છે. એક સમયે તલ, વરીયાળી, ધાણાદાળ અને સુવામા માંથી બનતો મુખવાસ રખાતો હતો, પરંતુ આજે અવનવા પ્રકારે અને અલગ-અલગ રાજ્ય માંથી આવતા મુખવાસ પણ નવા વર્ષના દિવસે પ્રત્યેક ઘરમાં એક અનોખું સ્થાન જમાવી ચૂક્યા છે. આ વખતે પણ દિવાળીમાં જુનાગઢ શહેરમાં 70 કરતાં વધારે જાતના અલગ અલગ મુખવાસો બજારમાં જોવા મળી રહ્યાં છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં અવનવા મુખવાસ
પાછલા કેટલાક વર્ષોથી દિવાળીના દિવસો અને ખાસ કરીને નૂતન વર્ષના દિવસે પ્રત્યેક ઘરમાં મહેમાનોના સ્વાગત માટે ખાસ અને અલગ પ્રકારના મુખવાસો પણ ધીમે ધીમે અનિવાર્ય બનતા જાય છે, વર્ષો પૂર્વે તલ, વરીયાળી, સુવા અને ધાણાદાળમાંથી બનતો મુખવાસ સામાન્ય રીતે દરેક ઘરમાં જોવા મળતો હોય છે, પરંતુ સમય અને સંજોગો બદલાતા હવે પરંપરાગત મુખવાસની જગ્યા પર આધુનિક ક્લેવર અને અવનવા સ્વાદ સાથેનો મુખવાસ પણ આવી રહ્યો છે. ખાસ દિવાળીના તહેવારને ધ્યાને રાખીને જૂનાગઢની બજારમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન તરફથી બનતા 70 કરતાં વધારે અલગ અલગ ફ્લેવર અને પ્રકારના મુખવાસ જૂનાગઢની સ્થાનિક અને છૂટક બજારમાં વેચાતા જોવા મળી રહ્યા છે, જેને ગ્રાહકો પણ ખૂબ હોંશભેર ખરીદી રહ્યા છે.
સ્થાનિક વેપારી અને ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢમાં પાછલા 30 એક વર્ષથી સિઝનલ છૂટક વેપાર કરતાં વેપારી કિશનભાઇએ મુખવાસને લઈને પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાછલા બે ચાર વર્ષથી દિવાળીના તહેવારોમાં મુખવાસને લઈને લોકોની પસંદગી બદલાઈ રહી છે, જેને કારણે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી મુખવાસો જૂનાગઢની બજારમાં આવી રહ્યા છે. જેની ખરીદી કરવા તેઓ સ્વયમ અલગ-અલગ રાજ્યમાં દિવાળી શરૂ થાય તે પૂર્વે જતા હોય છે. આજના દિવસે 500 રુપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે મુખવાસની છૂટક બજાર જોવા મળે છે, જેને લોકો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે આવકારી રહ્યા છે.
દિવાળીના તહેવારોને લઈને મુખવાસ ખરીદી માટે આવેલા ગ્રાહક રીનાબેન ભીમાણીએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવારોમાં ઘરે આવતા દરેક મહેમાનોનું સ્વાગત સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા અનુસાર મુખવાસ થી કરવાની છે, જેને કારણે તેઓ મુખવાસની ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છે. બજારમાં અલગ અલગ પ્રકારના અનેક મુખવાસો સ્વાદ, રંગ અને સુગંધમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એક જોતા એક ભૂલી જવાય તે પ્રકારના મુખવાસો હાલ બજારમાં મળતા થયા છે. જેને કારણે તેઓ મહેમાનોની અને તેમની પસંદગી અનુસાર મુખવાસની ખરીદી કરી રહ્યા છે.
અલગ-અલગ 70 પ્રકારના મુખવાસ
જૂનાગઢની સ્થાનિક બજારમાં આ વખતે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાંથી અલગ-અલગ 70 કરતાં પણ વધારે પ્રકારના મુખવાસો બજારમાં મળી રહ્યા છે, જેમાં પાનની અલગ અલગ ફ્લેવર સાથેના આઠથી દસ પ્રકારના મુખવાસ જોવા મળી રહ્યાં છે. જેમ કે, બાળકોને પ્રિય એવા જેલી સાથેના મુખવાસ, રેવડી, સાકરમાંથી ખાસ વિશેષ પ્રકારે તૈયાર કરાયેલા આમળાનો મુખવાસ, ખાટી આંબલીનો મુખવાસ, હાફૂસ અને કેસર કેરીનો મુખવાસ, ઉત્તર પ્રદેશના પ્રખ્યાત પાનની ફ્લેવરના અલગ અલગ 10 કરતા વધારે જાતના મુખવાસ, સુકા મેવાનો મુખવાસ, આઈસ્ક્રીમ ફ્લેવરના પણ ચાર પાંચ કરતાં વધારે જાતના મુખવાસ, હાજમાં ગોળીના રૂપમાં મળતો મુખવાસ, મીઠી સોપારીનો મુખવાસ, આવા અલગ અલગ 70 કરતાં વધારે જાત રંગ સુગંધ અને સ્વાદના મુખવાસો દિવાળીના તહેવારોને લઈને જુનાગઢની સ્થાનિક બજારમાં ખાસ મળી રહ્યા છે.
ભાવનગરની બજારમાં દીવાળીની રોનક
આ તરફ દિવાળીના દિવસોની શરૂઆત ભાવનગરમાં થઈ ગઈ છે. ઘોઘાગેટ ચોકમાં દિવાળીનો માહોલ જામી ચૂક્યો છે. દિવાળીમાં લગતી દરેક ચીજ વસ્તુઓ વહેંચવા માટે પાથરણાવાળા, લારી ધારકો રસ્તા ઉપર તો કોઈ દુકાનોમાં ચીજ વસ્તુઓ વહેંચી રહ્યા છે. ઈટીવી ભારતે વર્ષ 2026ની દિવાળીની શરૂઆતે પરિસ્થિતિ જાણવા માટે નાના-મોટા વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.
ભાવનગર શહેરના ઘોઘા ગેટ ચોકમાં પાથરણાવાળા, લારી ધારકો તેમજ દુકાનવાળાઓ નાની મોટી વસ્તુઓ વહેંચી રહ્યા છે. દિવાળીના સમયમાં વેચાતી આ ચીજ વસ્તુઓને લઈને લારીધારક ફારૂકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ચિરોડી વેચે છે, પાંચ રૂપિયાથી ચિરોડીના ભાવ શરૂ થાય છે, ધીમે ધીમે માંગ વધી છે અને ચાલી રહ્યું છે. દિવાળીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, અને લોકો ખરીદી કરવા પણ આવી રહ્યા છે. જો કે ઘોઘાગેટ ચોકમાં લારી ધારકો, પાથરણાવાળા અને દુકાનનોમાં મોટી સંખ્યામાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. જ્યારે ભાવનગર પીરછલ્લા શેરીમાં મહિલાઓનો જમાવડો જામ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. પીરછલ્લા શેરી મહિલાઓ માટેની છે તેવામાં કપડાની દુકાનમાં લાંબી લાઈનો લાગી છે.
મુખવાસથી લઈને લાભ-શુભ, પગલા, સાથીયા વગેરે...
દિવાળીના સમયમાં ખાસ કરીને દરવાજા ઉપર લગાડવામાં આવતા લાભ શુભ, સાથીયા, માતાજીના પગલાં, રંગોળીઓ જેવી ચીજોના સ્ટીકરોની માંગ વધારે રહે છે, તેના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પાંચ રૂપિયામાં આવતી ચીજ વસ્તુઓના ભાવ 10 રૂપિયા પહોંચી ગયા છે. જ્યારે 10 ના 20 થઈ ચૂક્યા છે. નવા વર્ષે મુખવાસનું મહત્વ રહે છે ત્યારે બજારમાં મુખવાસ વેચતા ફૈઝાનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ મુખવાસ વેચીએ અને ચિરોડી વેચે છે. ગયા વખતે 10 ટકાનો વધારો હતો આ વખતે 20 થી 25 ટકાનો વધારો છે. ભાવમાં તેજી છે અને મુખવાસ 40 નો 100 ગ્રામ, 50નો 100 ગ્રામ વેચીએ છીએ. જેમાં રાજસ્થાની, કોલ્હાપુરી, ગુલકંદ પાનવાળો જેવા અલગ અલગ 35 પ્રકારના મુખવાસ વેચીએ છીએ.
નકલી ફૂલોની બજારોમાં મંદીની સ્થિતિ
ભાવનગરમાં વર્ષોથી ઉત્તર પ્રદેશના શખ્સ રમાકાંત રાવ આર્ટિફિશિયલ ફૂલો વેચી રહ્યા છે. ઘોઘાગેટ ચોકમાં વર્ષોથી આર્ટિફિશિયલ ફૂલ વેચતા રમાકાંત રાવે જણાવ્યું હતું કે, ખાસ આ વખતે જોઈએ તેવી સ્થિતિ નથી ખૂબ મંદી જોવા મળી રહી છે. અમારે ત્યાં 60 રૂપિયાથી ફૂલ શરૂ થાય છે, અને વધુમાં વધુ 250 થી 300 રૂપિયા સુધીના ફૂલો મળે છે. ફૂલમાં ઘણી ઘણા પ્રકારની વેરાયટી આવે છે. જેમાં જાસૂદ, ગલગોટા સહિત અલગ અલગ પ્રકારના ફુલો જોવા મળે છે. આ વર્ષે લોકોની માંગ આર્ટિફિશિયલ ફૂલોને લઈને જોવા મળતી નથી. અગિયારસથી લઈને દિવાળીના દિવસ સુધીના સમયમાં ધસારો વધે છે. શરૂઆતમાં લોકો બજારમાં પહોંચી રહ્યા છે. મોંઘવારીના માર વચ્ચે પણ તહેવાર ઉજવવા ભાવનગરીઓ થનગની રહ્યા છે.
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