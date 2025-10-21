ETV Bharat / state

નવા વર્ષના દિવસે સબરસની ખરીદી શા માટે શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, જાણો શકનની ખરીદી અને તેના લાભ

નવા વર્ષે રામરસ સબરસ કે લવણની ખરીદીને ખૂબ જ શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, તેથી ગૃહિણી વર્ષની પહેલી ખરીદી લવણની કરતી હોય છે.

નવા વર્ષના દિવસે સબરસની ખરીદી માનવામાં આવે છે શુકનવંતી
નવા વર્ષના દિવસે સબરસની ખરીદી માનવામાં આવે છે શુકનવંતી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 1:42 PM IST

જુનાગઢ: વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષે રામરસ એટલે કે શકન લેવાની એક વિશેષ પરંપરા સનાતન ધર્મમાં આદિ અનાદી કાળથી ચાલતી આવે છે, નવા વર્ષે શા માટે શકન લેવું જોઈએ ? કોના હાથે શકન લેવામાં આવે છે ? રામરસ કે લવણ લેવાથી કેવા લાભો થાય છે ? તેના પર વાંચો અમારો વિશેષ અહેવાલ

નવું વર્ષ અને રામ રસનો ઈતિહાસ

આવતી કાલથી વિક્રમ સંવતના 2082ના નવા વર્ષનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે નવા વર્ષે શુકન (શકન) કે જેને રામરસ અથવા લવણ અને સબરસના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની ખરીદીનું પણ એક વિશેષ મહત્વ નવા વર્ષે જોવા મળે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષે પ્રત્યેક ઘરમાં ગૃહિણીઓ દ્વારા સબરસની ખરીદી કરવામાં આવતી હોય છે, નવા વર્ષે રામરસ સબરસ કે લવણની ખરીદીને ખૂબ જ શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, જેથી પરંપરાગત રીતે વિક્રમ સંવતના શરૂ થઈ રહેલા નવા વર્ષે પ્રત્યેક ગૃહિણી વર્ષની પહેલી ખરીદી લવણની કરતી હોય છે.

સતયુગમાં દેવો દ્વારા પરંપરા સ્થપાઈ હોવાની માન્યતા

સતયુગમાં દેવો દ્વારા નવા વર્ષના દિવસે રામરસ શકન કે લવણની પરંપરાને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવી હશે, તેવી લોક વાયકા અને પરંપરા મુજબ આજે આધુનિક યુગમાં પણ નવા વર્ષે રામરસની ખરીદી થતી હોય છે, સબરસના નામે ઓળખાતું શુકન કે જેમાં આખું મીઠું એટલે કે નમક અને કેટલાક મગના દાણા હોય છે, જેને નવા વર્ષે વાલ્મિકી સમાજના લોકોના હાથે ખરીદ કરીને ઘરમાં લાવવાથી લવણની ખરીદીને શુકનવંતી માનવામાં આવે છે. જેથી વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે ગૃહિણીઓ રામરસ એટલે કે લવણને ખરીદીને ઘરમાં શુકનના શ્રી ગણેશ પણ કરતી હોય છે.

શકન લેવાની એક વિશેષ પરંપરા સનાતન ધર્મમાં આદિ અનાદી કાળથી ચાલતી આવે છે
નવા વર્ષે સબરસ લેવાની વિશેષ પરંપરા

વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષે શુદ્ર દ્વારા રામરસ એટલે કે શકન ખરીદવાની જે પરંપરા છે, તે સતયુગ પૂર્વે આદિ અનાદી કાળથી શરૂ થઈ હશે, વાલ્મિકીઓને ભગવાનના ચરણમાં સમાન માનવામાં આવે છે, જેથી નવા વર્ષે વાલ્મિકીના હાથે ખરીદેલું શુકન સ્વયમ પ્રભુના હાથે આપવામાં આવેલા શુકન તરીકે માનવામાં આવે છે, જેથી નવા વર્ષે શકન લેવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા આજે પણ જોવા મળે છે.

નવા વર્ષે પ્રત્યેક ગૃહિણી વર્ષની પહેલી ખરીદી લવણની કરતી હોય છે
સકારાત્મક ઊર્જાનો ઘરમાં થાય છે સંચય

નવા વર્ષે શકનની ખરીદીથી ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચય પણ થાય છે, જેથી પણ નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે રામરસ ખરીદવાની એક પરંપરા જોવા મળે છે, વધુમાં લવણનું દાન મૃત્યુ પછી પણ કરવામાં આવતું હોય છે, કોઈ પણ વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ જો સમરસ કે લવણનું દાન કરવામાં આવે તો યમરાજા પ્રસન્ન થતા હોય છે. તેવી જ રીતે નવા વર્ષે શકનની ખરીદી કરવાથી પ્રત્યેક ઘર માંથી નકારાત્મક ઊર્જાનો નાશ થાય છે, અને સકારાત્મક ઊર્જાનો ઘરમાં સંચય થાય છે, જેથી પણ નવા વર્ષે લવણ એટલે કે રામરસને સકનના ભાગરૂપે ખરીદવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા આજે આધુનિક યુગમાં પણ જોવા મળે છે.

October 21, 2025 at 1:42 PM IST

