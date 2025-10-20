શુભ દિવાળી, દિવાળીના પાવન પર્વે જુનાગઢ વાસીઓએ કર્યા મહાલક્ષ્મીના દર્શન
Published : October 20, 2025 at 10:08 AM IST
જુનાગઢ: આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં દિવાળીનો પાવન પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જુનાગઢના અતિ પૌરાણિક મહાલક્ષ્મી મંદિરે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.
સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય તે માટે જૂનાગઢવાસીઓએ આજે પ્રકાશના પર્વ દિવાળી એ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને માતાના ચરણોમાં કમળ પુષ્પ અર્પણ કરી સુખ સમૃદ્ધિ અને સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે મનોકામના સાથે દિવાળીના દિવસે મહાલક્ષ્મીના દર્શન કર્યા હતા.
આજે દિવાળીનું પર્વ મહાલક્ષ્મીના દર્શન
આજે પ્રકાશનું પર્વ દિવાળી મનાવવામાં આવી રહી છે. ત્યારે જુનાગઢના દાણાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલા અતિ પૌરાણિક મહાલક્ષ્મી મંદિરે વહેલી સવારે જ જુનાગઢ વાસીઓ હાથમાં કમળ પુષ્પ લઈને મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.
દિવાળીના દિવસે વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે મંદિરના દ્વાર દર્શનાર્થીઓ માટે ખોલવામાં આવ્યા. પાંચ વાગ્યે મહા આરતીના દર્શન સાથે મહાલક્ષ્મી મંદિર સૌ ભક્તજનોને દર્શન કર્યા. આજે સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય તેવી ભાવના સાથે જુનાગઢ વાસીઓએ મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત પણ કરી છે.
દિવાળીના દિવસે દર્શનનો મહિમા
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર દિવાળીના દિવસે વેપારીઓ તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા ચોપડા પૂજન મહાલક્ષ્મીના ચરણોમાં રાખીને આજથી નવા વ્યાપારિક વર્ષની પણ શરૂઆત કરે છે. અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલા આ મહાપર્વમાં વિક્રમ સંવંત મુજબ વેપારનો પહેલો દિવસ દિવાળીને માનવામાં આવે છે. જેથી વ્યાપારિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા સૌ કોઈ આજે તેમના વ્યાપારિક સંકુલના કારભાર અને હિસાબ રાખવાના ચોપડાઓ કે જેનું પૂજન ધનતેરસ અને અક્ષય તૃતીયાના દિવસે વિધિ વિધાન સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. જેને આજે મહાલક્ષ્મી સમક્ષ રજૂ કરીને નવા વર્ષનો વ્યાપાર ખુબ સારો થાય ધંધા રોજગાર માં પ્રગતિ મળે તે માટે પણ દિવસ દરમિયાન મહાલક્ષ્મી મંદિરે વેપારીઓ આવતા પણ જોવા મળશે.