જવાનો સાથે દિવાળીની જશ્ન, બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદમાં મંત્રીઓએ જવાનો સાથે ઉજવી દિવાળી
બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાના બે મંત્રીઓએ BSF જવાનો સાથે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
Published : October 21, 2025 at 6:05 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદના બે જિલ્લાના બે મંત્રીઓએ BSF જવાનો સાથે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી. દાંતીવાડા ખાતે મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીએ જવાનો સાથે દીપોત્સવ ઉજવ્યો હતો, જ્યારે મંત્રી સ્વરુપજી ઠાકોરે નડાબેટ ખાતે BSFના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી.આ પ્રસંગે BSFના અધિકારીઓ અને જવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીએ સરહદના સંત્રી એવા BSF (બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ) જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. મંત્રીએ દાંતીવાડા સ્થિત BSF હેડ ક્વાર્ટર ખાતે પહોંચીને જવાનોને દિવાળીના પાવન પર્વની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, તથા તેમની સાથે દીપોત્સવની ખુશીઓ વહેંચતા ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી.
મંત્રી અને મહાનુભાવોએ દાંતીવાડા ખાતે વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું. મંત્રીએ સરહદ પર દેશની સુરક્ષા માટે સતત તત્પર રહેનાર BSF જવાનોની ફરજ નિષ્ઠા, શિસ્ત અને દેશભક્તિ ભાવનાની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જવાનો દેશના સાચા રક્ષક છે, અને તેમના કારણે જ નાગરિકો શાંતિપૂર્વક તહેવારોની ઉજવણી કરી શકે છે. સરહદના પ્રહરી એવા જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવવાનો અવસર મળવો એ ગૌરવ અને આનંદની બાબત છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, બનાસકાંઠાનું પ્રતિનિધિત્વ વધારતા ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળીને રાજ્ય કક્ષાના વન અને પર્યાવરણ, ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને વાહન વ્યવહાર વિભાગની મહત્વપૂર્ણ વિભાગની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. મંત્રીએ જવાબદારીના આ નવા તબક્કામાં જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત રહી કાર્ય કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રસંગે બી.એસ.એફ વિભાગ અને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
વાવ થરાદના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે નડાબેટ ખાતે BSFના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. રાજ્યના ખાદી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે ભારત-પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નડાબેટ ઝીરો પોઇન્ટ ખાતે BSFના જવાનો સાથે દિવાળી તહેવારની ઉજવણી કરી હતી. તેમણે નડાબેટ ખાતે જવાનોને મીઠાઈ ખવડાવી મો મીઠું કરાવી દિવાળીના પાવન પર્વની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
મંત્રીએ સરહદના સંત્રીઓ સાથે દીપાવલી તહેવારની ઉજવણી વખતે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની સરહદો વધુ સુરક્ષિત બની છે. ઓપરેશન સિંદૂર સહિત જવાનોએ અનેક સૈન્ય અભિયાનો થકી શૌર્ય અને વીરતાનો પરિચય આપ્યો છે. દેશના બહાદુર જવાનો રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે અને તેમની આ ફરજનિષ્ઠા દરેક ભારતીય માટે ગૌરવની બાબત છે.