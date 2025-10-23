ETV Bharat / state

કાગવડના ખોડલધામ ખાતે હજારોની સંખ્યામાં માઈભક્તો ઉમટ્યા, મા ખોડીયારના દર્શન કરી નવા વર્ષની કરી શરૂઆત

કાગવડ સ્થિત ખોડલધામ ખાતે મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો ઉમટી પડ્યા હતાં અને મા ખોડીયારના દર્શન કરીને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી.

લોકોએ મા ખોડીયારના દર્શન કરીને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
કાગવડ,રાજકોટ: વિક્રમ સંવત 2082ના નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. ત્યારે અસંખ્ય લોકો પોતાના ઈષ્ટ દેવી-દેવતાઓના દર્શન કરીને પોતાના નવા વર્ષની શરૂઆત કરતા હોય છે. દિવાળી અને બેસતા વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો ધાર્મિક સ્થળોએ ઉમટી પડ્યા હતાં.

રાજકોટ જિલ્લાના કાગવડ ગામ પાસે આવેલું ખોડલધામ દેશ-વિદેશમાં જાણીતી બની ગયું છે. ટૂંકાગાળામાં જ ખોડલધામની ભક્તિની સુવાસ ચારેકોર પ્રસરી ચૂકી છે, ધર્મ સ્થાનની સાથે સાથે ખોડલધામ સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવાસન ધામ પણ બની ગયું છે. એમાંય વેકેશનના દિવસોમાં તો ખોડલધામ મંદિરે દરરોજ લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડે છે.

ખોડલધામ ખાતે હજારોની સંખ્યામાં માઈભક્તો ઉમટ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે દિવાળીના તહેવારને લઈને શ્રી ખોડલધામ મંદિર અને કેમ્પસને અવનવી લાઈટો થી શણગાર કરવામાં આવતા મંદિર રાત્રી દરમિયાન ઝળહળી ઉઠ્યું હતું,સાથે જ મંદિર પરિસરમાં કરાયેલી રંગોળીઓ મંદિરની સુંદરતામાં વધુ વધારો કરતી હતી.

કરો મા ખોડીયારના દિવ્ય દર્શન (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળીના પર્વને લઈને મંદિર પરિસરમાં રંગબેરંગી લાઈટોથી સુશોભન કરવામાં આવ્યું છે,સાથે દિવાળી પર્વમાં દેશ-વિદેશમાંથી લાખો ભક્તો મા ખોડલના દર્શનાર્થે આવતા હોવાથી, વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે દરરોજ 500 થી વધુ સ્વયંસેવકો અને ખોડલધામનો સ્ટાફ સેવા બજાવે છે, વિશાળ 4 જેટલા પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

મા ખોડીયારના દર્શન કરી લોકોએ કરી નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળી પર્વમાં દરરોજ માતાજીને અવનવા વિશિષ્ટ શણગાર કરવામાં આવી રહ્યા છે,સાથે જ મંદિર પરિસરમાં અવનવી રંગોળીઓ પૂરવામાં આવી છે, ભક્તો મા ખોડલને સુખડી, શ્રીફળ, ચુંદડી સહિતનો પ્રસાદ ધરીને આરાધના કરતાં હોય છે,સાથે નવા વર્ષથી લાભ પાંચમ સુધી વહેલી સવારથી ભક્તો માં ખોડલના દર્શન કરવા ઉમટી પડે છે ,અને નવા વર્ષમાં માઈ ભક્તોએ માં ખોડલ ના દર્શન કરીને આખું વર્ષ સુખમય જાય અને દુઃખના સંકટ દૂર કરે તેવી પ્રાર્થના કરે છે.

મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તોએ કર્યા મા ખોડીયારના દર્શન (Etv Bharat Gujarat)

શ્રી ખોડલધામ મંદિરના પ્રાંગણના દરવાજા સવારે 5.30 કલાકે ખોલવામાં આવે છે. સવારે 6.00 કલાકે આરતી થાય છે. ત્યાર બાદ બપોરે અને સાંજે થાળ ધરવામાં આવે છે. સાંજે 6.30 કલાકે માતાજીની ફરી આરતી કરવામાં આવે છે. માતાજીના દર્શન દિવસ દરમિયાન ખુલ્લા રહે છે. સાંજે 9.00 કલાકે માતાજીના મંદિરના દ્વારા બંધ કરવામાં આવે છે. અને મંદિર કેમ્પસ 9.30 કલાકે બંધ થાય છે.

મા ખોડીયારનું મંદિર, ખોડલધામ, કાગવડ (Etv Bharat Gujarat)

ખોડલ ધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ વર્ષે માના ભક્તો જે વૃદ્ધ હોઈ પગથિયાં ચાલવા માં અશક્ત હોઈ તેમના માટે ખાસ એસ્કેલેટરની ખાસ સુવિધા રાખવામાં આવી છે, જેમાં વડીલો સરળતાથી માતાના દર્શન કરી શકે છે. લેઉવા પટેલ સમાજના આસ્થાના પ્રતીક સમાન કાગવડમાં ખોડલના દર્શન કરી નવા વરસની શરૂઆત કરી ધન્યતા અનુભવે છે.

