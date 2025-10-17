દિવાળીના તહેવારોમાં તોરણ બાંધવાનું મહત્વ, જાણો તોરણ સાથે જોડાયેલી વિશેષ પરંપરા
દિવાળીના તહેવારોમાં શા માટે ઘરના પ્રવેશ દ્વાર સહીત તમામ સંકુલોમાં તોરણ બાંધવા જોઈએ, વિસ્તારથી જાણીએ તોરણ સાથે જોડાયેલી સદીઓથી ચાલી આવતી વિશેષ પરંપરા.
Published : October 17, 2025 at 6:05 AM IST
જુનાગઢ: દિવાળીના તહેવારોમાં ઘર ધર્મસ્થાનો વ્યાપારિક સંકુલો ઓફિસો અને તમામ સ્થળોના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર તોરણ બાંધવાની એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. તોરણ સાથે સનાતન ધર્મના ઇતિહાસને જોડીને પણ જોવામાં આવે છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબા અને મહાલક્ષ્મી સ્વયંમ પધારતા હોય છે, ત્યારે આવા પ્રસંગ ઘર કે અન્ય સ્થળોનું પ્રવેશ દ્વાર તમામ નકારાત્મક શક્તિ થી દૂર રહે તે માટે ખાસ તોરણ બાંધવામાં આવતા હોય છે. આ અહેવાલમાં અમે આપને તોરણ બાંધવાની વિશેષ પરંપરા પર જૂનાગઢના સંત મહાદેવાનંદ ગીરીના અભિપ્રાય જણાવી રહ્યાં છીએ
તોરણ બાંધવાની પરંપરા
દિવાળીના દિવસોમાં ઘર, દુકાનો, સંકુલો, ધર્મસ્થાનો વગેરે જગ્યાઓ કે જ્યાં વર્ષ દરમિયાન લોકોની અવરજવર રહેતી હોય છે. આવા તમામ સ્થળોના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર તોરણ બાંધવાની એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે દિવાળીના દિવસો દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપા માં જગદંબાની સાથે મહાલક્ષ્મીનું આગમન પણ પ્રત્યેક સ્થળે થતું હોય છે.
દિવાળીનો તહેવાર મહાલક્ષ્મીને આવકારવા માટે અને તેની સાથે જોડાયેલો છે, આવી સ્થિતિમાં મહાલક્ષ્મીની સાથે આવતા મા જગદંબા અને અન્ય દૈવીય શક્તિઓ કોઈપણ વ્યક્તિના ઘરમાં પ્રવેશ કરે તે પૂર્વે તમામ આસુરી શક્તિઓ તોરણની ઉર્જાથી નાશ પામે તે માટે દિવાળીના તહેવારોમાં અગિયારસ થી લઈને નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજ સુધી પ્રત્યેક ઘર ધર્મ સ્થાન વ્યાપારિક સંકુલ કે અન્ય સ્થળોએ જ્યાં લોકોની સામાન્ય અવર જવર રહેતી હોય છે ત્યાં તોરણ બાંધવાથી મહાલક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેથી દિવાળીના દિવસોમાં પ્રત્યેક પ્રવેશ દ્વાર પર આસોપાલવ, આંબા કે અન્ય ફૂલોના તોરણ બાંધેલા જોવા મળતા હોય છે.
આસુરી શક્તિનો નાશ કરે છે તોરણ
સમગ્ર જગતમાં આસુરી શક્તિ વ્યાપેલી જોવા મળે છે, ત્યારે દિવાળીના તહેવારોમાં શક્તિ સ્વરૂપ માં જગદંબાની સાથે મહાલક્ષ્મી વિવિધ શક્તિના રૂપે પ્રત્યેક ઘરમાં પ્રવેશતા હોય છે. જેથી દેવોના આગમન પૂર્વે આસુરી શક્તિનો નાશ થાય તે માટે આંબા, આસોપાલવ અને વિવિધ પ્રકારના પુષ્પોના તોરણ ઘર કે વ્યાપારિક સંકુલની સાથે ધર્મસ્થાનોમાં બાંધવામાં આવતા હોય છે.
વધુમાં મહાલક્ષ્મીના આગમન સાથે કુબેર, માં શારદા, વિનાયકની સાથે અનેક શક્તિઓ આવતી હોય છે, ત્યારે તેમનું આગમન શુભ અને લાભ દ્વારા પણ મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર થકી કરવામાં આવતું હોય છે. જેથી દિવાળીના આ એક અઠવાડિયાના મહાપર્વમાં પ્રત્યેક ઘર વ્યાપારિક સંકુલ કે ધાર્મિક સ્થાનો પર તોરણો સાથે જોવા મળતા હોય છે.