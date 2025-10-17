ETV Bharat / state

દિવાળીના તહેવારોમાં તોરણ બાંધવાનું મહત્વ, જાણો તોરણ સાથે જોડાયેલી વિશેષ પરંપરા

દિવાળીના તહેવારોમાં શા માટે ઘરના પ્રવેશ દ્વાર સહીત તમામ સંકુલોમાં તોરણ બાંધવા જોઈએ, વિસ્તારથી જાણીએ તોરણ સાથે જોડાયેલી સદીઓથી ચાલી આવતી વિશેષ પરંપરા.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 6:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: દિવાળીના તહેવારોમાં ઘર ધર્મસ્થાનો વ્યાપારિક સંકુલો ઓફિસો અને તમામ સ્થળોના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર તોરણ બાંધવાની એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. તોરણ સાથે સનાતન ધર્મના ઇતિહાસને જોડીને પણ જોવામાં આવે છે.

દિવાળીના તહેવારોમાં શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબા અને મહાલક્ષ્મી સ્વયંમ પધારતા હોય છે, ત્યારે આવા પ્રસંગ ઘર કે અન્ય સ્થળોનું પ્રવેશ દ્વાર તમામ નકારાત્મક શક્તિ થી દૂર રહે તે માટે ખાસ તોરણ બાંધવામાં આવતા હોય છે. આ અહેવાલમાં અમે આપને તોરણ બાંધવાની વિશેષ પરંપરા પર જૂનાગઢના સંત મહાદેવાનંદ ગીરીના અભિપ્રાય જણાવી રહ્યાં છીએ

દિવાળીના તહેવારોમાં તોરણ બાંધવાનું મહત્વ, (Etv Bharat Gujarat)

તોરણ બાંધવાની પરંપરા

દિવાળીના દિવસોમાં ઘર, દુકાનો, સંકુલો, ધર્મસ્થાનો વગેરે જગ્યાઓ કે જ્યાં વર્ષ દરમિયાન લોકોની અવરજવર રહેતી હોય છે. આવા તમામ સ્થળોના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર તોરણ બાંધવાની એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે દિવાળીના દિવસો દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપા માં જગદંબાની સાથે મહાલક્ષ્મીનું આગમન પણ પ્રત્યેક સ્થળે થતું હોય છે.

દિવાળીનો તહેવાર મહાલક્ષ્મીને આવકારવા માટે અને તેની સાથે જોડાયેલો છે, આવી સ્થિતિમાં મહાલક્ષ્મીની સાથે આવતા મા જગદંબા અને અન્ય દૈવીય શક્તિઓ કોઈપણ વ્યક્તિના ઘરમાં પ્રવેશ કરે તે પૂર્વે તમામ આસુરી શક્તિઓ તોરણની ઉર્જાથી નાશ પામે તે માટે દિવાળીના તહેવારોમાં અગિયારસ થી લઈને નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજ સુધી પ્રત્યેક ઘર ધર્મ સ્થાન વ્યાપારિક સંકુલ કે અન્ય સ્થળોએ જ્યાં લોકોની સામાન્ય અવર જવર રહેતી હોય છે ત્યાં તોરણ બાંધવાથી મહાલક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેથી દિવાળીના દિવસોમાં પ્રત્યેક પ્રવેશ દ્વાર પર આસોપાલવ, આંબા કે અન્ય ફૂલોના તોરણ બાંધેલા જોવા મળતા હોય છે.

નકારાત્મક શક્તિ થી દૂર રહે તે માટે ખાસ તોરણ બાંધવામાં આવતા હોય છે
નકારાત્મક શક્તિ થી દૂર રહે તે માટે ખાસ તોરણ બાંધવામાં આવતા હોય છે (Etv Bharat Gujarat)

આસુરી શક્તિનો નાશ કરે છે તોરણ

સમગ્ર જગતમાં આસુરી શક્તિ વ્યાપેલી જોવા મળે છે, ત્યારે દિવાળીના તહેવારોમાં શક્તિ સ્વરૂપ માં જગદંબાની સાથે મહાલક્ષ્મી વિવિધ શક્તિના રૂપે પ્રત્યેક ઘરમાં પ્રવેશતા હોય છે. જેથી દેવોના આગમન પૂર્વે આસુરી શક્તિનો નાશ થાય તે માટે આંબા, આસોપાલવ અને વિવિધ પ્રકારના પુષ્પોના તોરણ ઘર કે વ્યાપારિક સંકુલની સાથે ધર્મસ્થાનોમાં બાંધવામાં આવતા હોય છે.

વધુમાં મહાલક્ષ્મીના આગમન સાથે કુબેર, માં શારદા, વિનાયકની સાથે અનેક શક્તિઓ આવતી હોય છે, ત્યારે તેમનું આગમન શુભ અને લાભ દ્વારા પણ મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર થકી કરવામાં આવતું હોય છે. જેથી દિવાળીના આ એક અઠવાડિયાના મહાપર્વમાં પ્રત્યેક ઘર વ્યાપારિક સંકુલ કે ધાર્મિક સ્થાનો પર તોરણો સાથે જોવા મળતા હોય છે.

  1. દિવાળીના તહેવારોમાં પૂજા ક્યારે કરશો! જાણો અગિયારસથી નૂતન વર્ષ સુધીના શુભ મુહૂર્ત અને ચોઘડિયા
  2. એક દિવસમાં બે તિથિ આવતા ધોકો આવ્યો, જાણો દિવાળી અને બેસતા વર્ષની સાચી તિથિ અને સમય

TAGGED:

DIWALI FESTIVAL 2025
TORAN
TORAN HISTORY
SUBH LABH
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.