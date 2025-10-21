ETV Bharat / state

યુદ્ધનો આનંદ, અમરેલી જિલ્લાના સાવર અને કુંડલા ગામ વચ્ચે ખેલાયું 'યુદ્ધ',

અમરેલી જિલ્લાના સાવર કુંડલામાં દિવાળીના દિવસે વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા અનુસાર ઈંગોરિયા યુદ્ધ ખેલાઈ છે.

સાવર અને કુંડલા ગામ વચ્ચે ખેલાયું ઈંગોરિયા યુદ્ધ
સાવર અને કુંડલા ગામ વચ્ચે ખેલાયું ઈંગોરિયા યુદ્ધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: સાવરકુંડલા શહેર વચ્ચેથી નાવલી નદી પસાર થાય છે જે શહેરને બે ભાગમાં વહેંચે છે. હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે જે રીતે હાલમાં યુદ્ધ ખેલાઈ રહ્યું છે, એવા જ દૃશ્યો સાવરકુંડલા શહેરમાં દિવાળીની રાત્રે જોવા મળ્યા હતા.

દેશભરમાં દીપાવલીના પર્વની ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી થતી હોય છે, પણ સાવરકુંડલા શહેરમાં ઈંગોરીયા યુદ્ધ રમવાની પરંપરા વર્ષો પુરાણી છે, જાણે રણ મેદાનમાં એકબીજાને ભરી પીવાનું યુદ્ધ હોય તેવો માહોલ સાવરકુંડલા શહેરમાં સર્જાઈ છે,

સાવર અને કુંડલા ગામ વચ્ચે ખેલાયું 'યુદ્ધ', (Etv Bharat Gujarat)

સાવર કુંડલામાં દિવાળીની રાત્રે બે ગામના લોકો વચ્ચે યુદ્ધ ખેલાઈ છે, હાથમાં જાણે કોઈ ફળ કે ફ્રુટ હોય તેમ આ હર્બલ ગણાતો ઈંગોરીયા નામનો ફટાકડો એકબીજા પર ફેંકવામાં આવે છે, જાણે રણભૂમીનું મેદાન હોય તેમ સાવરકુંડલા શહેરની ગલી ગલીએ ઈંગોરીયાનું યુદ્ધ ખેલાઈ છે.રાત્રીના અંધારામાં આ યુદ્ધ ખેલવામાં આવે છે, પ્રકાશના પર્વમાં રાત્રીના દેવળા ગેઇટ થી લઈને છેક નાવલી નદી સુધી ઇંગોરીયા યુદ્ધનો માહોલ જામે છે. રમતવીરો આ રમતનો મુક્ત મને આનંદ ઉઠાવે છે.

સંત અને શૂરાની ગણાતી સાવરકુંડલાની ભૂમિ પર લગભગ 150 વર્ષથી આ રમત રમાઈ રહી છે, આ ઈંગોરીયાનું યુદ્ધ નિહાળવા બહારથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં આવે છે અને જાણે રણભૂમિનું મેદાન હોય તેમ લોકો એકબીજા પર મુક્ત મને ઈંગોરીયા ફટાકડાઓ ફેંકીને રમતનો આનંદ માણતા જોવા મળે છે, કેનેડાથી ખાસ ઈંગોરિયા યુદ્ધ જોવા માટે આવેલા એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે, આ દ્રશ્યો જોઈને કેનેડાથી સાવરકુંડલાનો ધક્કો વસુલ થઈ ગયો.

ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાએ પણ ઈંગોરીયા યુદ્ધનો લ્હાવો મનભરીને માણ્યો હતો, તેમણે ઈંગોરીયા ફેંકીને મુક્ત મને ઈંગોરિયા યુદ્ધ આનંદ લીધો હતો. દેશભરમાં આગવી ઓળખ બનનાર ઈંગોરિયા યુદ્ધ આજે ન માત્ર સાવર અને કુંડલા પુરતુ છે પરંતુ ગુજરાતભરમાં અમરેલી જિલ્લાની આ પરંપરા જાણવા લાગ્યા છે. કોઈપણ પ્રકારના નાત-જાતના વિવાદ વગર હિન્દુ-મુસ્લિમો આ ઈંગોરીયા યુદ્ધ રમતા હોય છે.

ઈંગોરીયા યુદ્ધની 150 વર્ષ જૂની રમત આજે પણ જળવાઈ રહી છે, પોલીસ, ફાયર, ડોક્ટરોની ટીમને પણ આ તકે, ખડેપગે રાખવામાં આવે છે. ઈંગોરીયાનું યુદ્ધ જાણે હમાસ અને ઇઝરાયલનું યુદ્ધ ચાલતું હોય તેવો માહોલ દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલા શહેરમાં સર્જાઈ છે. આ આગના ગોળા એકબીજા પર ફેંકીને રમતનો નિર્દોષ આનંદ સાવરકુંડલા વાસીઓ ઉઠાવે છે અને આ આનંદ માત્રને માત્ર દિવાળીના પ્રકાશના પર્વમાં અંધારામાં રંગેચંગે ખેલાઈ છે.

  1. નવા વર્ષના દિવસે સબરસની ખરીદી શા માટે શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, જાણો શકનની ખરીદી અને તેના લાભ
  2. આજે દિવાળીનું પાવન પર્વ, મા લક્ષ્મીના દર્શનની સાથે સરસ્વતીની પૂજા કરવાનો પણ અનોખો સંયોગ

TAGGED:

INGORIYA SAVARKUNDLA
UNIQUE TRADITION IN SAVARKUNDLA
AMRELI NEWS
INGORIYA WAR ON DIWALI IN AMRELI
INGORIYA WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.