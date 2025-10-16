ETV Bharat / state

અમદાવાદ: ભદ્ર પાથરણાવાળાઓ કરી શકશે દિવાળીમાં વેપાર, પરંતુ આ જગ્યાએ

ગુજરાત હાઈકોર્ટે દિવાળી દરમિયાન ભદ્ર પાથરણાવાળોઓને વેપાર કરવાને લઈને વચગાળાની રાહત આપી છે

ભદ્ર પાથરણાવાળાઓ કરી શકશે દિવાળીમાં વેપાર
ભદ્ર પાથરણાવાળાઓ કરી શકશે દિવાળીમાં વેપાર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભદ્ર વિસ્તારમાં ગેરકાયદે દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહીના પગલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેના ઉપર આજે ગુરૂવારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, તે દરમિયાન કોર્પોરેશનના સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ભદ્ર વિસ્તારમાં ગાર્ડન, મંદિર, પાર્કિંગ સહિત ત્રણ દરવાજા વગેરે આવેલા છે, તેથી ફેરીયાઓ અને વિક્રેતાઓ માટે નવું સ્થળ મૂળ માર્કેટ થી 100 મીટરમાં આવેલું છે. જ્યાં દિવાળીના વેપાર માટે વચગાળાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

આ સુનાવણી અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ જણાવ્યું હતું કે, મધ્ય ઝોનના જમાલપુર વોર્ડમાં આવેલા ભદ્ર પરિસર ખાતે સેવા અને સેલો એનજીઓના ફેરીયાઓ બેસવાની બાબતે નામદાર હાઇકોર્ટમાં થયેલ નંબર PIL 211/2014માં સુનાવણીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી આપવામાં આવેલી એફિડેવિટ બાદ નામદાર હાઇકોર્ટ દ્વારા ભદ્ર પ્લાઝામાં થતા ટ્રાફિકજામને લીધે એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર જેવા વાહનોને પસાર થવામાં પડતી તકલીફોને ધ્યાને લઈને, નામદાર હાઇકોર્ટ દ્વારા અન્ય હુકમ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જાહેર રસ્તાઓ કે જાહેર ફૂટપાથ ઉપર ફેરિયોને બેસવા દેવાની સદંતર મનાઈ ફરમાવવામાં આવેલી છે.

ભદ્ર પાથરણાવાળોઓને વેપાર કરવાને લઈને વચગાળાની રાહત
ભદ્ર પાથરણાવાળોઓને વેપાર કરવાને લઈને વચગાળાની રાહત (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળીના તહેવારોમાં આ સેવા અને સેલો એનજીઓના ફેરીયાઓ બેસવાને તદ્દન હંગામી ધોરણે ધંધો કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ત્રણ દરવાજા પાસે આવેલા બે પ્લોટમાં જગ્યા ફાળવવાનો સૂચવેલું હતું, જેને સેવા અને સેલો એનજીઓ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલું હોય ભદ્ર પ્લાઝાની અંદર બેસતા સેવા અને સેલો એનજીઓના ફેરીયાઓને તદ્દન હંગામી ધોરણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની માલિકી અંતર્ગત 02 જગ્યામાં ખસેડવા માટે જણાવ્યું છે.

જે પૈકી સ્થળેથી 100 મીટર દુર આવેલ દાદાભાઈ નવરોજી લાઇબ્રેરીની પાછળ વાળી જગ્યામાં, પાનકોરનાકા, ત્રણ દરવાજા પાસે, અને બીજું સ્થળ ઢાલગરવાડના ચોકઠાવાળી જગ્યામાં ખસેડવામાં આવશે.

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા આ અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આવનારા સમયમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા ભદ્ર પ્લાઝાની અંદર સઘન ચકાસણી કરવામાં આવશે તેમજ લોકોને સુખાકારી માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.

આ મુદ્દો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચતા કોર્ટે દિવાળી દરમિયાન પાથરણાવાળોઓને વચગાળાની રાહત આપી છે, વચગાળાની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ભદ્ર વિસ્તારમાં ફેરિયાઓ વેપાર કરી શકશે. આ અંગે વધુ સુનાવણી દિવાળી વેકેશન પછી કરવામાં આવશે.

  1. અમદાવાદ: ભદ્રકાળી મંદિરની આસપાસ નોનવેજની દુકાનો બંધ કરાવવા માટે ઉઠ્યો અવાજ
  2. અમદાવાદના લાલ દરવાજા બજારમાં દિવાળીની ખરીદીનો અદભૂત માહોલ

TAGGED:

DIWALI 2025
BHADRA PATHARNAWALA
GUJARAT HIGH COURT
AHMEDABAD BHADRA MARKET
AHMEDABAD NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.