નવસારીમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1595 વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવાયો, કરો દિવ્ય દર્શન

નવસારીના સફેદ સંગેમરમરથી નિર્મિત સ્વામિનારાયણ મંદિરે ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1595 વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. જેના દર્શન કરી હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 8:45 PM IST

નવસારી: ચોમાસા દરમિયાન ખેતરમાં પકવેલા અનાજને પ્રથમ ભગવાનને અર્પણ કરવાની પ્રથા અનુસાર, બેસતા વર્ષના પર્વે નવસારીના સફેદ સંગેમરમરથી નિર્મિત સ્વામિનારાયણ મંદિરે ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1595 વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. જેના દર્શન કરી હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

દ્વાપર યુગમાં લોકો ચોમાસું સારૂ રહ્યા બાદ થતા પાકને પ્રથમ ઈન્દ્રદેવને ધરવામાં આવતો હતો, પરંતુ ઈન્દ્રના ઘમંડને તોડવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લીલા કરી અને ઈન્દ્રને બદલે ગોવર્ધન પર્વત પૂજા કરવા ગોકુળવાસીઓને કહ્યું, લોકો ગોવર્ધનની પૂજા કરવા પહોંચ્યા ત્યારે ઈન્દ્ર કોપાયમાન થયા અને તોફાન સાથે વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

નવસારીમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1595 વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવાયો (Etv Bharat Gujarat)

ગોકુળવાસીઓને બચાવવા કાન્હાએ ગોવર્ધન પર્વતને પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ઉંચકી લીધો હતો, અને ઈન્દ્રના અહમને ચકનાચૂર કરી નાખ્યો હતો. ઈન્દ્ર ભગવાનની લીલાથી તેમના શરણે આવ્યા અને ત્યારથી ચોમાસા બાદ ખેતરોમાં પાકતા અનાજને ગોવર્ધન પૂજાને નામે અર્પણ કરવામાં પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવે છે.

અન્નકૂટના દર્શન કરીને હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી
અન્નકૂટના દર્શન કરીને હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી (Etv Bharat Gujarat)

નવસારીના ગ્રીડ સ્થિત સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા અન્નકૂટ ઉત્સવની તૈયારી છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ચાલી રહી હતી. જેમાં કઈ કઈ વાનગીઓ બનાવવાની યાદી બનાવી મંદિરમાં કઈ વાનગીઓ બનશે અને કઈ વાનગીઓ હરિભક્તો બનાવશે એનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવે છે. તમામ વાનગીઓ પવિત્ર ગણાતા કેળના પાણીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. જેને આજે સવારથી હરિભક્તોએ ભગવાન સામે ગોઠવી હતી.

અન્નકૂટ ઉત્સવની તૈયારી છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ચાલી રહી હતી
અન્નકૂટ ઉત્સવની તૈયારી છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ચાલી રહી હતી (Etv Bharat Gujarat)

અન્નકૂટ ઉત્સવમાં ભગવાનને જમતા જોઈ હરિભક્તોએ દિવ્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. અન્નકૂટમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણને ધરાવેલી વાનગીઓ મંદિર દ્વારા 21 હજાર હરિભક્તો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.

