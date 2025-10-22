ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભવ્ય અન્નકૂટ અર્પણ, 1200થી વધારે વાનગી ધરાવાઈ

ભાવનગર શહેરના વાઘાવાડી રોડ ઉપર આવેલા અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1200થી વધારે વાનગીનો થાળ અર્પણ કરાયો હતો.

1200થી વધારે વાનગીનો ભગવાન સ્વામીનારાયણને અન્નકૂટ અર્પણ
1200થી વધારે વાનગીનો ભગવાન સ્વામીનારાયણને અન્નકૂટ અર્પણ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 8:20 PM IST

ભાવનગર: વિક્રમ સવંત 2082 એટલે કે, નવા વર્ષને ગુજરાતીઓ હંમેશા ભગવાનના શરણમાં પ્રથમ નત મસ્તક નમાવીને નવા વર્ષનો પ્રારંભ કરતા હોય છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં આવેલા અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાનને અન્નકૂટ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ રાજીવ પંડ્યાએ ભગવાનની આરતી કરીને અન્નકૂટનો લાભ લીધો હતો. જો કે અન્નકૂટ કોણે તૈયાર કર્યો અને કેટલી હતી વાનગીઓ ચાલો જાણીએ.

ભાવનગરમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભવ્ય અન્નકૂટ અર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

અન્નકૂટના દર્શનનો લાભ લઈને ભક્તોએ અનુભવી ધન્યતા

ભાવનગર શહેરના વાઘાવાડી રોડ ઉપર આવેલા સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાનને બપોરના સમયે અન્નકૂટ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા અને તેમના પતિ અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ રહેલા રાજીવ પંડ્યા અને તેમના સહયોગીયો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સેજલ બેન પંડ્યા અને રાજુભાઈ પંડ્યા દ્વારા ભગવાન સ્વામિનારાયણની આરતીનો લાભ લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે આ સાથે અન્ય હરિભક્તો દ્વારા પણ અન્નકૂટના દર્શનનો લાભ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆતે ધન્યતા અનુભવી હતી.

અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1200થી વધારે વાનગીનો થાળઆ
અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાન સ્વામિનારાયણને 1200થી વધારે વાનગીનો થાળ (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે પણ અન્નકૂટ

મનુષ્ય દ્વારા આજના સમયમાં જે કોઈ શાકાહારી ખાદ્ય ચીજો આરોગવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની ચીજોને ધ્યાનમાં લઈને અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે ભગવાન સ્વામિનારાયણના શરણમાં અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યાગરાજ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, આજથી સવંત 2082નો પ્રારંભ થાય છે. ભારતની સંસ્કૃતિના નિયમ પ્રમાણે ભગવાનને પ્રથમ થાળ ધરાવવામાં આવે છે. મહંત સ્વામીની પ્રેરણાથી દેશ વિદેશમાં દરેક મંદિરો આ પ્રણાલીકા ચાલુ રાખવામાં આવી છે. જેને પગલે ભાવનગર અક્ષરવાડી મંદિર ખાતે પણ અન્નકૂટ યોજવામાં આવ્યો હતો.

1200થી વધારે વાનગીનો ભગવાન સ્વામીનારાયણને અન્નકૂટ અર્પણ
1200થી વધારે વાનગીનો ભગવાન સ્વામીનારાયણને અન્નકૂટ અર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

1200 થી વધારે વાનગીઓનો મનોરથ

અક્ષરવાડી મંદિરના મહંત ત્યાગરાજ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, બધા સાધુ સંતો અને હરિભક્તો દ્વારા પોતાની જાતે 1200થી વધારે વાનગીઓ બનાવવામાં આવી હતી. આ તમામ વાનગીઓને ભગવાનના શરણમાં અર્પણ કરવામાં આવી છે. સૌ કોઈ નાના મોટા લોકો હરિભક્તોએ પોતાના ઘરેથી વાનગી બનાવીને લાવ્યા હતા. જેને થાળ સ્વરૂપે ભગવાનને અર્પણ કરાય છે ત્યારબાદ અન્નકૂટ પૂર્ણ થતા સમગ્ર વાનગીઓને પ્રસાદી રૂપે તમામ હરિભક્તોને પ્રસાદી રૂપે આપવામાં આવનાર છે.

