જુનાગઢ: BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ભવ્ય અન્નકૂટ, 1500 કરતાં પણ વધુ વાનગી અને મિષ્ઠાન શ્રીહરિને ધરાવાઈ
જૂનાગઢના બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે એક બે નહીં પરંતુ 1500 કરતાં પણ વધુ વાનગી અને મિષ્ઠાનનો અન્નકૂટ ભગવાન શ્રી હરિને સમર્પિત કરાયો હતો.
Published : October 22, 2025 at 7:13 PM IST
જૂનાગઢ: આજે નૂતન વર્ષ છે ત્યારે પાછલા વર્ષોની પરંપરા અનુસાર જૂનાગઢના બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે એક બે નહીં પરંતુ 1500 કરતાં પણ વધુ વાનગી અને મિષ્ઠાનનો અન્નકૂટ ભગવાન શ્રી હરિને સમર્પિત કરાયો.
20 દિવસથી હરિભક્તો અન્નકોટ બનાવવાની લઈને તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તો મંદિર પ્રાંગણમાં 40 જેટલી બહેનોએ 18 કલાકની ભારે જહેમતથી રંગોળી પણ બનાવી હતી અને અન્નકૂટને રંગબેરંગી બનાવ્યો હતો.
ભગવાન સ્વામિનારાયણને ધરાયો 1500 વાનગીનો અન્નકૂટ
આજથી વિક્રમ સંવંતનું નવું વર્ષ 2082 શરૂ થયું છે, ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને અલગ-અલગ 1500 જેટલી મિષ્ઠાન અને વાનગીનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. મોતીબાગ નજીક આવેલા અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે નૂતન વર્ષને લઈને ભાવિકો દર્શનાર્થે આવ્યા હતાં. ત્યારે વિશેષ રૂપે નૂતન વર્ષે આયોજિત થતા, આ અન્નકૂટના દર્શન કરીને સૌ કોઈ હરિભક્તોઓ હર્ષની લાગણી અનુભવી હતી. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર નૂતન વર્ષે ભગવાન શ્રીહરીને અન્નકૂટ ધરવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. જેને અનુરૂપ આજે ખાસ અન્નકૂટ કરવામાં આવ્યો હતો. જે પાછલા 20 દિવસથી સતત બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો
અન્નકૂટ બનાવવામાં હરિભક્તોનો સહયોગ
નૂતન વર્ષે ગોવર્ધન પૂજા નું પણ વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે, જેથી અન્નકૂટને ગોવર્ધન પૂજાના રૂપમાં પણ આજે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. પાછલા 20 દિવસથી અનેક હરિભક્તો ભગવાન શ્રી હરિને ધરવા માટેના અનુકૂળ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં લાગી ચૂક્યો હતો.
40 જેટલી મહિલાઓએ મંદિર પરિસરમાં ખાસ અન્નકૂટ તેમજ સ્વામિનારાયણ મંદિરના દ્વિ દશાબદી મહોત્સવને ધ્યાને રાખીને પણ 18 કલાકમાં મળીને એક ભવ્ય રંગોળી પણ બનાવી હતી. જે અન્નકૂટને એકદમ રંગબેરંગી બનાવવામાં મદદરૂપ બનતી હતી. અન્નકૂટના દર્શન પૂર્ણ થયા બાદ આ તમામ હરિભક્તોમાં પ્રસાદના રૂપે વહેંચી દેવામાં આવશે.