ETV Bharat / state

દિવાળીના તહેવારને લઈને અમદાવાદ મેટ્રોએ સમય ઘટાડ્યો, જાણી લો છેલ્લી ટ્રેન ક્યારે મળશે ?

20 ઓક્ટોબર 2025 દિવાળીના રોજ એક દિવસ માટે અમદાવાદ મેટ્રો ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 2:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારોને લઈને અમદાવાદ મેટ્રોનો સમય ઘટાડાયો છે. એક આધિકારીક યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી અંતર્ગત જાહેરમાં ફટાકડા ફોડવા અને તેની સંભવિત અસરોને તેમજ મુસાફરો સહિત મેટ્રો રેલની મુસાફરોની સુરક્ષા-સલામતી ધ્યાનમાં રાખીને 20 ઓક્ટોબર 2025 દિવાળીના રોજ એક દિવસ માટે મેટ્રો ટ્રેનનો સમય સવારે 6.20થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યો છે.

દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે 20 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ છેલ્લી ટ્રેનના પ્રસ્થાનનો સમય દરેક ટર્મિનલ સ્ટેશનથી જેમ કે, અમદાવાદ કોરિડોરમાં મોટેરા સ્ટેડિયમ, એપીએમસી, વસ્ત્રાલ ગામ અને થલતેજ ગામ તથા ગાંધીનગર કોરિડોરમાં સચિવાલય અને ગિફ્ટ સિટીથી છેલ્લી ટ્રેનને લઈને મુસાફરોનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે.

દિવાળીના દિવસે 20 ઓક્ટોબરે છેલ્લી ટ્રેનનો સમય

  1. વસ્ત્રાલ ગામથી થલતેજ ગામ તરફની છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 07.05 કલાકે
  2. થલતેજ ગામથી વસ્ત્રાલ ગામ તરફની છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 07.10 કલાકે
  3. મોટેરાથી સ્ટેડિયમથી APMC તરફ છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 07.10 કલાકે
  4. APMCથી મોટેરે સ્ટેડિયમ તરફ છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 07.10 કલાકે
  5. APMCથી સચિવાલય તરફ છેલ્લી ટ્રેન છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 06.24 કલાકે
  6. સચિવાલયથી APMC તરફ છેલ્લી ટ્રેન છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 06.24 કલાકે
  7. ગિફ્ટ સિટીથી APMC તરફ છેલ્લી ટ્રેન છેલ્લી ટ્રેન સાંજે 06.18 કલાકે

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદ મેટ્રોની સફર વર્ષ 2025 માં નવા સીમા ચિન્હો સર કરી રહી છે, ગુજરાત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટર આજના આધુનિક પરિવહનનું એક મજબૂત પ્રતીક બની ગયું છે. જેમાં શરૂઆતમાં દૈનિક 35,000 મુસાફરી કરતા હતા. એમાં હવે મોટો વધારો થયો છે અને આજે 1.5 લાખ જેટલાં લોકો તેમા મુસાફરી કરી રહ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં કુલ 10.38 કરોડ નાગરિકો મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી ચૂક્યા છે.

  1. વિજ્યાદશમીના પાવન પર્વે મેટ્રો રેલની ટ્રાયલ રન સચિવાલયથી મહાત્મા મંદિર સુધી સફળતાપૂર્વક શરૂ થઈ
  2. ગુજરાત મેટ્રોમાં મેનેજરથી લઈને એન્જિનિયર સુધી વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી, પગાર 40,000થી શરૂ

TAGGED:

AHMEDABAD METRO TIME CHANGE
DIWALI 2025
AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD METRO RAIL
AHMEDABAD METRO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.