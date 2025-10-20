ETV Bharat / state

આજે દિવાળીનું પાવન પર્વ, મા લક્ષ્મીના દર્શનની સાથે સરસ્વતીની પૂજા કરવાનો પણ અનોખો સંયોગ

ધનતેરસે મહાલક્ષ્મી, કાળીચૌદશે મહાકાલી અને અમાસ એટલે કે દિવાળી માતા સરસ્વતી સાથે જોડાયેલો તહેવાર છે.

આજે દિવાળીનું પાવન પર્વ
આજે દિવાળીનું પાવન પર્વ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 6:04 AM IST

જુનાગઢ: આજે દિવાળીનો પાવન પર્વ છે,આજના દિવસે મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરવાની સાથે મા સરસ્વતીના પૂજનનું પણ વિશેષ મહત્વ સનાતન ધર્મમાં જોવા મળે છે. દિવાળીના દિવસને ત્રણ દૈવીય શક્તિઓ સાથે જોડીને પણ જોવામાં આવે છે. ધનતેરસે મહાલક્ષ્મી, કાળીચૌદશે મહાકાલી અને અમાસ એટલે કે દિવાળી માતા સરસ્વતી સાથે જોડાયેલો તહેવાર છે. જેમાં સૌ કોઈ વહેલી પરોઢે લક્ષ્મી મંદિરમાં પહોંચી દર્શન કરીને દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી કરતા હોય છે.

દિવાળીનું મહાત્મય

આજે અમાસ એટલે કે દિવાળી. આજના દિવસે લક્ષ્મી મંદિરમાં મહાલક્ષ્મીની સાથે મા સરસ્વતીના પૂજન દર્શન અને તેની ઉપાસનાને પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત ધનતેરસથી થતી હોય છે. ધનતેરશ મહાલક્ષ્મીને સમર્પિત માનવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે કાળી ચૌદસ મહાકાળીને સમર્પિત હોય છે. અમાસ એટલે કે દિવાળીમાં સરસ્વતીને સમર્પિત કરવામાં આવી છે.

જાણો હિન્દુ ધર્મમાં શું છે દિવાળીનું મહત્વ અને મહાત્મય (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણ મહાવિદ્યાની પૂજા અને તેની ઉપાસના

દિવાળીના આ ત્રણ દિવસો દરમિયાન ત્રણ મહાવિદ્યાની પૂજા અને તેની ઉપાસનાને સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દિવાળીના દિવસે પ્રત્યેક વ્યક્તિ મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં દર્શન કરીને માં સરસ્વતીની આરાધના અને ઉપાસના પણ કરતા હોય છે. દિવાળીનો દિવસ મહાલક્ષ્મી સાથે મહા સરસ્વતી સાથે પણ જોડાયેલો છે. જેથી આજના દિવસે લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના પૂજન દર્શન અને ઉપાસનાને પણ આટલું જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે.

આજના દિવસે મહાલક્ષ્મીની ઉત્પતિની પરંપરા

સનાતન ધર્મના ગ્રંથો અનુસાર દિવાળી એટલે કે અમાસના દિવસે મહાલક્ષ્મીની ઉત્પતિ થઈ હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. આજના દિવસે ભગવાન રામે રાવણને હરાવીને યુદ્ધ જીત્યા બાદ અયોધ્યામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જેથી પ્રત્યેક લોકોએ દીપમાળા પ્રગટાવીને દિવાળી ઉજવી હતી. જેથી પણ દિવાળીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની કેટલીક પરંપરા અનુસાર દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મી અને નારાયણના વિવાહ થયા હોવાની પણ માન્યતા છે. જેથી દિવાળીનો તહેવાર ભગવાન રામ તેમજ લક્ષ્મી અને નારાયણ સાથે પણ જોડાયેલો છે.

આજના દિવસે કોઈ પણ વ્યક્તિએ દીપ દાન કરવાથી આસુરી શક્તિ સામે લડવાની હિંમત મળે છે, અને સાથે સાથે દિવાળીના દિવસે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ આસુરી શક્તિને સમાપ્ત કરવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ, તેવું પણ સનાતન ધર્મમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આજના દિવસે વહેલી સવારે મહાલક્ષ્મીના દર્શન કરીને પણ દિવાળીનો તહેવાર મનાવવામાં આવતો હોય છે.

