લગ્નના 1 વર્ષ પહેલાં છૂટાછેડાની અરજી, ફેમિલી કોર્ટનો ચુકાદો હાઈકોર્ટે રદ કર્યો, પતિને ફરી અરજી કરવાની મંજૂરી
પતિએ હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ 13(1)(ia) હેઠળ ક્રૂરતા અને કલમ 13(1)(ib) હેઠળ ત્યાગના આધારે પત્ની સામે છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી હતી.
Published : July 11, 2026 at 5:28 PM IST
અમદાવાદ: લગ્નનું એક વર્ષ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં છૂટાછેડાની અરજી કરી શકાય કે નહીં? જો અરજી સમય પહેલાં કરવામાં આવી હોય તો શું ફેમિલી કોર્ટ કેસના ગુણદોષ પર નિર્ણય આપી શકે? આવા મહત્વના કાયદાકીય પ્રશ્નો પર ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધપાત્ર ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે મહેસાણાના કડી ફેમિલી કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરીને પતિને ફરીથી છૂટાછેડાની અરજી કરવાની મંજૂરી આપી છે.
આ સમગ્ર મુદ્દે મહેસાણાની કડી ફેમિલી કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો. જેમાં પતિએ હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ 13(1)(ia) હેઠળ ક્રૂરતા અને કલમ 13(1)(ib) હેઠળ ત્યાગના આધારે પત્ની સામે છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી હતી. જોકે, અરજી દાખલ કરવામાં આવી ત્યારે લગ્નને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું ન હોવાથી ફેમિલી કોર્ટે અરજીને સમય પહેલાં કરાયેલી ગણાવીને ફગાવી દીધી હતી. જોકે, અરજી ફગાવવાની સાથે ફેમિલી કોર્ટે ક્રૂરતા અને ત્યાગ જેવા મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરીને ગુણદોષના આધારે તારણો નોંધ્યા હતા. આ જ મુદ્દાને પતિએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.
અરજદાર પતિ તરફથી રજૂઆત કરતા એડવોકેટ જે. જે. જાનીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, કેસની જાળવણી અંગે કોઈ અલગ મુદ્દો નક્કી કરવામાં આવ્યો નહોતો. જો કોર્ટનું માનવું હતું કે, અરજી હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ 14 મુજબ સમય પહેલાં દાખલ કરવામાં આવી હોવાથી જાળવવા યોગ્ય નથી, તો કોર્ટને કેસના ગુણદોષ પર કોઈ નિર્ણય આપવાનો અધિકાર નહોતો. તેમનું કહેવું હતું કે, આવી સ્થિતિમાં કેસને ફરીથી સુનાવણી માટે પરત મોકલવો જોઈએ અથવા અગાઉનો ચુકાદો રદ કરીને અરજદારને એ જ કારણોના આધારે નવી અરજી કરવાની છૂટ આપવી જોઈએ.
બીજી તરફ પત્ની તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ફેમિલી કોર્ટે કેસના તમામ મુદ્દાઓ પર વિચાર કરીને નિર્ણય આપી દીધો હોવાથી હવે કેસ ફરીથી ચલાવવાની કે નવી અરજી કરવાની જરૂર નથી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ 14 મુજબ લગ્નના એક વર્ષ પૂર્ણ થયા પહેલાં સામાન્ય રીતે છૂટાછેડાની અરજી સ્વીકારી શકાતી નથી. જો અરજી સમય પહેલાં કરવામાં આવી હોય તો ફેમિલી કોર્ટ પાસે માત્ર અરજી પરત કરવાની અથવા નવી અરજી કરવાની છૂટ સાથે તેને ફગાવવાની સત્તા છે. પરંતુ આવી સ્થિતિમાં કોર્ટ કેસના ગુણદોષ પર નિર્ણય આપી શકતી નથી.
અરજદારના વકીલ જે.જે જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે કડી ફેમિલી કોર્ટે એક તરફ અરજી સમય પહેલાં હોવાનું જણાવ્યું, પરંતુ બીજી તરફ ક્રૂરતા અને ત્યાગ જેવા મુદ્દાઓ પર પણ અવલોકનો કર્યા, જે કાયદાની દૃષ્ટિએ યોગ્ય નથી. ઉપરાંત અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ પૂરતા અને યોગ્ય કારણો દર્શાવવામાં આવ્યા નહોતા. આથી ગુજરાત હાઈકોર્ટે 21 ઓગસ્ટ, 2024ના કડી ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદાને રદ કરીને પતિને હિંદુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ ઉપલબ્ધ કાયદાકીય આધારોના આધારે નવી છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી છે.
હાઈકોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જ્યારે નવી અરજી દાખલ થશે ત્યારે ફેમિલી કોર્ટ સમગ્ર કેસની શરૂઆતથી ફરી સુનાવણી કરશે. બંને પક્ષોને નવા પુરાવા રજૂ કરવાની સંપૂર્ણ તક મળશે અને અગાઉના કેસમાં રજૂ થયેલા પુરાવા અથવા નોંધાયેલા તારણોનો કોઈ આધાર લેવામાં આવશે નહીં. આ ચુકાદો ફેમિલી કોર્ટમાં ચાલતા વૈવાહિક વિવાદોના કેસો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈ અરજી કાયદાકીય રીતે જાળવવા યોગ્ય ન હોય તો કોર્ટ તેના ગુણદોષ પર નિર્ણય આપી શકતી નથી. તેથી આ ચુકાદો ભવિષ્યમાં આવા અનેક કેસોમાં માર્ગદર્શક બની શકે છે.
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