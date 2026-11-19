કસ્ટમરી ડિવોર્સના આધારે છૂટાછેડા થયા હોય તો લગ્નની નોટિસ નકારી ન શકાય! આંતરધર્મીય યુગલના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્ત્વનો ચુકાદો
સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ લગ્નની નોટિસ સ્વીકારવાની અને તેના પર વાંધા-અરજીની કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસરવી જરૂરી છે
Published : November 19, 2026 at 3:12 PM IST
અમદાવાદ: આંતરધર્મીય લગ્ન કરવા ઇચ્છતા યુગલો માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવતીના લગ્નની નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરનાર મેરેજ ઓફિસરના નિર્ણયને હાઈકોર્ટે રદ કર્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુવતીના અગાઉના લગ્ન કસ્ટમરી ડિવોર્સ એટલે કે રૂઢિગત પ્રથા હેઠળ છૂટાછેડાના કરારથી સમાપ્ત થયા હોવાના આધારે જ મેરેજ ઓફિસર લગ્નની નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી શકે નહીં. સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ લગ્નની નોટિસ સ્વીકારવાની અને તેના પર વાંધા-અરજીની કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસરવી જરૂરી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ કેસમાં એક હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવતીએ સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ લગ્ન કરવા માટે મેરેજ ઓફિસર સમક્ષ અરજી કરી હતી. યુવકના અગાઉના લગ્ન કોર્ટના છૂટાછેડાના હુકમથી સમાપ્ત થયા હતા, જ્યારે યુવતીના અગાઉના લગ્ન વર્ષ 2014માં થયા હતા. યુવતીએ જાન્યુઆરી 2018માં પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડાનો કરાર કર્યો હતો. આ કરારને બાદમાં સમાજના આર્બિટ્રેશન બોર્ડ દ્વારા પણ પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યો હતો.જોકે, મેરેજ ઓફિસરે યુવકના કોર્ટના છૂટાછેડાના હુકમને સ્વીકાર્યો હતો, પરંતુ યુવતીના કસ્ટમરી ડિવોર્સને લઈને વાંધો ઉઠાવી 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ લગ્નની નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ નિર્ણયને પડકારતાં યુગલે ગુજરાત હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે શું અવલોકન કર્યું?
ગુજરાત હાઇકોર્ટે અરજદાર યુગલની અરજી મંજૂર કરતાં મેરેજ ઓફિસર દ્વારા નોટિસ નકારવાના નિર્ણયને રદ કર્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ મેરેજ ઓફિસરે સૌપ્રથમ લગ્નની નોટિસ મેરેજ નોટિસ બુકમાં નોંધવાની અને કાયદા મુજબ જાહેર નિરીક્ષણ માટે પ્રદર્શિત કરવાની પ્રક્રિયા અનુસરવાની હોય છે.જો લગ્ન સામે કોઈ વાંધો રજૂ કરવામાં આવે તો કલમ-7 હેઠળ તેની તપાસ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ કલમ-8 હેઠળ મેરેજ ઓફિસર જરૂરી તપાસ કરી શકે છે. આથી, કસ્ટમરી ડિવોર્સના આધારે અગાઉના લગ્ન સમાપ્ત થયા હોવાના મુદ્દે નોટિસના તબક્કે જ અરજીનો સીધો અસ્વીકાર કરવો કાયદેસર નથી.
શું છે કસ્ટમરી ડિવોર્સ?
કસ્ટમરી ડિવોર્સ એટલે સમાજ, જ્ઞાતિ અથવા સમુદાયમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માન્ય રૂઢિ, પરંપરા અને રિવાજ મુજબ પતિ-પત્ની વચ્ચે લગ્નસંબંધનો અંત લાવવાની પદ્ધતિ. સામાન્ય રીતે આવી પ્રક્રિયામાં બંને પક્ષોની સંમતિથી છૂટાછેડાનો કરાર કરવામાં આવે છે અને કેટલીક જ્ઞાતિઓમાં સમાજના આગેવાનો અથવા પંચની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.આવી છૂટાછેડાની પદ્ધતિ દરેક સમાજમાં આપમેળે માન્ય બની જતી નથી. જે વ્યક્તિ કસ્ટમરી ડિવોર્સનો આધાર લે છે તેણે પોતાના સમાજમાં આવી પરંપરા લાંબા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે અને તેનું નિયમિત પાલન થાય છે તે સાબિત કરવું પડે છે.
કાયદામાં કઈ જોગવાઈ છે?
હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, 1955ની કલમ-29(2)માં કસ્ટમરી ડિવોર્સને લગતી મહત્ત્વની જોગવાઈ છે. આ કલમ મુજબ લગ્નવિચ્છેદનો એવો અધિકાર, જેને કોઈ માન્ય રૂઢિ અથવા વિશેષ કાયદા દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી હોય, તેના પર હિન્દુ મેરેજ એક્ટની જોગવાઈઓ અસર કરતી નથી.
જોકે, માત્ર છૂટાછેડાનો કરાર કરી લેવાથી લગ્ન કાયદેસર રીતે સમાપ્ત થઈ ગયાં હોવાનું માની શકાય નહીં. સંબંધિત સમાજમાં આવી રૂઢિ અસ્તિત્વમાં છે તે પુરાવા સાથે સાબિત કરવું જરૂરી છે.બીજી તરફ, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954ની કલમ-4 મુજબ લગ્ન સમયે બંનેમાંથી કોઈનો જીવિત જીવનસાથી હોવો જોઈએ નહીં. એટલે કે અગાઉના લગ્ન કાયદેસર રીતે સમાપ્ત થયેલાં હોવાં જરૂરી છે.
સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટની મહત્ત્વની જોગવાઈઓ
- કલમ-5: લગ્ન કરવા ઇચ્છતા યુગલે મેરેજ ઓફિસરને લગ્નની ઇચ્છિત નોટિસ આપવાની હોય છે.
- કલમ-6: મેરેજ ઓફિસરે નોટિસને મેરેજ નોટિસ બુકમાં નોંધવાની અને કાયદા મુજબ જાહેર નિરીક્ષણ માટે પ્રદર્શિત કરવાની હોય છે.
- કલમ-7: નોટિસના પ્રકાશન બાદ 30 દિવસની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિ કાયદામાં દર્શાવેલી શરતોના ભંગના આધારે લગ્ન સામે વાંધો રજૂ કરી શકે છે.
- કલમ-8: વાંધો રજૂ થાય તો મેરેજ ઓફિસરે તેની તપાસ કરવાની હોય છે.
- કલમ-9: વાંધાની તપાસ માટે મેરેજ ઓફિસરને જરૂરી તપાસ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે.
ચુકાદાનું મહત્ત્વ શું?
યુગલ વતી એડવોકેટ ભાર્ગવ હસુરકરે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટની કલમ 6 અને 7 હેઠળ મેરેજ ઓફિસરે લગ્નની નોટિસ પ્રસિદ્ધ કરીને કાયદા મુજબ વાંધા રજૂ કરવાની તક આપવી જરૂરી છે. અગાઉના લગ્નના છૂટાછેડા અંગેના દસ્તાવેજોની તપાસના નામે નોટિસ સ્વીકારવાનો જ ઇનકાર કરવો કાયદાની પ્રક્રિયાને વિરુદ્ધ છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો આંતરધર્મીય લગ્ન કરવા ઇચ્છતા યુગલો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને અગાઉના લગ્ન કસ્ટમરી ડિવોર્સથી સમાપ્ત થયાં હોવાના કિસ્સામાં મેરેજ ઓફિસર પોતાની રીતે પ્રાથમિક તબક્કે નોટિસ નકારી ન શકે. કાયદામાં નક્કી કરેલી પ્રક્રિયા અને વાંધા-તપાસની જોગવાઈઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે. જોકે, આ ચુકાદાનો અર્થ એવો નથી કે દરેક કસ્ટમરી ડિવોર્સનો કરાર આપમેળે માન્ય ગણાશે અથવા દરેક આંતરધર્મીય લગ્નને મંજૂરી મળી જશે. અગાઉના લગ્ન કાયદેસર રીતે સમાપ્ત થયાં છે કે નહીં અને અન્ય કાનૂની શરતોનું પાલન થયું છે કે નહીં તે બાબત મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
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