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ગિરનારની તળેટીમાં ગુંજ્યા 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ, 5000 વર્ષ પ્રાચીન સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના કરો પવિત્ર દર્શન

જૂનાગઢમાં ગિરનારની પવિત્ર તળેટીમાં બિરાજમાન આદિ અનાદિ કાળના સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના દર્શને શિવભક્તોની ભારે ભીમ ઉમટી હતી.

ગિરનારની તળેટીમાં ગુંજ્યા 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ
ગિરનારની તળેટીમાં ગુંજ્યા 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 9:10 AM IST

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જૂનાગઢ: પવિત્ર શ્રાવણ માસનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. જૂનાગઢમાં ગિરનારની પવિત્ર તળેટીમાં બિરાજમાન આદિ અનાદિ કાળના સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના દર્શને શિવભક્તોની ભારે ભીમ ઉમટી હતી. 5000 વર્ષ પૂર્વે પ્રગટ થયેલા આ પૌરાણિક શિવાલયમાં અશ્વસ્થામા દ્વારા સ્થાપિત શિવલિંગ પણ દર્શન આપે છે, જેનાથી શ્રાવણ માસ દરમિયાન સમગ્ર વિસ્તાર શિવમય બની ગયો છે.

આજથી પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ

દેવાધિદેવ મહાદેવને અતિ પ્રિય એવો પવિત્ર શ્રાવણ માસ આજે શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમામ શિવાલયો હર હર મહાદેવ અને જય શિવ શંકરના નાદથી એક મહિના સુધી સતત ગુંજતા જોવા મળશે. આજથી 5000 હજાર વર્ષ પૂર્વે સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા ભવનાથ મહાદેવ મંદિર ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. ભગવાન મહાદેવ દેવી પાર્વતીના દેહના ટુકડા લઈને અખિલ બ્રહ્માંડમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે માતા પાર્વતીના દેહનો એક ટુકડો ગિરનાર તળેટીમાં પડ્યો હતો જેથી અહીં મહાદેવ ભવનાથના રૂપમાં સ્વયંભૂ પ્રગટ થયા. મંદિરના ગર્ભ ગૃહમાં અશ્વસ્થામા દ્વારા સ્થાપિત અન્ય એક શિવલિંગ પણ દર્શન આપી રહ્યું છે જેના દર્શન કરીને શ્રાવણ મહિનામાં શિવ ભક્તો શિવમય બની રહ્યા છે.

ગિરનારની તળેટીમાં ગુંજ્યા 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ (ETV Bharat Gujarat)

ભવનાથ મહાદેવ અનન્ય શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર

ભવનાથ મહાદેવ સમગ્ર દેશના શિવ ભક્તો માટે અનન્ય શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર પણ બની ચૂક્યું છે. જ્યોતિર્લિંગ જેટલું જ મહત્વ ધરાવતું ભવનાથ મહાદેવ મંદિર અને અહીંનું શિવલિંગ શિવ ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર પણ છે. શ્રાવણ મહિનાના 30 દિવસ દરમિયાન પ્રત્યેક શિવભક્ત અચૂક પણે ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે પોતાની જાતને રોકી શકતો નથી. અહીં સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દેશમાંથી આવેલા શિવ ભક્તો મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે.

5000 વર્ષ પ્રાચીન સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના કરો પવિત્ર દર્શન
5000 વર્ષ પ્રાચીન સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના કરો પવિત્ર દર્શન (ETV Bharat Gujarat)

ભવનાથના સાનિધ્યમાં શિવરાત્રી અને પરિક્રમાનો મેળો

ભવનાથ મંદિરના સાનિધ્યમાં જ મહાશિવરાત્રી મેળો અને ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. શિવરાત્રી અને પરીક્રમાના મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક યાત્રી ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને મહાશિવરાત્રીનો મેળો અને ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાની શરૂઆત પણ કરતા હોય છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે ભવનાથ મંદિરની અંદર આવેલા પવિત્ર મૃગીકુંડમાં સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા શાહી સ્નાન કરીને શિવરાત્રીના મેળાને પૂર્ણ કરતા હોય છે. પ્રાચીન લોક વાયકા અનુસાર નાગા સંન્યાસીના રૂપમાં શિવરાત્રીના મેળા દરમિયાન મહાદેવ સ્વયંમ હાજર હોય છે. મહાદેવ સાથે જોડાયેલ ધાર્મિક આસ્થા સાથે પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં પણ લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે આવી પહોંચતા હોય છે.

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