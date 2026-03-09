પદ્મશ્રી દિવાળીબેનની યાદમાં અડધી કાઠી પ્રતિમા 8 મહિનાથી અટકી, હાર્દિક હૂંડિયા અને પરિવારે કોર્પોરેશન સામે સવાલો ઉભા કર્યા
8 મહિના પછી પણ અટકી દિવાળીબેન ભીલની પ્રતિમા, જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નવી બનાવવાની વાત કરતા પરિવાર-દાતા રોષે ભરાયા છે અને તુરંત પ્રતિમા મૂકવાની માંગ કરી
Published : March 9, 2026 at 6:38 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ શહેરમાં પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલની અડધી કાઠીની પ્રતિમા હજુ સુધી પ્રસ્થાપિત થઈ નથી. આજથી 8 મહિના પહેલાં મુંબઈના હીરા માણેક ગ્રુપના અધ્યક્ષ હાર્દિક હૂંડિયાએ આ પ્રતિમા તત્કાલીન મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઓમ પ્રકાશને સોંપી હતી. તે સમયે પ્રતિમા જૂનાગઢ એસટી બસ સ્ટેશન નજીકના સર્કલમાં મૂકવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આજે 8 મહિના પૂરા થઈ ગયા છતાં પ્રતિમા હજુ અટકી પડી છે. આ કારણે દિવાળીબેનના પરિવારજનો અને પ્રતિમા દાતા બંનેએ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે સવાલો કર્યા છે.
પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલ ગુજરાતી લોકગીત અને સાહિત્યની દિગ્ગજ હતા. તેમને ગુજરાતની લતા મંગેશકર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના ગીતો આજે પણ લોકોના દિલમાં વસે છે. તેમના અવસાન પછી જૂનાગઢમાં તેમની યાદ અને ઓળખ કાયમ રહે તે માટે હીરા માણેક ગ્રુપે પ્રતિમા બનાવીને ભેટ આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 8 મહિના પહેલાં હાર્દિક હૂંડિયાએ પ્રતિમા જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપી અને તેને એસટી ડેપો નજીકના સર્કલમાં મૂકવાની માંગ કરી હતી. તે સમયે કમિશનર ઓમ પ્રકાશે પ્રતિમા સ્વીકારી અને તેને યોગ્ય સ્થળે મૂકવાનું વચન આપ્યું હતું પરંતુ હવે તે વચન આજ દિન સુધી પૂરું થયું નથી.
પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, દિવાળીબેન આદિવાસી સમાજનું મોટું નામ છે. તેમણે ગુજરાતી કલા અને સંસ્કૃતિને દેશ-વિદેશમાં પહોંચાડી છે. તેમની કર્મભૂમિ જૂનાગઢ છે તો ત્યાં તેમની પ્રતિમા મૂકવી જોઈએ. દિવાળીબેનના ભત્રીજા વિજય બઢિયાએ કહ્યું કે 8 મહિના થઈ ગયા છતાં પ્રતિમા ક્યાં છે? કોર્પોરેશન શા માટે વિલંબ કરી રહ્યું છે? તેમણે તુરંત પ્રતિમા મૂકવાની માંગ કરી છે.
પ્રતિમા દાતા હાર્દિક હૂંડિયાએ પણ રોષ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તેમણે મુંબઈમાં પ્રતિમા બનાવીને ઉત્સાહથી જુનાગઢને સોંપી હતી. તે સમયે કમિશનર ઓમ પ્રકાશે પ્રતિમા સ્વીકારી અને સ્થાપનાનું વચન આપ્યું હતું. હવે કોર્પોરેશન કહે છે કે પ્રતિમા નાની છે અને નવી મોટી પ્રતિમા બનાવવી પડશે. આ વાત ગળે ઉતરે તેમ નથી. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે પ્રતિમા સ્વીકારી ત્યારે નીતિ-નિયમો ચકાસી લેવા જોઈતા હતા. હવે આ મામલામાં કોર્પોરેશન ફસાયેલું લાગે છે.
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારાએ જણાવ્યું કે દિવાળીબેન ભીલ જુનાગઢ અને આખા જિલ્લા માટે મોટું નામ છે. પ્રતિમા એસટી બસ સ્ટેશન નજીક જ મૂકવામાં આવશે. ત્યાં નવું સર્કલ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે. નવું સર્કલ તૈયાર થયા બાદ નીતિ-નિયમો મુજબ યોગ્ય કદની પ્રતિમા મૂકવામાં આવશે.
નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારાએ કહ્યું કે આગામી જનરલ બોર્ડમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. કોર્પોરેશને પ્રતિમા સ્વીકારી લીધી હતી તો હવે નવી પ્રતિમા બનાવવાની વાત કેમ? તે સમયે નીતિ-નિયમો ચકાસી લેવા જોઈતા હતા. હવે આ મામલો અટકી ગયો છે અને કોર્પોરેશનને જવાબ આપવો પડશે.
આ ઘટનાએ જુનાગઢમાં ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે. દિવાળીબેન ભીલ જેવા મહાન વ્યક્તિની યાદને સન્માન આપવા માટે પ્રતિમા તાત્કાલિક મૂકવી જોઈએ એવી માંગ વધી રહી છે. પરિવાર, દાતા અને વિપક્ષ બધા આ મુદ્દે સરકાર અને કોર્પોરેશન પર દબાણ વધારી રહ્યા છે.
