ભાવનગરમાં શાસ્ત્રીનગર વિશ્વકર્મા સર્કલથી RTO સુધીના માર્ગ પર ડાઈવર્ઝન, કેટલા દિવસ બંધ રહેશે રસ્તો?
ભાવનગર શહેરના શાસ્ત્રીનગરથી RTO આવવા માટે ડાયવર્ઝન જાહેર થયું છે. મોટા વાહનોને નીલમબાગ સર્કલથી મીણબત્તી સર્કલ ત્યાંથી જવેલર્સ સર્કલ અને ત્યાંથી RTO સર્કલ આવવાનું રહેશે.
Published : November 17, 2026 at 10:03 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં મુખ્ય માર્ગ પર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફરીથી ડ્રેનેજની કામગીરી શરૂ કરવાને પગલે ડાઈવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે. વિશ્વકર્મા સર્કલથી બાકી કામગીરી નવા વર્ષમાં મહાનગરપાલિકા આરંભવા જતા રાહદારીઓને ફરીને જવાનો સમય આવ્યો છે.
ભાવનગર શહેરમાં પ્રવેશ દ્વારનો માર્ગ એટલે શાસ્ત્રીનગરનો મુખ્ય માર્ગ છે. જ્યાંથી ફલાય ઓવર શરૂ થાય છે. દિવાળીમાં આઠમ પહેલા મહાનગરપાલિકાએ હાલમાં ત્યાં થોડું કામ પૂર્ણ કર્યું છે. આ કામગીરી 20 થઈ 22 દિવસ ચાલતા લોકોને નીલમબાગથી RTO સર્કલ આવવા માટે ફરીને અથવા ગલીઓમાંથી આવવાની ફરજ પડી હતી. આ સ્થિતિ ફરી સર્જાવા જઇ રહી છે. તારીખ 17 એટલે આજથી અહીંયા કામગીરી આરંભાશે અને માર્ગનું ડાયવર્ઝન લાગુ થશે.
મોટા વાહનો માટે ડાયવર્ઝન માર્ગ કયો?
ભાવનગર શહેરના શાસ્ત્રીનગરથી RTO આવવા માટે ડાયવર્ઝન જાહેર થયું છે. મોટા વાહનોને નીલમબાગ સર્કલથી મીણબત્તી સર્કલ ત્યાંથી જવેલર્સ સર્કલ અને ત્યાંથી RTO સર્કલ આવવાનું રહેશે. આજ રીતે નાના વાહનો માટે પણ ડાય વર્ઝન છે. જો કે આ ડાયવર્ઝનને પગલે લોકોને ફલાય ઓવરનો ઉપયોગ સીધો નહિ થાય અને જવેલર્સ તરફથી આવતા ફલાય ઓવરનો ઉપયોગ થશે.
ક્યાં સુધી રહેશે બંધ રસ્તો?
ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.વી વઢવાણિયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વકર્મા સર્કલથી આરટીઓ સર્કલ સુધી સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ડ્રેનેજ લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે. આશરે 1.5 કરોડના ખર્ચે આ ડ્રેનેજ લાઈન 800 મીટરની નાખવામાં આવનાર છે. અગાઉની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે તેમાં 90 મીટરનો એક ભાગ અને 250 મીટરનો એક ભાગ પૂરો થઈ ચૂક્યો છે. પહેલા જે કામ કર્યું છે તે મહિનાની અવધિ હતી પરંતુ 22 દિવસમાં પૂર્ણ થઈ ગયું હતું. ત્યારે આ જે લાઈન નાખવાની છે તેમાં પણ મહિનાની અવધિ છે પરંતુ 22 દિવસમાં પૂર્ણ થશે. ફાયદો એ થશે કે અગાઉ આઠ ઇંચની ડાયામીટરની લાઈન હતી જ્યાં 24 ઇંચની અને 18 ઇંચની બે લાઈનો નખાય છે જેથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને ગટરની સમસ્યા દૂર થશે.
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