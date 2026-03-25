ગુજરાત વિધાનસભામાં અશાંત ધારા સુધારક વિધેયક રજૂ, જાણો શું ફેરફાર થશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 5:06 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં અશાંત વિસ્તારોમાં મિલકતના વ્યવહારોને નિયંત્રિત કરવા માટે બનાવાયેલ કાયદો પ્રથમ વખત વર્ષ 1991માં અમલમાં આવ્યો હતો. આ કાયદાનો મુખ્ય હેતુ કોમી તણાવવાળા વિસ્તારોમાં એક સમુદાય પર દબાણ આવીને મિલકત વેચાણ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય અને જાહેર વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે હતો. તેથી આવા વિસ્તારોમાં મિલકતના હસ્તાંતરણ માટે કલેક્ટરની મંજૂરી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી હતી.

સમય જતા રાજ્ય સરકારે નોંધ્યું કે આ કાયદાના અમલીકરણ દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ ગેરકાયદેસર રીતે મિલકતો કબજે કરવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને 2026માં કાયદામાં મહત્વપૂર્ણ સુધારા લાવવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ.

સુધારા વિધેયકમાં “નારાજ થયેલી વ્યક્તિ” જેવા શબ્દોને વધુ સ્પષ્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી કાયદાનો ગેરવપરાશ અટકે અને યોગ્ય વ્યક્તિને જ ફરિયાદ કરવાની સત્તા મળે. આ સાથે “અશાંત વિસ્તાર” શબ્દના સ્થાને હવે “નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે વધુ સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત વ્યાખ્યા આપે છે.

નવી જોગવાઈ મુજબ, કોઈ વિસ્તારને નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરતા પહેલા ત્યાંની કોમી સ્થિતિ, તણાવ અને જાહેર વ્યવસ્થાની સંભાવનાઓને વધુ ગંભીરતાથી તપાસવામાં આવશે. આથી અનાવશ્યક રીતે લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ ટાળી શકાય.

મિલકતના ટ્રાન્સફર માટેની મંજૂરી આપતી વખતે હવે કલેક્ટરને વધુ સત્તા આપવામાં આવી છે. તેઓ અરજી પર નિર્ણય લેતા પહેલા એ પણ ધ્યાનમાં લેશે કે મિલકતના વ્યવહારથી જાહેર વ્યવસ્થા કે કોમી સમરસતામાં કોઈ ખલેલ પહોંચે તેવી સંભાવના છે કે નહીં.

આ સાથે ગેરકાયદેસર કબજાઓ સામે કડક પગલાં લેવા માટે પણ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ મિલકત પર ગેરરીતે કબજો કરવામાં આવ્યો હોય, તો કલેક્ટર પોતે કાર્યવાહી કરીને તે મિલકત પોતાના કબજામાં લઈ શકે છે અને કાયદેસર માલિકના હિતનું રક્ષણ કરી શકે છે.

નાણાકીય વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે બેન્કો અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન લેવા માટે મિલકત ગીરો મુકવામાં આવતી અડચણો દૂર કરવામાં આવી છે, જેથી સામાન્ય લોકોને અનાવશ્યક મુશ્કેલી ન પડે.

આ ઉપરાંત, દેખરેખ અને સલાહકાર સમિતિની ભૂમિકા પણ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. હવે આ સમિતિ સરકારને એ બાબતે સલાહ આપશે કે કોઈ વિસ્તારમાં કોમી તણાવને કારણે જાહેર વ્યવસ્થા ખલેલ પહોંચે છે કે નહીં અથવા એવી શક્યતા છે કે નહીં.

સમય પ્રમાણે કોઈ વિસ્તારની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રાજ્ય સરકાર ખાસ તપાસ ટીમની મદદ પણ લઈ શકશે, જેથી યોગ્ય અને તટસ્થ નિર્ણય લઈ શકાય.

આ રીતે 1991નો કાયદો જ્યાં કોમી શાંતિ જાળવવા માટે બનાવાયો હતો, ત્યાં 2026ના સુધારા દ્વારા હવે તેમાં પારદર્શિતા, કડકાઈ અને માલિકોના હકોનું વધુ સશક્ત રક્ષણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે.

