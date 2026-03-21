ETV Bharat / state

નવસારીમાં ધીમા 'વિકાસના કામો'થી હેરાનગતિ, રસ્તાના અધૂરા કામોથી શહેરીજનો ત્રસ્ત

ઘણા સ્થળોએ ખાડાઓ અને અડધા-અધૂરા કામોના કારણે વાહનચાલકોને નુકસાન સહન કરવું પડે છે, જ્યારે રાહદારીઓ માટે પણ ચાલવું મુશ્કેલ બની ગયું છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વિકાસના કામો તેજ ગતિએ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ આ વિકાસની ગતિ શહેરીજનો માટે સુવિધા કરતાં વધુ મુશ્કેલી ઊભી કરી રહી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રસ્તાઓને પહોળા કરવા અને ડ્રેનેજ તેમજ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે મોટા પાયે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ કામો પૂર્ણ થયા પછી પણ રસ્તાઓનું નવીનીકરણ સમયસર કરવામાં આવતું નથી, જેના કારણે લોકો ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.

વિશેષ કરીને શહેરના મુખ્ય માર્ગો જેમ કે વિરાવળથી ટાટા સ્કૂલ, ઇટાડવાથી તીઘરા જકાતનાકા, છાપરા ચાર રસ્તાથી ટેકનિકલ હાઇસ્કુલ, ગ્રીડથી જુનાથાણા અને એરુ ચાર રસ્તાથી રેલવે સ્ટેશન જેવા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓની હાલત દયનીય બની ગઈ છે. ઘણા સ્થળોએ ખાડાઓ અને અડધા અધૂરા કામોના કારણે વાહનચાલકોને નુકસાન સહન કરવું પડે છે, જ્યારે રાહદારીઓ માટે પણ ચાલવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. પીક અવર્સ દરમિયાન ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ ગંભીર બની રહી છે.

1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ નવસારી-વિજલપોરને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યા બાદ શહેરના વિકાસ માટે કરોડો રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયા હતા. અંદાજે 100 કરોડ રૂપિયાના રસ્તાના કામો સાથે ડ્રેનેજ અને અન્ય સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. જોકે, એક સાથે અનેક જગ્યાએ કામ શરૂ કરવાના કારણે કામગીરીમાં વિલંબ અને વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

શહેરના સ્નાથાનિક નાગરિકો જણાવી રહ્યા છે કે મહાનગરપાલિકા પહેલા એક રસ્તાનું કામ પૂર્ણ કરે અને પછી બીજા રસ્તા પર કામ શરૂ કરે, પરંતુ હાલમાં મનસ્વી રીતે ખોદકામ થઈ રહ્યું છે. જેના કારણે અકસ્માતો અને વાહનોના નુકસાન જેવી સમસ્યાઓ વધતી જઈ રહી છે. ચોમાસું નજીક આવતાં હાલની સ્થિતિ વધુ વિકટ બનવાની ભીતિ પણ લોકોમાં વ્યક્ત થઈ રહી છે.

વિપક્ષ દ્વારા પણ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે અને સમયમર્યાદામાં કામ પૂર્ણ ન થવા અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

નવસારી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું છે કે, નવસારીમાં હાલ વિવિધ સ્થળોએ રોડ બનાવવા સાથે વિકાસના કામોની ગતિને વેગ આપવામાં આવ્યો છે. જેનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અમે સ્થળ વિઝીટ પણ કરી રહ્યા છે સાથે અધિકારીઓને જરૂરી સૂચન અને માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી 15 એપ્રિલ સુધી મહત્તમ કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.

મહાનગરપાલિકા કમિશનરે તાજેતરમાં સ્થળ મુલાકાત લઈને એપ્રિલ સુધીમાં રસ્તાના કામો પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી છે. હાલમાં, નવસારીના લોકો માટે વિકાસનો આ સમય પડકારરૂપ બની ગયો છે અને તેઓ ઝડપથી પૂર્ણ થતાં રસ્તાઓની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેથી શહેરમાં ફરી સુવિધા અને સરળતા સ્થાપિત થઈ શકે.

આ પણ વાંચો:

  1. માછીમારોને મોટી રાહત: ડીઝલમાં ₹22.43નો વધારો પાછો ખેંચાયો, સરકારની રજૂઆત સફળ
  2. કામરેજના ધોરણ પારડીમાં આવેલ સત્યમ યોગ ધામ આશ્રમ વિવાદમાં: નકલી નોટના રેકેટ સાથે તાર જોડાતા ગ્રામજનોમાં રોષ

TAGGED:

NAVSARI NEWS
NAVSARI ROADS
NAVSARI MUNICIPALITY
નવસારીમાં રસ્તાના કામ
NAVSARI ROADS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.