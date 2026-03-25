અશાંત ધારા પર ગૃહમાં ગરમાવો! શાંતિ છે તો કાયદો કેમ? વિપક્ષનો સવાલ, ભાજપનો જવાબ

ભાજપના ધારાસભ્ય મહેશ કશવાલાએ વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે રાજ્યમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે જ અશાંત ધારો જરૂરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 10:01 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં અશાંત ધારા મુદ્દે જોરદાર ચર્ચા અને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાળાએ સરકારના દાવાઓ પર સવાલો ઉઠાવતા જણાવ્યું કે આ બિલનો હેતુ લોકોને સ્થળાંતર કરવાથી અટકાવવાનો હોવાનું સરકાર કહી રહી છે.

તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા 30 વર્ષથી રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર છે અને સરકાર પોતે કહે છે કે ગુજરાતમાં શાંતિ છે, તોફાન કે રમખાણો નથી થયા. ત્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે જો રાજ્યમાં શાંતિ છે, તો નવા વિસ્તારોમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવાની જરૂર શા માટે પડી રહી છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ ધારો પહેલા માત્ર અમદાવાદ પૂરતો મર્યાદિત હતો, પરંતુ હવે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરો અને જિલ્લાઓમાં તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. હાલ લગભગ 744 જેટલા વિસ્તારોને અશાંત ધારા હેઠળ સામેલ કરવામાં આવ્યા હોવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો.

ઇમરાન ખેડાવાળાએ કાયદાની મૂળ જોગવાઈ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો અને જણાવ્યું કે આ કાયદો એક સમુદાયને બીજી સમુદાયની મિલકત ખરીદવામાં અવરોધ ઉભો કરે છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો રાજ્યમાં ખરેખર શાંતિ છે, તો આવા કાયદાની જરૂરિયાત રહેતી નથી.

બીજી તરફ ભાજપના ધારાસભ્ય મહેશ કશવાલાએ વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે રાજ્યમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે જ અશાંત ધારો જરૂરી છે.

તેમણે જણાવ્યું કે આ કાયદો સાચા અને કાયદેસર વ્યવહાર કરનાર લોકોને માટે કોઈ અવરોધરૂપ નથી. કાયદાનો મુખ્ય હેતુ સમાજમાં સમરસતા જાળવવાનો અને કોઈપણ પ્રકારના તણાવને રોકવાનો છે.

મહેશ કશવાલાએ વધુમાં ઉમેર્યું કે આ વિધેયક રાજ્યમાં સૌહાર્દ જાળવવા માટે લાવવામાં આવ્યું છે અને તેનો ઉદ્દેશ માત્ર શાંતિ અને સામાજિક સંતુલન જાળવવાનો છે.

