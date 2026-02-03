ETV Bharat / state

તાપી: પોલીસ ભરતીના ઉમેદવારો માટે પોલીસ ગ્રાઉન્ડ ખુલ્લું મુકાયું, નાશ્તો અને માર્ગદર્શન પણ અપાય છે

તાપી જિલ્લા પોલીસની પહેલ, ઉમેદવારોને તમામ રીતે મદદરૂપ થવાની તૈયારી બતાવી

ઉમેદવારોને તમામ મોરચે મદદ કરી રહી છે જિલ્લા પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 3, 2026 at 7:28 PM IST

તાપી: ગુજરાત પોલીસમાં ભરતી માટે PSI તેમજ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા તાપી જિલ્લાના યુવક-યુવતીઓ માટે તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક પ્રશંસનીય પહેલ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પોલીસ દ્વારા તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુથી વિનામૂલ્યે વહેલી સવારે રનિંગ પ્રેક્ટિસ તથા ભરતી પ્રક્રિયા અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિનામૂલ્યે રનિંગ પ્રેક્ટિસમાં જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવક-યુવતીઓ જોડાઈ રહ્યા છે.ઉમેદવારો રોજ વહેલી સવારે શારીરિક કસોટી માટે જરૂરી દોડની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે.પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઉમેદવારોને માત્ર દોડ જ નહીં પરંતુ ભરતી પ્રક્રિયા સાથે શારીરિક કસોટી અને પરીક્ષા અંગેનું યોગ્ય માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે જેથી તેઓ પોતાની તૈયારીને વધુ મજબૂત બનાવી શકે.

તાપી જિલ્લા પોલીસની પહેલ, ઉમેદવારોને તમામ રીતે મદદરૂપ થવાની તૈયારી બતાવી (ETV Bharat Gujarat)

પ્રેક્ટિસ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અસુવિધા ન થાય તે માટે સ્થળ પર ડોક્ટર, જરૂરી દવાઓ તેમજ એનર્જી ડ્રિંક સહિતની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેથી ઉમેદવારો સલામત અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી શકે અને તાપી DLSSના અનુભવી કોચ દ્વારા ઉમેદવારોને દોડની યોગ્ય ટેક્નિક, સમય સંચાલન અને શારીરિક ક્ષમતામાં વધારો થાય તે માટે સતત માર્ગદર્શન અને પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવી રહી છે.

તાપી જિલ્લા પોલીસની પહેલ, ઉમેદવારોને તમામ રીતે મદદરૂપ થવાની તૈયારી બતાવી (ETV Bharat)

તાપી જિલ્લા પોલીસના DySP પ્રમોદ નરવડેએ જણાવ્યું કે, વ્યારા અને તેની આજુબાજુના ગામોના ઉમેદવારો માટે પોલીસ ભરતીની ફિઝિકલ એક્ઝામ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી જિલ્લા પોલીસ હેડક્વાર્ટરનું પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. અહીં અલ્પાહાર સહિતની વસ્તુઓ તેમને વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવે છે જેના થકી દોડવા માટે કે પ્રેક્ટિસ માટે લોકો એ હાઈવે કે રોડ પર ન જવું પડે અને સારી રીતે તૈયારીઓ કરી શકે તે ઉદ્દેશ્યથી તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્રારા પહેલ કરવામાં આવી છે.

ઉમેદવારોને તમામ મોરચે મદદ કરી રહી છે જિલ્લા પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)
પરીક્ષા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તૈયારી કરી શકશે ઉમેદવારો (ETV Bharat Gujarat)

મોંઘી ફી ન ભરી શકતા લોકો માટે પોલીસનો પ્રયાસ ખૂબ પ્રશ્નનીય છે અને તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ આ નવતર પ્રયાસથી છેવાડાના વિસ્તારોમાંથી આવતા ઉમેદવારો માટે શારીરિક કસોટી સરળ બની રહી છે. પ્રેક્ટિસમાં જોડાયેલા સ્પર્ધાર્થીઓ તાપી જિલ્લા પોલીસની આ પહેલ બદલ આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

