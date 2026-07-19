'સિંહો માટે ખાસ સિંહ કમલમ બનાવો', ગોપાલ ઈટાલિયાએ સિંહોના હુમલાઓને લઈને રાજ્ય સરકારને લીધી આડેહાથ
જુનાગઢ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક યોજાઈ. જેમાં મહેસુલ, પોલીસ, પંચાયત, વન વિભાગ અને જિલ્લાના મોટાભાગના અધિકારીઓ અને ધારાસભ્યો હાજર રહ્યાં.
Published : July 19, 2026 at 7:41 AM IST
જુનાગઢ: જિલ્લા કલેકટરના અધ્યક્ષ સ્થાને જિલ્લા કક્ષાની ફરિયાદ અને સંકલન કમિટીની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા એ તેમના વિવિધ પડતર પ્રશ્નો અને વર્તમાન સમયમાં સિંહોના સતત વધી રહેલા હુમલાને ધ્યાન રાખીને રાજ્યની સરકારને આડેહાથ લીધી હતી.
ગોપાલ ઈટાલીયાએ માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર રાજ્યની સરકાર ખાસ સિંહો માટે ગાંધીનગરમાં સિંહ કમલમ બનાવવાની રજૂઆત કરી હતી. તો બીજી તરફ સરકાર વિકાસની વાતો કરે છે, પરંતુ પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાનના ગામમાં જ ગ્રામ પંચાયત ભવન નથી આવી સ્થિતિની વચ્ચે સરકાર જમીન પર કામ કરે તેવી સંકલન સમિતિની બેઠકમાં માંગ રાખી કરી હતી.
ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ધારાસભ્યો નારાજ
જુનાગઢ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં મહેસુલ, પોલીસ, પંચાયત, વન વિભાગ અને જિલ્લાના મોટાભાગના અધિકારીઓની સાથે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા, માંગરોળના ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ કરગઠિયા અને માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી ઉપસ્થિત રહ્યા.
જિલ્લા ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકનું આયોજન સ્થાનિક કક્ષાએ ઊભા થયેલા પ્રશ્નોની જિલ્લા કક્ષાએ ચિંતન થાય અને તેનું જેતે સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓની હાજરીમાં જ સમાધાન શોધવામાં આવે તે માટે જિલ્લા ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક યોજવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ ધારાસભ્યોના પડતર પ્રશ્નો હજુ પણ નિરાકરણની રાહમાં છે. આવી સ્થિતિમાં માંગરોળના ધારાસભ્ય ભગવાનજી ભાઈ કરગઠિયા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા એ અધિકારીઓ સમક્ષ તેમના પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય તે માટે ખૂબ જ ઉગ્ર રજૂઆતો કરી હતી.
સિંહો માટે બનાવવામાં આવે સિંહ કમલમ
વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયાએ તાજેતરમાં જ સિંહોના વધી રહેલા હુમલાની ઘટનાને લઈને ખૂબ જ ઉગ્ર રજૂઆતો કરી હતી. સતત વધી રહેલા સિંહોના હુમલાને કારણે ગોપાલ ઇટાલીયા એ ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકમાં સિંહો માટે ખાસ કમલમ બનાવવામાં આવે અને ત્યાં સિંહોને વિવિધ કામગીરી સોંપવામાં આવે તેવા ખૂબ જ આકરા કટાક્ષ સાથે રાજ્ય સરકારની ઝાટકણી કાઢી હતી.
ગિરનાર પર યાત્રિકોના રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાને લઈને ઉઠાવ્યા સવાલ
ગિરનાર પર યાત્રિકોના રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાને લઈને પણ તેમણે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા કે, રજીસ્ટ્રેશન કરવાથી સિંહોના હુમલા ઘટી જશે ? રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ જો વન્યજીવ કોઈપણ પ્રવાસી કે યાત્રિક પર હુમલો કરે તો જવાબદારી કોની ? સતત વધી રહેલી સિંહોની સંખ્યાને લઈને આગામી દિવસોમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિનું ઘરે ઘરે જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે, આટલી વિકટ સ્થિતિનું નિર્માણ પણ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર પાસે સિંહોના યોગ્ય વ્યવસ્થાપન અને લોકોની સુરક્ષા ને લઈને કેવુ વિઝન છે તે જાણવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો.
માર્ગોનું સમારકામ અને ગ્રામ પંચાયત ભવનો બને
આ ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ગોપાલ ઇટાલીયાની સાથે ભગવાનજીભાઈ કરગઠીયા, દેવાભાઈ માલમ અને અરવિંદ લાડાણી એ પણ ગામડાને જોડતા માર્ગો, ખેડૂતોને kcc ધિરાણ પછી મળતું વ્યાજનું રીબેટ, સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં સમયસર અને પૂરતું અનાજ પૂરું પાડવું, જે ગામોમાં પંચાયત ભવન નથી ત્યાં નવું ભવન બનાવવામાં આવે અને જે પંચાયત ભવનો ખરાબ થઈ ગયા છે, ત્યાં તેનું રીનોવેશન કરવાની સાથે ખેડૂતોની સમસ્યા અને ગામડામાં પીવાના પાણીને લઈને પણ નકર અને વ્યવસ્થિત આયોજન થાય તે માટે તેમની રજૂઆતો ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકમાં કરી હતી.