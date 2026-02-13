ETV Bharat / state

પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પૂર્વે તૈયારીઓની સ્થળ સમીક્ષા કરતા જિલ્લા કલેક્ટર

ભક્તોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવસ્થાઓ ચુસ્ત બનાવવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા હતા.

પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પૂર્વે તૈયારીઓની સ્થળ સમીક્ષા કરતા જિલ્લા કલેક્ટર
પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પૂર્વે તૈયારીઓની સ્થળ સમીક્ષા કરતા જિલ્લા કલેક્ટર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવતા પવિત્ર સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી મહાપર્વ પૂર્વે જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાયે મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ વ્યાપક તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. ભક્તોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવસ્થાઓ ચુસ્ત બનાવવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા હતા.

કલેક્ટરે મંદિર પરિસરમાં યોજાનારા ભક્તિમય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો માટે બેઠક વ્યવસ્થા, ત્રિવેણી વિસ્તાર, હેલિપેડ તેમજ યાત્રાળુઓની અવરજવર સુગમ રહે તે માટેના માર્ગોની મુલાકાત લીધી હતી. તા. 14 અને 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારા કાર્યક્રમોને ધ્યાનમાં રાખી સુરક્ષા, ફ્રિસ્કિંગ પોઈન્ટ, ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને દર્શન વ્યવસ્થાની ખાસ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પૂર્વે તૈયારીઓની સ્થળ સમીક્ષા કરતા જિલ્લા કલેક્ટર (ETV Bharat Gujarat)

મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે 4 થી 5 લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવે તેવી સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ અને મંદિર ટ્રસ્ટ વચ્ચે સંકલન વધારવામાં આવ્યું છે. યાત્રાળુઓને લાંબા સમય સુધી લાઈનમાં ઊભા ન રહેવું પડે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવાઈ રહી છે. પ્રસાદ માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા મુખ્ય ભંડારો શરૂ કરાશે, જ્યારે વિવિધ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા 6 થી 7 ભંડારાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં પ્રખ્યાત ગાયક કૈલાસ ખેર, પાર્થ ઓઝા,ઉર્વશી રાદડિયા તેમજ જીગરદાન ગઢવી સહિતના કલાકારો શિવ મહિમા ગુંજાવશે. આ ઉપરાંત ઓડિશાથી આવેલા સેન્ડ આર્ટિસ્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ રેત ચિત્ર ભક્તોને આકર્ષિત કરી રહ્યું છે.

કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, “મહાશિવરાત્રી પર્વે દરેક ભક્તને સુખદ અને સુરક્ષિત દર્શનનો અનુભવ મળે તે માટે તંત્ર પ્રતિબદ્ધ છે.” જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પોલીસ વિભાગ અને વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ આ નિરીક્ષણ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સોમનાથ મહાશિવરાત્રી મહાપર્વ પૂર્વે શિવમય વાતાવરણથી ધમધમી ઉઠ્યું છે.

સોમનાથના આંગણે રેતીમાંથી તૈયાર થશે વિવિધ કલાકૃતિઓ

મહાશિવરાત્રિના પર્વના અનુસંધાને સોમનાથમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ભક્તિ, ભોજન અને ભજનના આ ત્રિવેણી સંગમમાં ડૂબકી લગાવવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સોમનાથ ટ્રસ્ટના સંકલનમાં રહી અને વહીવટી તંત્રની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણતાના આરે છે. આ પર્વમાં ભાવિકોને સોમનાથના આંગણે ઓરિસ્સાથી પધારેલા સેન્ડ આર્ટિસ્ટની કલાકૃતિઓ પણ માણવા મળશે.

કલાકૃતિઓ અંગે સેન્ડ આર્ટિસ્ટ નારાયણ સાહૂએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ કે અમને મહાશિવરાત્રિના આ પર્વ પર સોમનાથ આવવાનું સદનસીબ પ્રાપ્ત થયું છે. અહીં અમને ત્રણ સ્કલ્પચર આર્ટ બનાવવાની તક મળી છે.

અન્ય રેત કલાકારોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મારી સાથે ઓરિસ્સાથી સુબોલ્લા મહારાણા અને જીતેન્દ્ર મહારાણા આવ્યા છે. રેતશિલ્પના માધ્યમથી અમે અહીં અમારી કલાનું પ્રદર્શન કરીશું. આ રેતશિલ્પ તૈયાર કરવામાં 60 ટન રેતી અને આશરે 2 થી 3 હજાર લીટર પાણીનો વપરાશ થશે. અમે ત્રણ દિવસમાં ત્રણ આર્ટ તૈયાર કરીશું.

ગણપતિજી, શિવ-પાર્વતી અને કાર્તિકેયના સ્કલ્પચરનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે અમે એક આર્ટ ૨૪ કલાકમાં તૈયાર કર્યું છે. ખૂબ જ મહેનત થી આ સેન્ડ આર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. રાત-દિવસની મહેનતથી તૈયાર કરાયેલા આ આર્ટમાં કોઈ કેમિકલનો વપરાશ કરવામાં આવતો નથી. અન્ય આર્ટમાં સોમનાથ મંદિર અને શિવતાંડવની કૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DISTRICT COLLECTOR INSPECTED
PREPARATIONS AHEAD OF MAHASHIVRATRI
FIRST JYOTIRLINGA SOMNATH TEMPLE
MAHASHIVRATRI 2026
JYOTIRLINGA SOMNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.