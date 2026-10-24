અમદાવાદમાં કેમિકલના વેપારમાં ₹18 કરોડથી વધુની બાકી રકમનો વિવાદ, વટવાની કંપનીના માલિક સામે ગુનો નોંધાયો
ફરિયાદ મુજબ, એપ્રિલ 2024થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન આરોપીની પેઢીએ કુલ ₹70.17 કરોડથી વધુના કેમિકલ ખરીદ્યા હતા, જેમાંથી ₹52.13 કરોડથી વધુની રકમ ચૂકવાઈ હતી.
Published : October 24, 2026 at 4:27 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા GIDC વિસ્તારમાં કેમિકલના વેપારને લઈને કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વિવાદમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામાં ગુનો નોંધાયો છે. સિદ્ધિ વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝના સંજય લાલજીભાઈ ગુપ્તાએ એટેક્સ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક ભાનુપ્રસાદ મોતીલાલ પટેલ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, એપ્રિલ 2024થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન આરોપીની પેઢીએ કુલ ₹70.17 કરોડથી વધુના કેમિકલ ખરીદ્યા હતા, જેમાંથી ₹52.13 કરોડથી વધુની રકમ ચૂકવાઈ હતી. જોકે, બાકી નીકળતા ₹18.03 કરોડથી વધુ ચૂકવવામાં આવ્યા ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે અમદાવાદ શહેરના ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં 22 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 316(2) અને 316(5) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. કેસની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શૈલેન્દ્રસિંહ દિલીપસિંહ સિસોદિયાને સોંપવામાં આવી છે.
શરૂઆતમાં સમયસર પેમેન્ટ કરી વિશ્વાસ કેળવ્યો હોવાનો આક્ષેપ
ફરિયાદી સંજય ગુપ્તાના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ સિદ્ધિ વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝના નામે કેમિકલના ઉત્પાદન અને વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. કંપની કલર બનાવવામાં વપરાતાં વિવિધ કેમિકલનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે. ગુજરાતમાં વેપાર માટે વટવા GIDC ફેઝ-2માં ગોડાઉન પણ ધરાવે છે.
સંજય ગુપ્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે, એટેક્સ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક ભાનુપ્રસાદ પટેલે ગોડાઉન પર આવીને શરૂઆતમાં 10 ટન સલ્ફો OAVS કેમિકલનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. પેમેન્ટ 60 દિવસમાં ચૂકવવાની શરત રાખવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં સમયસર ચુકવણી થતાં વેપારી સંબંધોમાં વિશ્વાસ કેળવાયો હતો. ત્યારબાદ કેમિકલની ખરીદીનો વ્યાપ વધ્યો હતો.
સંજય ગુપ્તાના ફરિયાદ મુજબ, 1 એપ્રિલ 2024થી 13 જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં અલગ-અલગ બિલો મારફતે કુલ ₹70,17,92,907ના કેમિકલની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. આ સામે 7 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં ₹52,13,93,090 ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. આમ, ₹18,03,99,817ની રકમ બાકી રહી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
179 ચેક પરત ફર્યાનો અને 64 નોટિસનો જવાબ નહીં આપ્યાનો દાવો
સંજય ગુપ્તાના ફરિયાદમાં વધુમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે બાકી રકમની ચુકવણી માટે આપવામાં આવેલા કુલ 179 ચેક બેંકમાં પૂરતું બેલેન્સ ન હોવાને કારણે પરત ફર્યા હતા. ફરિયાદીએ વકીલ મારફતે રજિસ્ટર્ડ એ.ડી.થી કુલ 64 નોટિસ મોકલી હોવા છતાં જવાબ મળ્યો ન હોવાનું પણ જણાવ્યું છે.
ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે ખરીદેલા કેમિકલનું પ્રોસેસિંગ કરીને તેમાંથી વિવિધ ડાઈઝ બનાવી વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં, તેમાંથી મળેલી રકમમાંથી ફરિયાદી કંપનીને ચૂકવવાની બાકી રકમ આપવામાં આવી નહોતી. વારંવાર ઉઘરાણી કરવા છતાં ખોટા બહાના અને વાયદા કરવામાં આવતા હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
આ મામલે ફરિયાદીએ અગાઉ અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનરને પણ અરજી કરી હતી. ત્યારબાદ 22 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે હવે પોલીસ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા તપાસ કરશે
સમગ્ર કેસમાં કેમિકલની ખરીદીના બિલો, ચુકવણીની વિગતો, પરત ફરેલા ચેક, કાનૂની નોટિસો અને બંને પક્ષો વચ્ચેના વેપારી વ્યવહારોની તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
હાલમાં આ ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધાયો છે. આરોપી પક્ષનો ખુલાસો અને પોલીસ તપાસનાં તારણો સામે આવ્યા બાદ જ સમગ્ર વ્યવહાર અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થશે. ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપો હજુ તપાસ હેઠળ છે.
આ પણ વાંચો: