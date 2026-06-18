ગૌચર જમીન પર વીજપોલનો વિવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ખાનગી કંપનીને ઝાટકો, સુઓમોટો કન્ટેમ્પ્ટ શરૂ
પ્રસ્તુત કેસ સુકાવલા રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ગૌચર જમીન પર સ્થાપિત કરાયેલા વીજપોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇનને લઈને છે.
Published : June 18, 2026 at 5:34 PM IST
અમદાવાદ: અમરેલી જિલ્લાના બાબરા તાલુકાના સુકવાળા ગામની ગૌચર જમીન પર ઉભા કરાયેલા વીજપોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇનના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે ખાનગી કંપની સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કોર્ટના અગાઉના આદેશનું પાલન ન થતાં હાઇકોર્ટે સુઓમોટો કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, જેના કારણે કંપની માટે કાનૂની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.
પ્રસ્તુત કેસ સુકાવલા રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ગૌચર જમીન પર સ્થાપિત કરાયેલા વીજપોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇનને લઈને છે. ગ્રામજનો અને અરજદારો દ્વારા ગૌચર જમીનનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જે બાદ હાઇકોર્ટે અગાઉ મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો હતો.
હાઇકોર્ટે કંપનીને ગૌચર જમીન પરથી વીજપોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇન ત્રણ મહિનાની અંદર ખસેડવા માટે નિર્દેશ આપ્યો હતો. જોકે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ પણ આદેશનો અમલ ન થતાં મામલો ફરી કોર્ટ સમક્ષ આવ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ મૌલિક સોનીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે કોર્ટના સ્પષ્ટ આદેશ છતાં જમીન પરની સ્થિતિ યથાવત છે અને વીજપોલ તેમજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હજુ સુધી ખસેડવામાં આવી નથી. તેમણે કોર્ટનું ધ્યાન આદેશના અમલીકરણમાં થયેલા વિલંબ તરફ દોર્યું હતું.
આ રજૂઆતને ગંભીરતાથી લેતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે ખાનગી કંપની સામે સખ્ત નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ન્યાયાલયના આદેશનું પાલન ન કરવું ગંભીર બાબત છે અને કોર્ટના આદેશોની અવગણના કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકાર્ય નથી.
કોર્ટે આ મામલે સુઓમોટો કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરીને સંબંધિત પક્ષો પાસેથી જવાબ માગ્યો છે. હાઇકોર્ટના આ પગલાને ગૌચર જમીનના સંરક્ષણ અને કોર્ટના આદેશોના કડક અમલીકરણના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
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