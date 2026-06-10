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સોમનાથમાં 100 વર્ષ જૂના રોડનો વિવાદ ગરમાયો: હાઇકોર્ટમાં સરકારનો દાવો 'રોડ બંધ નથી, સુરક્ષા માટે દીવાલ બનાવાઈ'

39 અરજદારોએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરીને આક્ષેપ કર્યો છે કે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા રોડ ઉપર દિવાલ બનાવી નાગરિકોની અવરજવર અવરોધવામાં આવી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST

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અમદાવાદ: સોમનાથ મંદિરની બાઉન્ડ્રી પાસે આવેલા સાગરદર્શન તરફ જતાં કથિત 100 વર્ષ જૂના રોડને બંધ કરી દેવાયો હોવાના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. 39 અરજદારોએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરીને આક્ષેપ કર્યો છે કે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા રોડ ઉપર દિવાલ બનાવી નાગરિકોની અવરજવર અવરોધવામાં આવી છે.

આ મામલે અગાઉ હાઇકોર્ટ દ્વારા કડક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે જાહેર રોડ બંધ કરવાનો અધિકાર મંદિર ટ્રસ્ટને કેવી રીતે મળ્યો? નાગરિકો ક્યાંથી પસાર થાય તે અંગે એકતરફી નિર્ણય લઈ શકાય નહીં. કોર્ટે કલેક્ટરની કામગીરી સામે પણ અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં પૂછ્યું હતું કે નાગરિકોની રજૂઆત છતાં ચાર મહિના સુધી કોઈ જવાબ કેમ આપવામાં આવ્યો નહીં.

આજની સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય સરકારી વકીલે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે અરજીમાં કરવામાં આવેલા દાવા તથ્યવિહોણા છે. તેમણે જણાવ્યું કે જે સ્થળને રોડ બંધ કરાયો હોવાનું કહેવામાં આવે છે, ત્યાંનો માર્ગ આજે પણ ખુલ્લો છે અને લોકો તેની અવરજવર માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. કોર્ટ સમક્ષ તાજેતરના ફોટોગ્રાફ્સ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે સોમનાથ મંદિરમાં અગાઉ પાંચ એન્ટ્રી ગેટ હતા. સુરક્ષાના કારણોસર પાછળના એક ગેટને દૂર કરીને તેની જગ્યાએ દીવાલ બનાવવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી માત્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવી છે અને તેનો જાહેર માર્ગ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

સરકાર તરફથી વધુમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અરજી કરનારા તમામ 39 અરજદારોનું સરનામું એક જ સ્થળ ‘શિવદર્શન હોટલ’ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ અરજદારો પૈકી બાલાભાઈ શામળા નામના વ્યક્તિ સોમનાથ ટ્રસ્ટના સસ્પેન્ડ કરાયેલા કર્મચારી હોવાનું પણ કોર્ટ સમક્ષ જણાવાયું હતું.

અરજદાર પક્ષના વકીલ દિલીપ કનોજિયાએ દલીલ કરી હતી કે મુદ્દો માત્ર ગેટ કે દીવાલનો નથી, પરંતુ વર્ષોથી અસ્તિત્વમાં રહેલા જાહેર માર્ગ અને નાગરિકોના અધિકારોનો છે. તેમણે જણાવ્યું કે જૂના નકશાઓમાં આ માર્ગ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો છે અને નાગરિકોની રજૂઆતો છતાં તંત્રએ યોગ્ય કાર્યવાહી કરી નથી.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું કે નાગરિકોની અરજીઓ અને રજૂઆતોને લાંબા સમય સુધી પેન્ડિંગ રાખી શકાય નહીં. વહીવટી તંત્રની જવાબદારી છે કે લોકોની રજૂઆતનો સમયસર જવાબ આપે.મુખ્ય સરકારી વકીલે કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે અહિલ્યાબાઈના પૂતળાથી લઈને સાગરદર્શન સુધીના સમગ્ર વિસ્તારનો વિડિઓ અને નવીનતમ નકશો આગામી સુનાવણીમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ દસ્તાવેજોના આધારે હકીકત વધુ સ્પષ્ટ થશે.

હવે આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આગામી 22 જૂનના રોજ સુનાવણી નિયત કરાઈ છે. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થનારા વિડિઓ અને નકશા બાદ નક્કી થશે કે ખરેખર કોઈ જાહેર માર્ગ અવરોધાયો છે કે પછી સમગ્ર વિવાદ માત્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલો છે.

TAGGED:

100 YEAR OLD ROAD IN SOMNATH
GOVERNMENT TELLS HIGH COURT
ROAD IS NOT CLOSED
SOMNATH
DISPUTE OVER 100 YEAR OLD ROAD

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