ETV Bharat / state

ગીર મધ્યમાં આવેલ પાતાળેશ્વર મહાદેવના દર્શનને લઈને વિવાદ ઉઠ્યો, પ્રવેશ ન મળતા શ્રદ્ધાળુઓ RFO કચેરીએ પહોંચ્યા

ગીર ગઢડાથી પાતાળેશ્વર દર્શનાર્થે ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓને બાબરીયા ચેક પોસ્ટ ખાતે રોકી દેવામાં આવ્યા હતા અને મામલો આગળ વધીને ગીર ગઢડા RFO કચેરી સુધી પહોંચ્યો હતો.

પાતાળેશ્વરના દર્શન મુદ્દે શ્રદ્ધા અને નિયમ વચ્ચે વિવાદ
પાતાળેશ્વરના દર્શન મુદ્દે શ્રદ્ધા અને નિયમ વચ્ચે વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના મધ્ય ગીરમાં આવેલ પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે. જે વર્ષમાં બે વખત જ દર્શન માટે ખુલ્લુ મૂકવામાં આવે છે, એટલે કે શ્રાવણ માસ આખો અને શિવરાત્રીના સાત દિવસ. આ મંદિરે આજે દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓ જઈ રહ્યા હતા, જેને બાબરીયા ચેક પોસ્ટ પરથી પ્રવેશ ન મળતા વિવાદ સર્જાયો હતો. પાતાળેશ્વરથી બાણેજ મહાદેવ તથા કનકાઈ માતાના મંદિર જવા માટેનો જંગલ માર્ગ લાંબા સમયથી બંધ હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓમાં નારાજગી ફેલાઈ છે.

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ગીર ગઢડાથી પાતાળેશ્વર દર્શનાર્થે ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓને બાબરીયા ચેક પોસ્ટ ખાતે રોકી દેવામાં આવ્યા હતા અને મામલો આગળ વધીને ગીર ગઢડા RFO કચેરી સુધી પહોંચ્યો હતો. આ દરમિયાન RFO આર.કે. પરમારે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, 2015ના પરિપત્ર અનુસાર શ્રાવણ માસ અને મહાશિવરાત્રીના માત્ર 7 દિવસ સિવાય પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી જવા પર પ્રતિબંધ છે.

પાતાળેશ્વરના દર્શન મુદ્દે શ્રદ્ધા અને નિયમ વચ્ચે વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)

આ નિવેદન સામે શ્રદ્ધાળુઓએ લેખિત રજૂઆત કરી હતી અને 2016માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી જવાની પરવાનગી આપતો પત્ર RFO સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા અને અગાઉની મંજૂરીઓ છતાં અચાનક પ્રતિબંધથી ભાવિકોની શ્રદ્ધાને ઠેસ પહોંચી છે.

ગીર ગઢડા તાલુકા સહિત આજુબાજુના વિસ્તારોના અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ આ મુદ્દે વન વિભાગ સમક્ષ વારંવાર રજૂઆતો કરી છે. RFO પરમારે જણાવ્યું છે કે શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પત્ર અંગે ઉપલી કચેરીમાંથી સ્પષ્ટીકરણ માંગવામાં આવ્યું છે અને ત્યાંથી યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યા બાદ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે પાતાળેશ્વરથી બાણેજ અને કનકાઈ મંદિર સુધીનો જંગલ માર્ગ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બંધ છે. હાલ શ્રદ્ધાળુઓને બાણેજ અને કનકાઈ માતાના દર્શન માટે જામવાળા થઈને બે અલગ-અલગ ચેકપોસ્ટ પરથી પરવાનગી મેળવી જવું પડે છે, જેના કારણે સમય અને અસુવિધા વધી રહી છે. હવે ઉપલી કચેરીના નિર્ણય પર સૌની નજર છે કે શ્રદ્ધા અને જંગલ સુરક્ષા વચ્ચે સંતુલન સાધતો ઉકેલ ક્યારે આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ લંબાવાઇ, શ્રદ્ધાળુઓના ધસારાને ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય
  2. મહેસાણામાં પંચાલ સમાજે "હમ દો હમારે દો"નો નારો આપ્યો, બીજા સંતાન પર માતાને 25,000નું ઈનામ આપશે

TAGGED:

GIR SOMNATH
PATALESHWAR MAHADEV TEMPLE
GIR FOREST
GIR PATALESHWAR MAHADEV
PATALESHWAR MAHADEV TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.