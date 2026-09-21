છોટાઉદેપુરમાં સદીઓ જૂનો દીવાસા પર્વ, જ્યાં પાક તૈયાર થાય ત્યારે આખું ગામ સાથે નાચે છે
દીવાસાની ઉજવણીમાં મહિલાઓ એકસરખા વસ્ત્રો અને ચાંદીના ઘરેણાં પહેરી આખી રાત લોકગીતો પર સામૂહિક નૃત્ય કરીને તહેવાર ઉજવે છે.
Published : September 21, 2026 at 12:35 PM IST
છોટાઉદેપુર: "પાક તૈયાર થયો કે હવે દીવાસા કરીએ", "એક વ્યક્તિ નહીં, આખું ગામ નાચે છે" અને "વિવાદ પૂરો થાય, સંબંધ નહીં" - છોટાઉદેપુરના આદિવાસી ગામડાંમાં આ માત્ર કહેવતો નથી, પણ જીવનશૈલી છે. સવાર પડતાં ખેતરના શેઢે લહેરાતો પાક, ગામના પાદરે ભેગા થતા લોકો, ઘરમાં તહેવારની તૈયારી કરતી મહિલાઓ અને સાંજ પડતાં દૂરથી સંભળાતા પીહવાના સૂર આ પરંપરાનો જીવંત ધબકાર છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી ગામડાંમાં તહેવાર માત્ર એક દિવસની ઉજવણી નથી. અહીં તહેવાર એટલે આખા ગામનું ભેગું થવું, એકબીજાના સુખ-દુઃખમાં સહભાગી થવું અને પ્રકૃતિએ આપેલા જીવન માટે આભાર માનવો.
આધુનિક સમય સાથે જીવનશૈલી બદલાઈ રહી છે, પરંતુ ગામડાંમાં સદીઓથી ચાલતી આવતી કેટલીક પરંપરાઓ આજે પણ જીવંત છે. ખાસ કરીને ખેતી, ઋતુચક્ર, લોકસંગીત અને તહેવારો વચ્ચેનો સંબંધ અહીંના જીવનમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે.
ઋતુ બદલાય એટલે ગામના સૂર પણ બદલાય
આદિવાસી સમાજના લોકજીવનમાં સંગીત માત્ર મનોરંજન નથી. અહીં વાદ્યના સૂર પણ ઋતુ સાથે બદલાય છે.
અખાત્રીજથી વરસાદના આગમન સુધી ઘાંઘરીના સૂર સાથે રોરા રમવાની પરંપરા છે. વરસાદ શરૂ થાય અને ધરતી લીલીછમ બને ત્યારે પીહવાના સૂર ગુંજે છે. દશેરા સુધી પીહવાના સૂર સાથે હરિયાળી પ્રકૃતિનો આભાર માનવામાં આવે છે. અને દશેરા પછીથી ફરી અખાત્રીજ સુધી વાંસળીના સૂર ગામના વાતાવરણનો ભાગ બને છે.
એટલે અહીંના વડીલો માટે આ માત્ર વાદ્ય નથી. દરેક વાદ્ય સાથે એક ઋતુ જોડાયેલી છે અને દરેક ઋતુ સાથે જીવનનો એક અલગ રંગ જોડાયેલો છે.
દીવાસા એટલે ગામનું સાથે મળીને 'આભાર' માનવું
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના ગોડધા ગુંગલિયા ગામમાં દીવાસા એટલે ગામનું સાથે મળીને 'આભાર' માનવું. આ જ પરંપરામાં દીવાસા પર્વનું આગવું સ્થાન છે. ખેતરમાં પાક લહેરાતો હોય ત્યારે ખેડૂતના ચહેરા પર દેખાતો સંતોષ કદાચ દીવાસા પર્વની સાચી લાગણી સમજાવે છે.
સરકારી પંચાંગ પ્રમાણે દીવાસા અષાઢ વદ અમાસના દિવસે આવે છે. પરંતુ છોટાઉદેપુરના અનેક ગામોમાં ગામની અનુકૂળતા પ્રમાણે તહેવારની તારીખ નક્કી કરવાની પરંપરા છે. કારણ પણ સરળ છે - બીજા ગામમાં પરણેલી દીકરી હોય, સગાં-સંબંધીઓ દૂર રહેતા હોય કે પરિવારના સભ્યો ખેતીના કામમાં વ્યસ્ત હોય, તો સૌ સાથે મળી શકે તેવો દિવસ પસંદ કરવામાં આવે છે.
અહીં તહેવારની તારીખ કરતાં તહેવારમાં પરિવાર અને ગામના લોકો સાથે હોવાને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે.
'પાક તૈયાર થયો કે હવે દીવાસા કરીએ'
ગામમાં પાકની સ્થિતિ સારી હોય, ખેતરોમાં હરિયાળી છવાઈ હોય અને નવા ધાન્યની આશા દેખાતી હોય ત્યારે ગામના લોકો ભેગા થાય છે. ગામમાં પોકાર પાડીને દીવાસા પર્વની જાહેરાત કરવામાં આવે છે.
આ જાહેરાત સાથે જાણે આખા ગામમાં ઉત્સાહ ફેલાઈ જાય છે. ઘરોમાં તૈયારીઓ શરૂ થાય છે. મહિલાઓ પોતાના પરંપરાગત વસ્ત્રો તૈયાર કરે છે. પુરુષો અને યુવાનો પણ તહેવારની સામૂહિક તૈયારીમાં જોડાય છે.
ત્રણ દિવસની ઉજવણીમાં ધાર્મિક વિધિઓ સાથે ગામના દેવી-દેવતાઓને રીઝવવામાં આવે છે. નવા ધાન્ય અને પાકને દેવોને ધરાવી પૂજા કરવામાં આવે છે. ખેડૂત માટે આ ક્ષણ માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી. આખી ઋતુની મહેનત બાદ મળેલી આશા અને પાક માટે પ્રકૃતિ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાની ક્ષણ છે.
એકસરખાં વસ્ત્રો, ચાંદીના ઘરેણાં અને આખી રાત લોકસંગીત
તહેવારનો દિવસ આવે ત્યારે ગામનું વાતાવરણ જ બદલાઈ જાય છે. મહિલાઓ એકસરખા પરંપરાગત વસ્ત્રો પહેરે છે. ચાંદીના ભારે પરંપરાગત ઘરેણાં ધારણ કરે છે અને ગામના પાદરે એકત્ર થાય છે.
પાદરે ભેગા થયેલી મહિલાઓના વસ્ત્રો અને ચાંદીના ઘરેણાં પર પડતો પ્રકાશ, પાછળથી સંભળાતા પીહવાના સૂર અને સાથે ગવાતા લોકગીતો - આ દૃશ્યમાં ગામની સંસ્કૃતિ જાણે જીવંત થઈ ઊઠે છે. પછી શરૂ થાય છે સામૂહિક નૃત્ય.
એક વ્યક્તિ નહીં, આખું ગામ નાચે છે. લોકગીતોના સૂર સાથે રાત આગળ વધે છે અને તહેવારની ઉજવણીમાં ઉંમરનો ભેદ પણ જાણે ભૂંસાઈ જાય છે. વડીલો પરંપરા સાચવે છે અને યુવાનો તેને પોતાની રીતે આગળ વધારે છે.
અહીં તહેવાર વ્યક્તિનો નહીં, આખા ગામનો હોય છે
આદિવાસી ગામડાંની આ ઉજવણીની સૌથી મોટી વિશેષતા સામૂહિકતા છે. કોઈ એક પરિવાર તહેવાર ઉજવે અને બાકીના લોકો માત્ર જોતા રહે - એવું નથી. અહીં તહેવાર એટલે સૌની ભાગીદારી. કોઈ ગીત ગાય છે, કોઈ વાદ્ય વગાડે છે, કોઈ નૃત્ય કરે છે તો કોઈ વ્યવસ્થા સંભાળે છે.
આ જ કારણ છે કે તહેવાર પૂરો થયા પછી પણ લોકોના મનમાં તેની યાદ લાંબા સમય સુધી જીવંત રહે છે.
ગામની પોતાની વ્યવસ્થા, પોતાના આગેવાનો
ગામનું જીવન માત્ર તહેવારો પૂરતું જ પરંપરાથી જોડાયેલું નથી. સદીઓથી ગામના સામૂહિક સંચાલનમાં પોલીસ પટેલ, જ્ઞાની, ગામ પૂજારો, ગામ ગોરી, સીમ રક્ષક, કોટવાલ અને ગામ વાળંદ જેવી પરંપરાગત જવાબદારીઓ સાથે લોકો જોડાયેલા છે. આ લોકો ગામના સામાજિક જીવનમાં પોતાની ફરજ નિભાવે છે.
ગામમાં કોઈ નાનો-મોટો વિવાદ ઊભો થાય ત્યારે બંને પક્ષોને સાંભળીને પંચની હાજરીમાં સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. અહીં હેતુ કોઈ એક પક્ષને જીતાડવાનો કે બીજા પક્ષને હરાવવાનો નથી. ગામના સંબંધો જળવાઈ રહે અને આવતીકાલે બંને પરિવાર ફરી એકબીજાના સુખ-દુઃખમાં ઊભા રહી શકે, તેને મહત્વ આપવામાં આવે છે.
'વિવાદ પૂરો થાય, સંબંધ નહીં'
આ પરંપરાગત ગ્રામવ્યવસ્થાની પાછળની ભાવના કદાચ આ જ છે - વિવાદ પૂરો થાય, પરંતુ સંબંધ ન તૂટે. ગામડાના જીવનમાં એકબીજા પરની નિર્ભરતા વધારે હોય છે. ખેતી હોય, લગ્નપ્રસંગ હોય, તહેવાર હોય કે કોઈ મુશ્કેલી - એક પરિવારને બીજા પરિવારની જરૂર પડે છે. એટલે અહીં સામૂહિકતા માત્ર શબ્દ નથી, પરંતુ રોજિંદા જીવનની જરૂરિયાત પણ છે.
નવી પેઢી સુધી પહોંચતો વારસો
સમય બદલાઈ રહ્યો છે. મોબાઇલ આવ્યા, રસ્તાઓ સુધર્યા, નવી સુવિધાઓ ગામ સુધી પહોંચી. યુવાનો શિક્ષણ અને રોજગાર માટે ગામની બહાર પણ જઈ રહ્યા છે. પરંતુ તહેવાર આવે ત્યારે ઘણા લોકો ફરી પોતાના ગામ તરફ વળે છે.
કારણ કે ગામ સાથે માત્ર ઘરનું નહીં, પરંતુ પરંપરા અને લાગણીનું પણ જોડાણ છે. વડીલો પાસેથી સાંભળેલી વાતો, બાળપણમાં જોયેલા તહેવારો, પીહવાના સૂર, લોકગીતો અને ગામના પાદરે સાથે મળીને કરેલી ઉજવણી - આ બધું નવી પેઢી માટે પણ ઓળખનો એક ભાગ બની રહે છે.
પ્રકૃતિ સાથેનો નાતો આજે પણ અકબંધ
છોટાઉદેપુરના આદિવાસી જીવનમાં પ્રકૃતિ માત્ર આસપાસનું વાતાવરણ નથી. પ્રકૃતિ ખેતીમાં છે, તહેવારમાં છે, સંગીતમાં છે અને લોકજીવનની માન્યતાઓમાં પણ છે. વરસાદ આવે ત્યારે તેના સ્વાગતના સૂર ગુંજે છે. ખેતરમાં પાક લહેરાય ત્યારે દીવાસા ઉજવાય છે. અને ઋતુ બદલાય ત્યારે લોકસંગીતના સૂર પણ બદલાય છે.
આમ, સદીઓથી ચાલતી આ પરંપરાઓ માત્ર ભૂતકાળની યાદ નથી. તે આજે પણ ગામના રોજિંદા જીવનનો જીવંત ભાગ છે. છોટાઉદેપુરના ગામડાંમાં એટલે જ આજે પણ પરંપરાનો ધબકાર સંભળાય છે - ક્યાંક પીહવાના સૂર બનીને, ક્યાંક લોકગીત બનીને, ક્યાંક લહેરાતા પાક બનીને તો ક્યાંક એકબીજાના સુખ-દુઃખમાં ઊભા રહેતા ગામલોકોની એકતા બનીને.
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