જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વાર્ષિક પરચુરણ કામોના ભાવ વધારા અંગે શાસક-વિપક્ષ વચ્ચે તીવ્ર વિવાદ
નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું કે દર વર્ષે માર્ચ મહિનામાં છૂટક અને પરચુરણ કામોને લઈને જ વાર્ષિક ટેન્ડરો કરવામાં આવતા હોય છે.
Published : June 23, 2026 at 9:45 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે વાર્ષિક ભાવોને લઈને તડાફડી મચી છે. વિપક્ષે ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે, જ્યારે શાસક પક્ષે જે તે વિસ્તારના કોર્પોરેટરની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને દોઢ કરોડની રકમના બિલોમાં 25% સુધીનો ભાવ વધારો રદ કરીને નવેસરથી ટેન્ડર કરવાની પ્રક્રિયા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા સ્વીકારવામાં આવી છે.
વિપક્ષ જે રીતે દોઢ કરોડના વાર્ષિક ભાવોમાં 25%ના વધારાને ભ્રષ્ટાચાર તરીકે ગણી રહ્યો છે તે બિલકુલ ખોટું છે તેમ શાસક પક્ષ કહે છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષે પણ માત્ર ચાર જ વોર્ડમાં 25% ભાવ વધારો રદ કરીને નવેસરથી ટેન્ડર કરવાની તૈયારી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ કરી છે તેને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા છે.
વાર્ષિક ભાવોને લઈને જુનાગઢ મનપાના શાસક અને વિપક્ષ સામસામે
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં શાસક અને વિપક્ષ એકદમ સામસામે આવેલા જોવા મળી રહ્યા છે. દર વર્ષે તમામ વોર્ડમાં ચોમાસા દરમિયાન પરચુરણ કામો જેવા કે ગટરના ઢાંકણા નાખવા, ચોમાસામાં ખરાબ થઈ ગયેલા માર્ગો પર કપચી નાખીને તેને વાહન અને લોકો ચાલી શકે તે પ્રકારના બનાવવા તેમજ અન્ય નાની-મોટી અનેક કામગીરીને લઈને વાર્ષિક દોઢ કરોડ રૂપિયાનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવતું હોય છે. જેમાં દર વર્ષે ચોક્કસ રકમનો વધારો કરીને 1.5 કરોડની મર્યાદામાં ભાવ વધારો સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા ઠરાવ કરીને આપવામાં આવતો હોય છે, જેની સામે હવે જુનાગઢ મનપાના વિપક્ષે શાસક પર આરોપ લગાવ્યા છે.
નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણાના આરોપ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ તરીકે રહેલા લલિત પરસાણાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે દર વર્ષે માર્ચ મહિનામાં છૂટક અને પરચુરણ કામોને લઈને જ વાર્ષિક ટેન્ડરો કરવામાં આવતા હોય છે. તે પૂર્ણ થાય છે અને તેની જગ્યાએ નવા ટેન્ડરો કેટલાક ભાવ વધારા સાથે કરવામાં આવતા હોય છે. હાલ માર્ચ મહિનો પૂરો થઈ ગયા સુધીમાં પણ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ કોઈ પણ પ્રકારના ભાવ વધારા સાથેના ટેન્ડરો કર્યા નથી. માત્ર વોર્ડ નંબર 5, 6, 11 અને 12ના કોર્પોરેટરોની લેખિત રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને ચાર વોર્ડમાં 25%ના પરચુરણ કામ માટેના ભાવ વધારાને રદ કરીને નવું ટેન્ડર કરવાની દરખાસ્ત મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરફ મોકલી છે. જેને કોંગ્રેસ ભ્રષ્ટાચારના સૌથી મોટા સોર્સ તરીકે માની રહી છે. વધુમાં જે એજન્સીઓ દ્વારા કોર્પોરેશનમાં વાર્ષિક પરચુરણ કામ માટે ટેન્ડર ભરવામાં આવ્યા હતા તેમાં 8%થી લઈને 15% સુધીના નીચા ભાવે ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીને ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું નથી, આ પણ સૌથી મોટી શંકાની બાબત ઊભી કરે છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું નિવેદન
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપો એકદમ ખોટા છે. જે ચાર વોર્ડની વાત નેતા વિપક્ષ કરી રહ્યા છે તેના સ્થાનિક કોર્પોરેટરો દ્વારા જ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને લેખિતમાં રજૂઆત આપવામાં આવી હતી કે તેમને 25%નો ભાવ વધારો વાર્ષિક કામોમાં જોતો નથી, નવેસરથી ટેન્ડર પ્રક્રિયા થાય. ચારેય વોર્ડના કોર્પોરેટરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં નવો ઠરાવ કરીને તમામ ચાર વોર્ડમાં નવેસરથી છૂટક અને પરચુરણ કામ કરવા માટે નવા ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવાનો ઠરાવ કરીને કમિશનર તરફ મોકલવામાં આવ્યું છે. આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવું અમને લાગતું નથી.