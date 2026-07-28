ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનમાં હોદ્દેદારો વચ્ચે વિવાદ: મહામંત્રી વિરુદ્ધ બાર કાઉન્સિલમાં રજૂઆત
આ મામલે ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનમાં તીવ્ર અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ વિકાસ જોવા મળી શકે છે.
Published : July 28, 2026 at 7:18 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતા વકીલ અને બાર એસોસિએશનના મહિલા પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાયેલા રેખાબેન તપોધને બાર એસોસિએશનના મહામંત્રી દિલીપસિંહ ગોહિલને હોદ્દા પરથી દૂર કરવા માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાં લેખિત રજૂઆત કરી છે.
મહિલા વકીલ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે, મહામંત્રી મહિલા બાર રૂમમાં અનધિકૃત રીતે પ્રવેશ કરે છે અને મહિલા વકીલોની સમસ્યાઓ સાંભળીને તેમને પોતાની વિરુદ્ધ ભડકાવે છે. આ ઉપરાંત, ચૂંટણીમાં એલઆર (મહિલા પ્રતિનિધિ) તરીકે વિજયી થયા બાદ પણ તેમને હોદ્દા પરથી દૂર કરવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે કોર્ટ પરિસરમાં તનાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગાંધીનગર કોર્ટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત વિવાદો જોવા મળી રહ્યા છે. એક મહિના પહેલાં જજની બદલીની માંગણીને લઈને આંદોલન થયું હતું, જે લગભગ બે અઠવાડિયા સુધી ચાલ્યું હતું. ત્યારથી કોર્ટ પરિસરમાં ગરમાવો જળવાઈ રહ્યો છે.
હવે બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારો વચ્ચે ખુલ્લો ગજગ્રાહ સામે આવ્યો છે. આંદોલનમાં આગેવાની કરનાર મહામંત્રી દિલીપસિંહ ગોહિલ સામે બાર એસોસિએશનના મહિલા પ્રતિનિધિ રેખાબેન તપોધને મોરચો માંડ્યો છે.
રેખાબેન તપોધને જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષ 2026-27 માટેની ચૂંટણીમાં હું મહિલા પ્રતિનિધિ તરીકે વિજયી થઈ છું. તે દિવસથી મહામંત્રી દિલીપસિંહ ગોહિલ મારી સામે વ્યક્તિગત વેરભાવ અને દુશ્મની રાખી રહ્યા છે. જાતિ વિષયક ભેદભાવપૂર્ણ ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. મને કોઈપણ મીટિંગની જાણ કરવામાં આવતી નથી અને સોશિયલ મીડિયાના તમામ જૂથોમાંથી દૂર કરી દેવામાં આવી છું. આંદોલન દરમિયાન તબિયત ખરાબ હોવા છતાં હું સક્રિય રહી, તોપણ મારી સામે કિન્નાખોરી ચાલુ છે. મહિલા બાર રૂમમાં પ્રવેશ કરીને મારી વિરુદ્ધ મહિલાઓને ભડકાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી મહામંત્રીને તેમના હોદ્દા પરથી હટાવવા માટે બાર કાઉન્સિલમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે."
આ મામલે ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનમાં તીવ્ર અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ વિકાસ જોવા મળી શકે છે.