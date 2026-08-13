અપ્રમાણસર સંપત્તિ કેસ: આણંદના પૂર્વ RAC કેતકી વ્યાસને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી હેઠળ જેલ મોકલાયા
આ કેસમાં ધરપકડથી બચવા માટે કેતકી વ્યાસે આગોતરા જામીન મેળવવા હાઇકોર્ટ સુધી કાનૂની લડત આપી હતી, પરંતુ તેમને ત્યાંથી કોઈ રાહત મળી નહોતી.
Published : August 13, 2026 at 8:23 PM IST
અમદાવાદ: આણંદના પૂર્વ નિવાસી અધિક કલેક્ટર (RAC) કેતકી ભાસ્કરભાઈ વ્યાસ સામે રૂ. 2.29 કરોડથી વધુના અપ્રમાણસર રોકડ વ્યવહારો અને ગેરકાયદે સંપત્તિ મેળવવાનો કેસ નોંધાયા બાદ તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ બાદ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા તેમને ખાસ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ACB દ્વારા આરોપીના પોલીસ રિમાન્ડની માંગણી ન કરવામાં આવતાં, કોર્ટે તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી હેઠળ સાબરમતી જેલ મોકલી આપવાનો હુકમ કર્યો છે.
2012થી 2023 દરમિયાન આવક કરતા વધુ સંપત્તિનો આક્ષેપ
ACB અમદાવાદ શહેર દ્વારા વર્ષ 2012થી 2023 દરમિયાન આણંદ ખાતે RAC તરીકે ફરજ બજાવનાર કેતકી વ્યાસ સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ (PCA) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ACBની પ્રાથમિક તપાસમાં તેમની કાયદેસરની આવકની સરખામણીએ અપ્રમાણસર સંપત્તિ અને કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ રોકડ વ્યવહારો સામે આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.
આ કેસમાં ધરપકડથી બચવા માટે કેતકી વ્યાસે આગોતરા જામીન મેળવવા હાઇકોર્ટ સુધી કાનૂની લડત આપી હતી, પરંતુ તેમને ત્યાંથી કોઈ રાહત મળી નહોતી.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લોકેશન ટ્રેસ કરી કરી હતી અટકાયત
આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર થયા બાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કેતકી વ્યાસનું લોકેશન ટ્રેસ કરી તેમની અટકાયત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમની કસ્ટડી ACBને સોંપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમની સત્તાવાર ધરપકડ દર્શાવીને અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
ACBએ શા માટે રિમાન્ડ ન માંગ્યા?
આ કેસમાં ACB દ્વારા પોલીસ રિમાન્ડ ન માંગવા પાછળનું કારણ પણ સામે આવ્યું છે. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ:
દસ્તાવેજી પુરાવા: સમગ્ર કેસની મોટાભાગની તપાસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ, મિલકતના રેકોર્ડ અને નાણાકીય વ્યવહારો પર આધારિત છે.
સર્ચ પૂર્ણ: કેતકી વ્યાસનો જે ફ્લેટ સીલ કરવામાં આવ્યો હતો, તે તેમની હાજરીમાં ખોલીને જરૂરી સર્ચ કામગીરી અને પૂછપરછ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
તપાસનો મુખ્ય હિસ્સો દસ્તાવેજો સાથે સંકળાયેલો હોવાથી હાલ આરોપીની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછની વધુ જરૂરિયાત જણાઈ નહોતી.
સરકારી વકીલની રજૂઆત
સરકારી વકીલ નવીન ચૌહાણે કોર્ટ સમક્ષ તપાસની સ્થિતિ અંગે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કેસમાં જરૂરી પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી લેવામાં આવી છે અને આરોપીની હાજરીમાં સર્ચ સહિતની મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. હાલ તપાસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પર કેન્દ્રિત હોવાથી પોલીસ રિમાન્ડની જરૂરિયાત રહેતી નથી, જેના આધારે કોર્ટે આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો હુકમ કર્યો હતો.